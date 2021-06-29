Туркмено-Кыргызские переговоры на высшем уровне – Подписанные документы – Совместное заявление – Двухсторонний экономический форум

Эльвира Кадырова

Переговоры на высшем уровне между президентами Туркменистана и Кыргызстана состоялись во второй день официального визита Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова.

Был подписан ряд двусторонних документов. Стороны выступили с совместным заявлением.

В воскресенье состоялся совместный экономический форум.

Выступление Президента Бердымухамедова на расширенных переговорах

«Кыргызстан — перспективный партнер для нас, но несмотря на рост товарооборота в этом году, в целом уровень двустороннего сотрудничества нельзя считать высоким. Необходимо провести тщательный анализ и устранить препятствия, которые мешают полноценно взаимодействовать», — заявил Президент Бердымухамедов в ходе двусторонних переговоров с Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым в расширенном формате.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов придал особую значимость сегодняшней встрече с Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым, отметив, что им предстоит оценить двустороннее сотрудничество по многим сферам.

Важным моментом в переговорах Бердымухамедов обозначил двустороннее сотрудничество в сфере энергетики. В частности, речь идет о поставках туркменского природного газа и электроэнергии в Кыргызстан.

По его словам, туркменская сторона готова удовлетворить все потребности Кыргызстана и обсудить технические и организационные вопросы.

«Я еще раз хочу подчеркнуть свою политическую волю, что мы готовы к этим вопросам», — заявил он.

На переговорах стороны обсудили актуальные вопросы кыргызско-туркменского двустороннего сотрудничества, в топливно-энергетической, транспортной и культурно-гуманитарной и других сферах. Предложено на регулярной основе проводить совместные выставки, развивать контакт с бизнес-сообществом двух стран.

Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что концептуальная основа туркмено –кыргызских отношений обусловлена пониманием во взглядах на приоритетные перспективы двустороннего взаимодействия и регионального международного развития.

Кроме того, он обратил внимание сторон на взаимодействие по экологической природоохранной тематике. В частности, необходимо существенно активизировать совместную работу по противодействию негативных последствий климатических изменений. Он отметил необходимость рационального использования водных ресурсов Центрально-Азиатского региона, подчеркнув, что в данном контексте важно продолжать двигаться дальше, притворяя в жизнь совместно принятые решения.

Вместе с тем, Туркменистан придает важное значение развитию торгово-экономического сотрудничества с Кыргызстаном, необходимо качественно расширить эти отношения.

Президент Туркменистана выразил благодарность Президенту Кыргызстана и его делегации, отметив, что в узком формате были обсуждены все актуальные вопросы, по которым будут приняты соответствующие решения.

Туркменский лидер подчеркнул, что одним из главных вопросов в повестке дня стоит — сохранение, поддержание всеобщего мира, стабильности, успешного противодействия террористическим угрозам и урегулирование ситуации в Афганистане.

По его словам, традиционно важное место в туркмено-кыргызских переговорах занимает афганская тематика. Все хотят видеть Афганистан мирным и процветающим государством, добрым соседом.

«Туркменистан всегда выступает за то, чтобы региональные проблемы решались мирными средствами и на принципах добрососедства, взаимного уважения, с соблюдением принципов, норм международного права в соответствии с Уставом ООН», — отметил Президент Туркменистана.

Выступление Президента Жапарова на расширенных переговорах

«Между Кыргызстаном и Туркменистаном имеются новые перспективные возможности в сферах торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также полное взаимопонимание и близость позиций по целому ряду актуальных международных и региональных вопросов, среди которых вопросы мира, безопасности, борьбы с новыми вызовами и угрозами», — отметил сегодня, 28 июня, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров в ходе двусторонних переговоров с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым в расширенном формате в г. Ашхабад.

Лидеры стран обсудили актуальные вопросы кыргызско-туркменского двустороннего сотрудничества, взаимодействие в торгово-экономической, топливно-энергетической, культурно-гуманитарной и других сферах.

Как подчеркнул Садыр Жапаров, Кыргызстан и Туркменистан — близкие друзья, стратегические партнеры и братские страны.

