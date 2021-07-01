Туркменский ковровый антиквариат побил ценовые рекорды на аукционе в Филадельфии

Эльвира Кадырова

Стоимость туркменского антикварного ковра 18-го взлетела до рекордных высот в 59 375 долл.США при стартовой цене в 10 000 долл. на аукционе в американском городе Филадельфия 27 июня.

На торгах, организованных компаний Material Culture, специализирующейся на азиатском антиквариате, было представлено свыше ста лотов, в том числе туркменские, кавказские, анатолийские и персидские ковровые изделия быта и декора 18-19 веков.

Все эти шедевры старинного художественного промысла, а также ярко-бардовый салырский чувал размером 127 см х 81 см, о котором идет речь, принадлежали весьма известному в Штатах коллекционеру Ли Маршу.

Ли, ветеринар по профессии, был страстным ценителем ковров и предметов племенного искусства. Он ушел из жизни в возрасте 90 лет в 2019 году. Близкие вспоминают, что доктор Марш мог часами увлечено рассказывать о туркменских коврах, приводя различные научные факты и данные.

Ли Марш

Салырские ковры ткались мастерицами древнего туркменского племени салор. Предметом аукциона, который вызвал такой скачок стартовой цены, являлся чувал – это ковровое полотно, использовавшееся для пошива мешков, предназначенных для хранения одежды или домашней утвари.

Проданный в Филадельфии туркменский ковер-чувал демонстрировался на выставке «Шедевры туркменского ковроткачества» в Галерее Артура Росса Пенсильванского университета, а также в частном музее «Галерея искусств Коркоран» в Вашингтоне, округ Колумбия. /// nCa, 1 июля 2021 г.