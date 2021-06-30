Президенту Туркменистана исполнилось 64 года – Мировые лидеры звонят по телефону – Главы региональных организаций, транснациональных корпораций приезжают поздравить – Открылся отель “Аркадаг”

Эльвира Кадырова и Равиля Кадырова

29 июня отмечался день рождения Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Ему исполнилось 64 года.

Несколько мировых лидеров позвонили по телефону, чтобы поздравить туркменского лидера. Президент провел отдельные встречи с представителями ряда региональных организаций и транснациональных корпораций, которые прибыли, чтобы разделить радость по этому случаю.

В этот же день состоялось открытие недавно построенного отеля “Аркадаг”.

Телефонные переговоры

Президент России

Сегодня, 29 июня, в ходе телефонного разговора Президент России Владимир Путин поздравил Президента Бердымухамедова с днем рождения.

Обсуждены актуальные темы двусторонней повестки дня с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество и взаимодействие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба Кремля.

Главы государств подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее всестороннее развитие туркмено-российского стратегического партнерства.

Президент Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонных переговоров с Президентом Бердымухамедовым выразил готовность принять участие в предстоящем осенью текущего года VI Каспийском саммите в Ашхабаде.

Президент Бердымухамедов пригласил Токаева посетить в этом году Туркменистан с официальным визитом, в рамках которого ожидается подписание ряда важных соглашений.

Лидеры двух стран обсудили широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия, а также обменялись мнениями о дальнейших коллективных мерах по активизации региональной кооперации, обеспечению стабильности и безопасности в Центральной Азии.

Касым-Жомарт Токаев поддержал инициативу туркменского лидера провести очередную Консультативную встречу глав государств Центральной Азии в Туркменистане.

Президент Казахстана поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения, пожелав ему дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности в интересах и на благо процветания братского Туркменистана.

Президент Узбекистана

Во время телефонных переговоров Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Президент Бердымухамедов обсудили вопросы организации очередной Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в этом году в Туркменистане.

Достигнута договоренность о тщательной подготовке программы предстоящего многостороннего мероприятия.

Президенты также обменялись мнениями по международной повестке и обсудили развитие военно-политической ситуации в Афганистане, в том числе в приграничных северных провинциях этой страны.

В ходе беседы были рассмотрены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и регионального взаимодействия.

Президенты подчеркнули важность продолжения совместных усилий для наращивания объемов взаимной торговли, углубления кооперации в области промышленности, энергетики, сельского хозяйства, транспорта и других отраслях, активизации культурно-гуманитарного обмена.

Президент Таджикистана

В ходе телефонного разговора Президент Бердымухамедов пригласил Президента Таджикистана Эмомали Рахмона совершить официальный визит в Туркменистан.

Было решено, что сроки визита будут конкретизированы через дипломатические каналы.

Стороны обменялись мнениями о нынешней ситуации и перспективах отношений Таджикистана и Туркменистана, выразили свою заинтересованность для обогащения их содержания новыми практическими инициативами.

Президент Турции

В телефонном разговоре с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом были затронуты области, представляющие взаимный интерес.

Они согласились с тем, что наличие широкого круга общностей, включая исторические и духовные, обеспечивает основу для укрепления партнерства.

Президент Туркменистана отметил, что Турция является одной из стран, с которой Туркменистан успешно развивает торгово-экономическое партнерство, уделяя особое внимание возможностям реализации новых совместных проектов в различных отраслях промышленности, опираясь на последние достижения мировой научно-технической мысли и инновационные технологии.

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

Телефонный разговор с Председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко подтвердил курс на укрепление отношений между Туркменистаном и Россией, основанных на принципах добрососедства, дружбы и стратегического партнерства, взаимного доверия, равенства и открытости.

В ходе телефонного разговора глава государства и спикер верхней палаты Парламента Российской Федерации подчеркнули, что сегодня наши государства успешно взаимодействуют по самому широкому спектру направлений. Двусторонние торгово-экономические связи демонстрируют хорошую динамику, чему во многом способствует деятельность Межправительственной туркмено-российской комиссии по экономическому сотрудничеству.

Президент Бердымухамедов принял высокопоставленных гостей, руководителей аккредитованных агентств ООН

Руководители нескольких региональных организаций и транснациональных корпораций, являющихся традиционными партнерами Туркменистана, прибыли в Ашхабад, чтобы поздравить туркменского лидера с днем рождения. Президент провел с ними отдельные встречи. Он также принял руководителей аккредитованных в Ашхабаде структур ООН. На каждой встрече обсуждались вопросы, представляющие взаимный интерес:

Хади Сулейманпур, Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества (ОЭС)

Багдад Амреев, Генеральный секретарь Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский Совет)

Вагит Алекперов, Председатель Российского Публичного акционерного общества (ПАО) Лукойл

Сергей Когогин, Генеральный директор Российского публичного акционерного общества “КАМАЗ”

Мартин Буйг, Генеральный директор французской компании Bouygues Batiment International

Александр Тисленко, Председатель Совета директоров Финансово-промышленной группы Альтком, Украина

Владимир Петрук, Председатель правления украинской строительной ассоциации “Интербудмонтаж”

Кристин Вейганд, исполняющая обязанности Постоянного Координатора ООН в Туркменистане, глава Представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Туркменистане

Наталья Герман, Специальный представитель Генерального секретаря ООН, руководитель Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА)

Открытие отеля «Аркадаг»

Открытие недавно построенного отеля “Аркадаг” в Ашхабаде состоялось 29 июня 2021 года. Аркадаг – это почетное имя президента Бердымухамедова.

Отель, расположенный в южной части Ашхабада, был построен французской компанией Bouygues Batiment International.

Он занимает площадь 220000 квадратных метров. Высота 14-этажного отеля составляет 76,5 метра. Комплекс включает в себя центральное здание длиной 290 метров, к которому примыкают два крыла, каждое из которых протяженностью 134 метра.

Одной из главных изюминок проекта является искусственный канал, протекающий по территории комплекса, вдоль которого протягивается парковая зона для отдыха и прогулок.

На 13 этаже расположен панорамный ресторан Mekan, где посетители имеют возможность насладиться прекрасными видами туркменской столицы и предгорий Копетдага.

Кроме того, в гостиничном комплексе есть несколько ресторанов и чайхан. К услугам гостей интернет-кафе, СПА-центр с бассейном, сауны, салоны красоты, игровые комнаты для развлечения детей и спортивные площадки на открытой территории отеля.

Здесь также есть несколько конференц-залов, комфортабельных переговорных, которые обеспечены необходимой технической поддержкой для проведения мероприятий различного формата. /// nCa, 30 июня 2021 года (фото TDH)