Президенту Туркменистана исполнилось 64 года – Мировые лидеры звонят по телефону – Главы региональных организаций, транснациональных корпораций приезжают поздравить – Открылся отель “Аркадаг”

Эльвира Кадырова и Равиля Кадырова
29 июня отмечался день рождения Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Ему исполнилось 64 года.
Несколько мировых лидеров позвонили по телефону, чтобы поздравить туркменского лидера. Президент провел отдельные встречи с представителями ряда региональных организаций и транснациональных корпораций, которые прибыли, чтобы разделить радость по этому случаю.
В этот же день состоялось открытие недавно построенного отеля “Аркадаг”.
Телефонные переговоры
Президент России
Сегодня, 29 июня, в ходе телефонного разговора Президент России Владимир Путин поздравил Президента Бердымухамедова с днем рождения.
Обсуждены актуальные темы двусторонней повестки дня с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество и взаимодействие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба Кремля.
Главы государств подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее всестороннее развитие туркмено-российского стратегического партнерства.
Президент Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонных переговоров с Президентом Бердымухамедовым выразил готовность принять участие в предстоящем осенью текущего года VI Каспийском саммите в Ашхабаде.
Президент Бердымухамедов пригласил Токаева посетить в этом году Туркменистан с официальным визитом, в рамках которого ожидается подписание ряда важных соглашений.
Лидеры двух стран обсудили широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия, а также обменялись мнениями о дальнейших коллективных мерах по активизации региональной кооперации, обеспечению стабильности и безопасности в Центральной Азии.
Касым-Жомарт Токаев поддержал инициативу туркменского лидера провести очередную Консультативную встречу глав государств Центральной Азии в Туркменистане.
Президент Казахстана поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения, пожелав ему дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности в интересах и на благо процветания братского Туркменистана.
Президент Узбекистана
Во время телефонных переговоров Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Президент Бердымухамедов обсудили вопросы организации очередной Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в этом году в Туркменистане.
Достигнута договоренность о тщательной подготовке программы предстоящего многостороннего мероприятия.
Президенты также обменялись мнениями по международной повестке и обсудили развитие военно-политической ситуации в Афганистане, в том числе в приграничных северных провинциях этой страны.
В ходе беседы были рассмотрены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и регионального взаимодействия.
Президенты подчеркнули важность продолжения совместных усилий для наращивания объемов взаимной торговли, углубления кооперации в области промышленности, энергетики, сельского хозяйства, транспорта и других отраслях, активизации культурно-гуманитарного обмена.
Президент Таджикистана
В ходе телефонного разговора Президент Бердымухамедов пригласил Президента Таджикистана Эмомали Рахмона совершить официальный визит в Туркменистан.
Было решено, что сроки визита будут конкретизированы через дипломатические каналы.
Стороны обменялись мнениями о нынешней ситуации и перспективах отношений Таджикистана и Туркменистана, выразили свою заинтересованность для обогащения их содержания новыми практическими инициативами.
Президент Турции
В телефонном разговоре с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом были затронуты области, представляющие взаимный интерес.
Они согласились с тем, что наличие широкого круга общностей, включая исторические и духовные, обеспечивает основу для укрепления партнерства.
Президент Туркменистана отметил, что Турция является одной из стран, с которой Туркменистан успешно развивает торгово-экономическое партнерство, уделяя особое внимание возможностям реализации новых совместных проектов в различных отраслях промышленности, опираясь на последние достижения мировой научно-технической мысли и инновационные технологии.
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Телефонный разговор с Председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко подтвердил курс на укрепление отношений между Туркменистаном и Россией, основанных на принципах добрососедства, дружбы и стратегического партнерства, взаимного доверия, равенства и открытости.
В ходе телефонного разговора глава государства и спикер верхней палаты Парламента Российской Федерации подчеркнули, что сегодня наши государства успешно взаимодействуют по самому широкому спектру направлений. Двусторонние торгово-экономические связи демонстрируют хорошую динамику, чему во многом способствует деятельность Межправительственной туркмено-российской комиссии по экономическому сотрудничеству.
Президент Бердымухамедов принял высокопоставленных гостей, руководителей аккредитованных агентств ООН
Руководители нескольких региональных организаций и транснациональных корпораций, являющихся традиционными партнерами Туркменистана, прибыли в Ашхабад, чтобы поздравить туркменского лидера с днем рождения. Президент провел с ними отдельные встречи. Он также принял руководителей аккредитованных в Ашхабаде структур ООН. На каждой встрече обсуждались вопросы, представляющие взаимный интерес:
- Хади Сулейманпур, Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества (ОЭС)
- Багдад Амреев, Генеральный секретарь Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский Совет)
- Вагит Алекперов, Председатель Российского Публичного акционерного общества (ПАО) Лукойл
- Сергей Когогин, Генеральный директор Российского публичного акционерного общества “КАМАЗ”
- Мартин Буйг, Генеральный директор французской компании Bouygues Batiment International
- Александр Тисленко, Председатель Совета директоров Финансово-промышленной группы Альтком, Украина
- Владимир Петрук, Председатель правления украинской строительной ассоциации “Интербудмонтаж”
- Кристин Вейганд, исполняющая обязанности Постоянного Координатора ООН в Туркменистане, глава Представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Туркменистане
- Наталья Герман, Специальный представитель Генерального секретаря ООН, руководитель Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА)
Открытие отеля «Аркадаг»
Открытие недавно построенного отеля “Аркадаг” в Ашхабаде состоялось 29 июня 2021 года. Аркадаг – это почетное имя президента Бердымухамедова.
Отель, расположенный в южной части Ашхабада, был построен французской компанией Bouygues Batiment International.
Он занимает площадь 220000 квадратных метров. Высота 14-этажного отеля составляет 76,5 метра. Комплекс включает в себя центральное здание длиной 290 метров, к которому примыкают два крыла, каждое из которых протяженностью 134 метра.
Одной из главных изюминок проекта является искусственный канал, протекающий по территории комплекса, вдоль которого протягивается парковая зона для отдыха и прогулок.
На 13 этаже расположен панорамный ресторан Mekan, где посетители имеют возможность насладиться прекрасными видами туркменской столицы и предгорий Копетдага.
Кроме того, в гостиничном комплексе есть несколько ресторанов и чайхан. К услугам гостей интернет-кафе, СПА-центр с бассейном, сауны, салоны красоты, игровые комнаты для развлечения детей и спортивные площадки на открытой территории отеля.
Здесь также есть несколько конференц-залов, комфортабельных переговорных, которые обеспечены необходимой технической поддержкой для проведения мероприятий различного формата. /// nCa, 30 июня 2021 года (фото TDH)