ЭСКАТО запускает онлайн инструмент, помогающий странам визуализировать и анализировать торговую интеграцию

Экономическая и социальная комиссия Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) сегодня запустила анализатор цепочки создания стоимости RIVA – новую онлайн-платформу для поддержки политиков, аналитиков и исследователей, которые хотят понять, насколько хорошо интегрированы страны в глобальные цепочки создания стоимости.

С помощью RIVA, Анализатора региональной интеграции и цепочки создания стоимости, политические аналитики из более чем 72 стран теперь могут легко создавать подробные графики и статистические данные об их вкладе или зависимости от импорта или экспорта стран-партнеров в 38 секторах. Инструмент автоматизирует трудоемкие задачи анализа данных, которые ранее могли выполняться только экспертами, обладающими специальными навыками управления данными.

“Ожидается, что эта первая версия RIVA значительно укрепит потенциал всех наших государств-членов в области разработки политики, основанной на фактических данных, а также подготовит правительства к стимулированию торговли в качестве ключевого средства реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года”, – сказала Армида Салсия Алисджахбана, заместитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций и исполнительный секретарь ЭСКАТО.

Этот инструмент будет не только поддерживать анализ и принятие политических решений, которые требуют отображения интеграции и связей в рамках глобальных производственно-сбытовых цепочек – всего спектра мероприятий по доведению продукта от идеи до конечного использования. RIVA также позволяет проводить межстрановые сравнения и сравнительный анализ. Технические пользователи, которые хотели бы загрузить данные для дальнейшего анализа, могут сделать это с помощью гибкой функции запроса данных платформы.

«Несмотря на то, что необходимые данные становятся все более доступными, сохраняются серьезные проблемы с возможностью их эффективного и своевременного использования», – сказал Камранг Текрет, государственный секретарь Министерства торговли Камбоджи, выступая на мероприятии по запуску платформы. «С точки зрения развивающихся экономик, например Камбоджи, удобные в использовании инструменты, такие как RIVA, были бы очень практичны для политиков и сообщества, включая тех, кто работает с ними. Я с нетерпением жду новых инструментов и расширения платформы RIVA».

Анализатор цепочки создания стоимости RIVA был разработан ЭСКАТО при поддержке партнеров, включая Форум по сотрудничеству между Восточной Азией и Латинской Америкой, Экономическую комиссию Организации Объединенных Наций для Латинской Америки и Карибского бассейна и Азиатский банк развития, чьи межрегиональные таблицы “Затраты-Производство” служат основой для данных RIVA. ///ЭСКАТО ООН, 30 июня

Для получения дополнительной информации о RIVA, пожалуйста, посетите: https://riva.negotiatetrade.org/