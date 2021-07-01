Туркменистан собрал 1,4 млн.тонн пшеницы

Туркменистан объявил в среду, 30 июня 2021 года, о достижении официального целевого показателя по сбору зерна – в стране собрано 1,4 миллиона тонн урожая пшеницы.

В связи с данным событием в президентском дворце в Ашхабаде состоялась церемония, в ходе которой хякимы каждого велаята – Ахалского, Балканского, Дашогузского, Лебапского, Марыйского – в сопровождении двух детей из каждого региона торжественно сообщили о последних данных по сбору урожая пшеницы, собранного в их велаятах.

После церемонии Президент Бердымухамедов встретился с вице-премьером по сельскому хозяйству Оразгельдыевым и хякимами велаятов.

Президент высоко оценил напряженную работу фермеров и их успехи в достижении поставленной цели. Он отметил, что это укрепило продовольственную безопасность в стране. /// nCa, 1 июля 2021 года (источник фото – TDH)