«Кыргызско-туркменское сотрудничество динамично развивается, между нашими странами нет никаких политических противоречий. В Кыргызстане искренне радуются успехам и достижениям Туркменистана. За последние годы дружеские и братские взаимоотношения между нашими странами, основанные на многовековой истории, общих традициях, языке и культурно-духовном наследии, вышли на новый уровень долгосрочного стратегического сотрудничества. Поступательно наращивается двусторонняя договорно-правовая база, включающая в себя документы в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах», — отметил Президент.

Садыр Жапаров еще раз заверил, что Кыргызстан остается полностью приверженным курсу, направленному на углубление и расширение двусторонних отношений с Туркменистаном, выразив готовность приложить максимальные усилия для дальнейшего упрочения и раскрытия имеющегося большого потенциала двустороннего партнерства.

По словам Президента, одним из приоритетных направлений взаимодействия является дальнейшая активизация торгово-экономического сотрудничества — у двух стран имеется значительный потенциал в области торговли, энергетики, транспорта и агропромышленного комплекса.

Кыргызский лидер выразил надежду на широкое участие туркменского бизнеса в инвестиционных проектах Кыргызстана, имеющего для этого все необходимые условия и возможности.

Как отметил Садыр Жапаров, одним из перспективных направлений сотрудничества является взаимодействие в сфере туризма, также большой потенциал имеет легкая промышленность, где можно объединить качество туркменского текстиля с возможностями кыргызской швейной отрасли.

«Два наших братских народа имеют глубокие исторические и духовные корни, схожесть языков и культурных традиций. Их сохранение, а также дальнейшее углубление кыргызско-туркменских гуманитарных связей имеет важнейшее значение. Принимая во внимание, что духовное сближение двух народов способствует укреплению традиций дружбы и добрососедства между кыргызским и туркменским народами, хотел бы предложить провести взаимные Дни культуры по мере улучшения ситуации, связанной с распространением пандемии коронавируса», — сказал Глава государства.

Президент Садыр Жапаров еще раз подтвердил, что дальнейшее расширение взаимовыгодного сотрудничества по широкому спектру кыргызско-туркменских отношений в полной мере отвечает интересам двух стран и пригласил Президента Бердымухамедова посетить Кыргызстан с официальным визитом.

Подписанные документы

В ходе переговоров, главы государства достигли принципиальных договоренностей по следующим вопросам:

создание Кыргызско-туркменского фонда развития с уставным капиталом в 100 млн долларов США для поддержки совместных бизнес-проектов,

поставка туркменского газа и электроэнергии в Кыргызстан в осенне-зимний период,

строительство кыргызско-туркменского торгового дома в Бишкеке

строительство оздоровительного комплекса с пятизвёздочным отелем в Иссык-Кульской области.

Следующие документы были подписаны по итогам переговоров на высшем уровне:

— Соглашение между Кабинетом Министров Кыргызской Республики и Правительством Туркменистана о производственной кооперации;

— Меморандум о взаимопонимании в области молодежной политики между Министерством культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики и Министерством спорта и молодежной политики Туркменистана;

— Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области охраны окружающей среды между Государственным комитетом по экологии и климату Кыргызской Республики и Министерством сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана;

— Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики и промышленности Кыргызской Республики и Министерством энергетики Туркменистана;

— Меморандум о сотрудничестве между Аппаратом полномочного представителя Кабинета Министров Кыргызской Республики в Чуйской области и Хякимликом Марыйского велаята Туркменистана;

— Меморандум о взаимопонимании между Академией государственного управления при Президенте Кыргызской Республики и Академией государственной службы при Президенте Туркменистана;

— Меморандум о взаимопонимании между Кыргызским государственным техническим университетом им. И.Раззакова и Туркменским государственным архитектурно-строительным институтом.

