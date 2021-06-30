Туркмено-Кыргызское экономическое партнерство – пути практической реализации

Эльвира Кадырова

“Кыргызстану очень повезло, что мы открыли для себя Туркменистан. Как во время СССР, мы у них брали газ, а им отдавали сельхозпродукцию. То, что есть у них, у нас нет. В части взаимовыгодного дополнения мы получим хорошего партнера», – заявил в интервью кыргызскому телеканалу «Ала-Тоо 24» председатель Ассоциации промышленников и предпринимателей Кыргызстана Жыргалбек Сагынбаев. Об этом сообщают местные сми.

По словам Сагынбаева, Туркменистан и Кыргызстан могут обеспечить на взаимной основе транзит экспортных товаропотоков.

Туркменистан — транзитная страна, через которую Кыргызстан может выйти на рынок Афганистана, заметил глава Ассоциации промышленников и предпринимателей. Например, афганскому потребителю Кыргызстан может предложить электрические лампочки и товары повседневного потребления.

В свою очередь, Кыргызстан может предоставить дополнительный выход на Китай для туркменских бизнесменов. Для этого необходимо открыть логистическую базу, с которой туркменские предприниматели «будут привозить и продавать все, что есть на внутреннем рынки и экспортировать дальше».

Председатель бизнес-объединения также отметил, что «оборот предпринимателей средней руки в Кыргызстане достигает $150-200 тыс., а в Туркменистане — $1,5-2 млн».

Сагынбаев высоко оценил развитие промышленности в Туркменистане, подчеркнув, что по данному направлению Кыргызстану следует брать пример с Туркменистана. Речь шла о крупных индустриальных инфраструктурных проектах, реализуемых в Туркменистане совместно с Японией, Россией, Белоруссией.

Поразмышлял руководитель киргизской Ассоциации промышленников и предпринимателей о том, какие товары из Туркменистана могут быть особенно востребованы на рынке его страны. «Для Кыргызстана важно иметь доступный природный газ, во время маловодья, страна также нуждается в поставках минеральных удобрений, нефтепродуктов, некоторых видов сельхозпродукции, которые есть у Туркменистана», – пояснил он.

Что касается туркменского рынка, Сагынбаев привел практический пример с поставками картофеля, который составил конкуренцию турецкому и иранскому овощу. И теперь кыргызские сельхозпроизводители рассчитывают поставлять ежегодно в Туркменистан 15 000-20 000 тонн картофеля.

Напомним, что по итогам недавнего визита Президента Кыргызстана С.Жапарова в Ашхабад был подписан солидный пакет документов по широкому спектру взаимодействия, в том числе межправительственная Программа торгово-экономического сотрудничества на 2021–2023 годы.

Деловые круги двух стран заключили свыше 10 сделок суммой 28,57 млн долларов США./// nCa, 30 июня 2021 г.