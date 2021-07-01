Туркменские помидоры и нефтехимпродукты прибыли в Кыргызстан

Эльвира Кадырова

29 июня в Бишкек прибыл первый груз с товарами из Туркменистана, контракты по которым были заключены между предпринимателями двух стран в ходе недавнего двухстороннего экономического форума, сообщает пресс-служба Президент Кыргызстана.

Грузовой самолет ИЛ-76 «Туркменских Авиалиний» доставил на своем борту из Туркменабада свыше 36 тонн различных видов продукции с лейблом «Сделано в Туркменистане».

Как сообщает кыргызское информагентство Tazabek, в груз вошли следующие наименования:

– 18 тонн сантехнических товаров (трубы разных диаметров – пластиковые, керамический санфаянс, пластиковые изделия, в том числе столы, стулья, ведра и др);

– 10 тонн помидоров;

– 6 тонн моркови;

– 2 тонны кондитерской продукции (различные кондитерские изделия из кукурузы, в том числе чипсы);

– образцы тканей;

– нефтехимия (гранулы полипропилена, полиэтилена и другая нефтехимия).

Самолет в Бишкекском аэропорту встретил заместитель Руководителя Администрации Президента Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев.

«Пришло время переходить от слов к действиям. Груз из Туркменистана поступил, значит уже начата реализация достигнутых договоренностей. Надеюсь, что в будущем наше сотрудничество будет лишь расширяться», — прокомментировал он. /// nCa, 1 июля 2021 г.