— План мероприятий по сотрудничеству в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций между Министерством чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики и Министерством обороны Туркменистана на 2021–2025 годы;

— План мероприятий между Министерством культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики и Министерством спорта и молодёжной политики Туркменистана в области спорта на 2021–2024 годы по реализации Соглашения между Государственным агентством физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики и Государственным комитетом Туркменистана по спорту о сотрудничестве в сфере физической культуры и спорта от 11 ноября 2014 года;

— План мероприятий на 2021–2023 годы по реализации Соглашения между Министерством культуры, информации и туризма Кыргызской Республики и Министерством культуры Туркменистана о сотрудничестве в области культуры от 11 ноября 2014 года;

— Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Министерством культуры, информации и туризма Кыргызской Республики и Государственным комитетом Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии о совместном сотрудничестве в области кинопроизводства и телерадиовещания от 23 августа 2018 года;

— Программа торгово-экономического сотрудничества между Кабинетом Министров Кыргызской Республики и Правительством Туркменистана на 2021–2023 годы;

— Программа сотрудничества между Министерством иностранных дел Кыргызской Республики и Министерством иностранных дел Туркменистана на 2021–2022 годы;

— Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Туркменистана о взаимных поездках граждан от 6 марта 2000 года.

Президенты подписали совместное заявление.

Совместное заявление

По приглашению Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова 27–28 июня 2021 года состоялся официальный визит Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Туркменистан.

В ходе переговоров, прошедших в атмосфере дружбы и взаимного доверия, Главы государств обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего укрепления стратегического партнерства, рассмотрели весь комплекс кыргызско-туркменских отношений и обменялись мнениями по актуальным международным и региональным проблемам, представляющим взаимный интерес.

Президент Кыргызской Республики С. Н. Жапаров и Президент Туркменистана Г. М. Бердымухамедов, подчеркивая позитивную динамику развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, руководствуясь Декларацией о стратегическом партнёрстве, укреплении дружбы и доверия между Кыргызской Республикой и Туркменистаном, подписанной 23 августа 2018 года в г. Ашхабаде и Договором о дружбе, взаимопонимании и сотрудничестве между Кыргызской Республикой и Туркменистаном, подписанным 11 ноября 2014 года в г. Ашхабаде, придавая важное значение предстоящему 30-летию независимости Кыргызской Республики и Туркменистана, стремясь к дальнейшему расширению и углублению двустороннего сотрудничества, заявили о нижеследующем.

Кыргызско-туркменские отношения исторически основаны на дружественных, братских, добрососедских и глубоких духовных связях двух народов.

Президенты подтвердили важность развития и укрепления кыргызско-туркменского политического диалога, торгово-экономических отношений, а также расширения договорно-правовой базы двустороннего сотрудничества и выступили за дальнейшее углубление доверительных и конструктивных контактов на высшем, высоком и других уровнях и развитие братских отношений между Кыргызской Республикой и Туркменистаном.

Главы государств отметили необходимость налаживания и укрепления сотрудничества двух стран в борьбе с пандемией коронавируса COVID-19 и другими вызовами современности, такими как терроризм и экстремизм, нелегальная миграция и торговля людьми, незаконная торговля оружием, оборот наркотических средств и кибербезопасность.

Подчеркнута значимость активизации контактов между Жогорку Кенешем Кыргызской Республики и Милли Генгешем Туркменистана как важной составляющей части двустороннего сотрудничества. В этом контексте подтверждена особая значимость активизации межпарламентского взаимодействия путем обмена визитами на уровне парламентов двух стран.

Отмечена необходимость дальнейшего усиления и повышения эффективности работы совместной Межправительственной кыргызско-туркменской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству, как координирующего органа по развитию двусторонних отношений в различных сферах взаимодействия. Президенты подтвердили необходимость сосредоточить усилия на дальнейшем развитии экономического, научно-технического, гуманитарного взаимодействия, путем определения и реализации наиболее перспективных направлений сотрудничества, включая создание совместных предприятий и реализацию инвестиционных проектов.

Особо обозначена важность создания благоприятных экономических, финансовых и правовых условий для предпринимательской деятельности, повышения возможностей выхода товаров и услуг на мировые рынки, участия в международных выставочных мероприятиях, проводимых на территориях Сторон, организации бизнес-форумов, которые будут укреплять контакты между деловыми кругами двух стран.

Президенты констатировали факт наличия благоприятных условий для дальнейшего наращивания сотрудничества в сфере транспорта, энергетики, промышленности, торговли, сельского хозяйства и регионального сотрудничества. В этой связи, Стороны высказались за необходимость дальнейшего стимулирования деловых связей, взаимного ознакомления с продукцией, производимой в двух странах, изучения экспортно-импортных возможностей и поиска новых форм продвижения экономического сотрудничества.

Стороны выразили обоюдное намерение в конструктивном сотрудничестве по вопросам организации совместных производств в сфере промышленности и энергетики и укреплении торгово-экономических связей.

Главы государств подтвердили, что углубление сотрудничества в сфере транспорта имеет ключевое значение в развитии международной торговли. Было отмечено, что взаимное участие в различных проектах по формированию международных транспортных коридоров будет способствовать укреплению и расширению экономического сотрудничества, развитию транспортной инфраструктуры и росту транзитных грузопотоков через транспортные коммуникации двух государств, обеспечению кратчайшего и эффективного выхода товаров на мировые рынки. Стороны договорились создать благоприятные условия для грузоперевозчиков Кыргызской Республики и Туркменистана, в том числе путем унификации тарифов консульских сборов за оформление виз на условиях взаимности.

Президенты приняли решение поручить соответствующим структурам двух стран проработать вопросы реализации инвестиционных проектов по строительству объекта курортно-рекреационной сферы „Туркменистан“ в Кыргызской Республике и торговых домов в двух странах.

Стороны договорились усилить кооперацию между странами в топливно-энергетической сфере и поручили соответствующим структурам проработать вопрос поставок природного газа, электроэнергии, а также сжиженного газа из Туркменистана в Кыргызскую Республику.

Главы государств выразили также готовность усилить взаимодействие по вопросам подготовки кадров, повышения квалификации специалистов и обмена опытом в области электроэнергетики и газа.

Президенты подчеркнули важность дальнейшего развития сотрудничества в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, охраны окружающей среды, сохранения биологического разнообразия, рационального использования природных ресурсов и мер по снижению рисков изменения климата.

Главы государств рассмотрели возможности поставок минеральных удобрений из Туркменистана в Кыргызскую Республику и отметили наличие большого потенциала сотрудничества двух стран в сфере сельского хозяйства.

Кыргызская Республика и Туркменистан, осознавая историческую ответственность за сохранение и укрепление многовековых уз дружбы, братства и сотрудничества между народами двух стран, подтвердили свою приверженность дальнейшему углублению двусторонних связей в области образования, культуры, искусства и спорта.

Стороны выразили заинтересованность в развитии и укреплении сотрудничества в сфере образования, отметили необходимость подписания двустороннего документа о взаимном признании документов об образовании между соответствующими государственными органами Сторон.

В целях сохранения и продвижения общего исторического и культурного наследия Главы государств отметили необходимость дальнейшей консолидации усилий в активизации кыргызско-туркменского культурного сотрудничества и подтверждают готовность поддержать проведение взаимных Дней культуры, совместных выставок, фестивалей и иных культурных мероприятий.

Признавая, что взаимовыгодное сотрудничество на международной арене отвечает интересам обеих стран, Президенты подчеркнули необходимость более тесного взаимодействия в рамках многосторонней дипломатии и подтвердили схожесть позиций по актуальным вопросам международной политики.

Отмечена необходимость координации усилий по многим актуальным вопросам в рамках универсальных и региональных организаций, членами которых являются Кыргызская Республика и Туркменистан. Главы государств отметили важность повышения роли Организации Объединенных Наций и ее институтов в решении глобальных вопросов, обеспечении устойчивого развития, укрепления безопасности и стабильности в мире.

Стороны приветствовали усилия Регионального центра Организации Объединенных Наций по превентивной дипломатии для Центральной Азии по оказанию содействия странам региона в наращивании потенциала по мирному разрешению споров и предотвращению конфликтов путем диалога и привлечения международной поддержки.

Главы государств подчеркнули обоюдное стремление содействовать укреплению атмосферы стабильности и безопасности в регионе во благо процветания народов Центральной Азии.

Стороны заявили о необходимости дальнейшего реформирования деятельности Международного фонда спасения Арала (МФСА) с учетом интересов и потребностей всех стран Центральной Азии.

Президенты особо отметили приоритетное значение развития формата Консультативных встреч глав государств Центральной Азии, которые позволили активизировать полноформатное региональное взаимодействие и заложили основу региональной кооперации, и высказались в пользу проведения очередной Консультативной встречи в ближайшее время в рамках ранее принятых решений Глав государств Центральной Азии.

Главы государств подчеркнули значимость проведения в 2021 году в Кыргызской Республике Первого экономического форума Европейский Союз — Центральная Азия, который будет способствовать более устойчивому развитию государств Центральной Азии.

Президенты подчеркнули, что взаимоуважение, доверие, открытость и обоюдная выгода являются основополагающими принципами развития двусторонних кыргызско-туркменских отношений и выразили удовлетворение итогами встречи, состоявшейся в традиционной для кыргызско-туркменских отношений атмосфере полного доверия и взаимопонимания.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров выразил искреннюю признательность Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову и всему туркменскому народу за оказанное кыргызской делегации гостеприимство, теплый и дружественный прием и пригласил Президента Туркменистана Г.Бердымухамедова посетить Кыргызскую Республику с официальным визитом в удобное для него время. Сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам».

28 июня 2021 Ашхабад

После церемонии подписания документы президенты выступили на пресс-конференции.

Президент Бердымухамедов

Комментируя итоги нынешней Ашхабадской встречи в верхах, Президент Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул её безусловную успешность, выразив признательность Президенту Кыргызской Республики и всем членам его делегации за состоявшиеся конструктивные переговоры, которые прошли в атмосфере открытости, взаимного доверия и понимания.

Это первая встреча в двустороннем формате с Садыром Жапаровым в качестве главы Кыргызстана, и я могу с полным основанием сказать, что она показала обоюдную готовность придать новые качественные импульсы сотрудничеству наших стран в различных направлениях, а также наличие для этого больших возможностей и потенциала, заявил туркменский лидер.

Как отмечалось, важное место в ходе переговоров было уделено вопросам укрепления всеобщего мира, стабильности и безопаснос­ти. Стороны подтвердили твёрдую приверженность урегулированию всех споров на основе признанных норм международного права и Устава Организации Объединённых Наций и признали необходимым продолжить тесное взаимодействие в двустороннем формате и в рамках международных организаций в решении таких актуальных проблем, как разоружение, противодействие международному терроризму, трансграничной организованной преступности, незаконному обороту наркотиков.

Особое внимание было уделено процессам в Центральной Азии, сказал Президент Гурбангулы Бердымухамедов, подчеркнув, что сотрудничество между Туркменистаном и Кыргызстаном сегодня объективно выступает в качестве важного конструктивного фактора их позитивного развития.

– Здесь позиции наших стран понятны, неизменны и принципиальны: мы выступаем за создание прочных и эффективных механизмов, направленных на обеспечение мира и безопасности в Центральной Азии, укрепление добрососедства, дружбы и партнёрства между государствами региона, его эффективную интеграцию в мирохозяйственные связи, заявил лидер нации. В данном контексте стороны подчеркнули значимость нового формата регионального взаимодействия – Консультативной встречи глав государств Центральной Азии.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов также отметил схожесть подходов сторон к решению афганской проблематики.

– Мы едины во мнении, что урегулирование в Афганистане возможно только мирными, политическими средствами, на основе широкого общенационального диалога. При этом считаем, что миротворческий потенциал международного сообщества, прежде всего Организации Объединённых Наций, в Афганистане должен быть задействован более активно и широко, подчеркнул туркменский лидер.

Как было заявлено, помимо вопросов мира и безопасности, будет продолжена координация усилий по такому важнейшему направлению глобальной повестки, как устойчивое развитие, и его составным частям – энергетической безопасности, развитию международного транспортно-транзитного сообщения, экологии и защите окружающей среды.

В данном контексте была подтверждена готовность Туркменистана рассматривать конструктивные инициативы и предложения, нацеленные на развитие сотрудничества с Кыргызстаном в энергетической и транспортно-транзитной сферах.

В частности, наши страны будут координировать усилия по формированию стратегического пояса транспортно-транзитного и логистического взаимодействия по линии Восток–Запад, работать с потенциальными партнёрами на региональных и мировых площадках, в специализированных международных организациях, финансовых институтах.

Особое внимание в ходе переговоров было уделено вопросам торгово-экономического сотрудничества, продолжил Президент Гурбангулы Бердымухамедов, с удовлетворением констатировав, что стороны пришли к общему мнению о необходимости наращивания взаимодействия в этой сфере в соответствии с имеющимся у двух государств большим потенциалом.

Как отмечалось, была достигнута договорённость предметно рассмотреть меры по расширению и диверсификации взаимной торговли, активизации инвестиционной политики для выхода на совместные масштабные проекты в промышленной кооперации, сфере услуг, аграрном секторе. В этом контексте важное значение придаётся наращиванию деловых связей между бизнес-сообществами двух стран.

Также была подчёркнута важность укрепления контактов в культурно-гуманитарной сфере. Достигнута договорённость о продолжении сотрудничества в этом направлении, обеспечении всех необходимых условий для проведения в обоих государствах на регулярной основе мероприятий с участием деятелей литературы, кинематографа, музыкальных коллективов, организации спортивных соревнований.

Отмечалось также наличие у Туркменистана и Кыргызстана большого потенциала в научной и образовательной сферах, в деле возрождения богатейшего культурно-исторического наследия наших народов.

Обращаясь к собравшимся, Президент Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что для Туркменистана Кыргызская Рес­публика – важный и надёжный партнёр, отношения с которым выстраиваются на долгосрочную перспективу.

– У обеих сторон есть понимание и убеждённость в том, что тесное многоплановое сотрудничество двух государств осуществ­ляется во благо наших народов, отвечает их коренным интересам, способствует стабильности и развитию региональных и международных процессов, подчеркнул лидер нации.

В своих отношениях Туркменистан и Кыргызстан опираются на богатый исторический опыт, сложившиеся у наших народов традиции братства, дружбы, добрососедства, уважения друг к другу.

– Мы радуемся успехам Кыргызстана, отмечаем усилия его руководства, направленные на укрепление государственности, проведение прогрессивных реформ в общественной и политической жизни, заявил Президент Гурбангулы Бердымухамедов и, пользуясь случаем, ещё раз поздравил своего коллегу и в его лице весь народ Кыргызстана с успешно проведённым в апреле этого года референдумом по проекту новой Конституции страны.

Выразив глубокое удовлетворение результатами состоявшихся сегодня переговоров, по итогам которых подписан солидный пакет двусторонних документов, глава государства выразил Президенту Кыргызской Республики, членам его делегации искреннюю признательность за проведённую большую работу. Народу братской страны были переданы самые добрые пожелания мира, благополучия и процветания.

Президент Садыр Жапаров

«Сегодня Кыргызстан и Туркменистан продемонстрировали свою приверженность и стремление к тесному и многоплановому диалогу, что отвечает коренным интересам народов наших стран», – подчеркнул Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 28 июня, в своем заявлении для средств массовой информации по итогам переговоров с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

Садыр Жапаров отметил, что двусторонние переговоры прошли насыщенно и плодотворно, обсуждены ключевые вопросы развития кыргызско-туркменских отношений, перспективы дальнейшего расширения и углубления стратегического партнерства в политической, торгово-экономической, транзитно-логистической, культурно-гуманитарной и других сферах взаимодействия, а также состоялся обмен мнениями по актуальной региональной и международной проблематике.

Как отметил Президент, по многим вопросам стороны пришли к взаимному пониманию, достигли договоренностей с учетом интересов обеих стран, а по некоторым намечены дальнейшие пути решения.

«Мы подтвердили долгосрочный стратегический характер нашего сотрудничества и выразили готовность сделать все необходимое для его упрочения и раскрытия большого потенциала двустороннего партнерства.

Мы сосредоточили свое внимание на тех направлениях, где совместные усилия способны дать наибольший эффект, прежде всего, речь шла о торгово-экономических и инвестиционных связях, сотрудничестве в энергетической, транспортно-логистической, агропромышленной сферах. В целях диверсификации торгово-экономического сотрудничества выразили стремление к наращиванию взаимной торговли, открытию совместных предприятий и развитию промышленной кооперации», – сказал Садыр Жапаров.

Также президенты обменялись мнениями по международной и региональной тематике, представляющий взаимный интерес.

«Наши государства занимают совпадающие или близкие позиции по многим ключевым вопросам международной политики, мы всегда поддерживаем инициативы друг друга. Обсудили вопросы, связанные с предстоящими мероприятиями, в том числе по организации очередной Консультативной встречи глав государств Центральной Азии», – подчеркнул Садыр Жапаров.

Помимо этого главы государств рассмотрели вопросы расширения договорно-правовой базы двустороннего взаимодействия. По итогам встречи подписан ряд документов в торгово-экономической сфере, в области образования, культуры, спорта и молодежной политики, а также по сотрудничеству внешнеполитических ведомств.

Стороны приветствовали проведение взаимных Дней культур с учетом улучшения эпидемиологической ситуации в странах.

В завершении Глава государства выразил удовлетворение итогами состоявшихся переговоров.

«Уверен, что все наши договоренности и обсужденные вопросы будут успешно реализованы. В этой связи нам предстоит еще многое сделать, у нас есть и желание, и стремление развивать динамичное и взаимовыгодное плодотворное сотрудничество с братским Туркменистаном по всем направлениям.

Сегодняшний визит – это показатель высокого уровня кыргызско-туркменских отношений, который подтверждает, что в лице Туркменистана, Кыргызстан имеет надежного друга и стратегического партнера», – подчеркнул Президент Садыр Жапаров, выразив признательность Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову за готовность к углублению сотрудничества с Кыргызстаном.

Официальный визит Президента Кыргызстана в Туркменистан завершился

28 июня, завершив официальный визит в Туркменистан, Президент Садыр Жапаров вылетел с официальным визитом в Республику Таджикистан, Душанбе.

Туркменские и Кыргызские бизнесмены заключили сделки стоимостью свыше 28 млн.долларов США

27 июня 2021 года полях туркмен-кыргызского экономического форума состоялась онлайн-церемония подписания контрактов и меморандумов о сотрудничестве между предпринимателями Кыргызстана и Туркменистана.

В общей сложности было подписано 13 документов, в том числе 10 экспортных контрактов на поставку санитарно-фаянсовых изделий, трубной продукции, помидоров, кондитерских изделий туркменского производства.

Еще три меморандума предусматривают партнерство туркменских и кыргызских бизнесменов в области производства одежды и обуви, инвестиционной деятельности и импортно-экспортных операций.

Общая стоимость сделок превысила 28,57 млн долларов США.

С туркменской стороны соглашения подписали хозяйственные общества «Дерьяпластик», «Тязе ай», «Йигит», «Балкандаг», «Ишгар», «Нур онумчилик совда гурлушук», индивидуальные предприятия «Мяхрибан-Мерв», «Алтын бургут», акционерное общество открытого типа «Миве» и ряд индивидуальных предпринимателей.

С кыргызской стороны контракты заключили компании «Гелерея-Ош», «Европа строй пласт», «Сантехническая компания Кыргызстана», «СМ Лоджистик», «Муратбек ЛТД», «Медине КЖ», «Кара-Кум ТМ», «Си-Да Гранд».

Напомним, что в церемонии открытия форума принял участие Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, находившийся с официальным визитом в Ашхабаде, а также высокопоставленные чиновники обеих стран.

В 2020 году торговый оборот между Кыргызстаном и Туркменистаном составил 11,7 млн.долл.США, в том числе экспорт из Туркменистана оценивается в 7,16 млн.долл.США, импорт – в 4,56 млн.долл.США.

Как сообщают кыргызские сми со ссылкой на министра экономики и финансов своей страны, в ходе ашхабадских переговоров лидеры двух стран поставили задачи перед своими правительствами увеличить товарооборот на 10-20%.

Учитывая, что сумма подписанных на экономическом форуме контрактов уже превышает объем туркмено-кыргызской торговли за прошлый год, цель по наращиванию торговли очевидно будет достигнута.

Кроме того, позитивную роль в развитии экономических связей и реализации бизнес-проектов сыграет создание Туркмено-Кыргызского Фонда Развития, по которому главы государств достигли принципиальной договоренности.

/// nCa, 29 June 2021

Фототчет по визиту Президента Кыргызстана в Туркменистан. Источник фотографий – пресс-служба Президента Кыргызстана.