Глобальная Модель Борьбы с Насилием в отношении Женщин

Антониу Гутерриш, Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций

На фоне общемировой борьбы с последствиями COVID-19, в которой страны достигают неравнозначных результатов, продолжается другая, не менее ужасная пандемия, которая угрожает половине населения планеты. В первые месяцы пандемии появились шокирующие прогнозы Организации Объединенных Наций, согласно которым вследствие карантинов и режимов изоляции каждые три месяца число случаев гендерного насилия может увеличиваться на 15 миллионов. К сожалению, эти прогнозы, похоже, сбываются.

На этой неделе мировые лидеры и другие участники соберутся в режиме онлайн на Форум по вопросам равенства поколений, который будет проходить в Париже, в контексте массового движения за гендерное равенство. На этой встрече я обращусь к государствам, компаниям и частным лицам с призывом присоединиться к глобальной инициативе, которая дает явные результаты и направлена на то, чтобы покончить со страхом и опасностями, угрожающими здоровью, правам, достоинству и жизни огромного числа женщин и девочек.

На фоне пандемии наблюдается буйный рост воинственного женоненавистничества — от домашнего насилия до сексуальной эксплуатации, торговли людьми, детских браков, калечащих операций на женских половых органах и домогательств в Интернете.

Для сбора и оценки полных данных потребуется какое-то время, но тенденции уже очевидны. В двенадцати странах, отслеживаемых Организацией Объединенных Наций, число случаев насилия в отношении женщин и девочек, о которых сообщалось различным учреждениям, увеличилось с 2019 по 2020 год на 83 процента, а число случаев, о которых сообщалось полиции, выросло на 64процента.

В первые месяцы пандемии количество звонков на «телефоны доверия» в странах Европейского союза увеличилось в среднем на 60 процентов. В Перу количество звонков на «горячую линию» для жертв сексуального насилия в 2020 году почти удвоилось по сравнению с 2019 годом. В Таиланде число клиентов, посетивших работающие при больницах кризисные отделения для пострадавших от семейно-бытового насилия, в апреле 2020 года более чем в два раза превысило показатель за тот же период предыдущего года.

Такая статистика и такие примеры характерны для всего мира, свидетельствуя о наличии эпидемии насилия в отношении женщин и девочек. Еще до пандемии Всемирная организация здравоохранения выступила с прогнозом, согласно которому каждая третья женщина в течение своей жизни подвергнется насилию со стороны мужчины.

Чуть более года тому назад я забил тревогу. Вторя своему призыву к глобальному прекращению огня, я призвал к миру в домах — прекращению любого насилия везде и повсюду: от зон военных действий до домов, в которых живут люди, — для того, чтобы мы могли противостоять пандемии, общему врагу человечества, в духе солидарности и единства.

Более 140 стран заявили о поддержке этой инициативы. В 149 странах было принято около 800 мер, большинство из которых направлено на предоставление жилья, юридической помощи и других услуг и видов поддержки.

Но во многих случаях эти действия были ограниченными и недолгими. Хуже того, некоторые страны идут на попятную, сворачивая правовую защиту и спокойно наблюдая за применением насилия в отношении женщин, включая правозащитниц, протестующих против такого движения вспять.

Повсеместное насилие в отношении женщин и девочек привело к появлению допущения, согласно которому мы имеем дело с чем-то неизбежным или с чем-то таким, с чем невозможно покончить. Это допущение не только возмутительно и вредно, но и просто неверно. Несмотря на все трудности прошедшего года, Организация Объединенных Наций, опираясь на серьезное финансирование со стороны Европейского союза и действуя в партнерстве с ним, продемонстрировала, что перемены возможны.

В течение 2020 года благодаря инициативе «Луч света» по искоренению насилия в отношении женщин и девочек удалось добиться заметных результатов в 25 странах. Были приняты или усилены 84 закона и стратегии по защите женщин и девочек. На 22 процента увеличилось число случаев судебного преследования нарушителей. Несмотря на режимы изоляции и ограничения на передвижения, различные услуги были оказаны примерно 650 000 женщин и девочек. Около 900 000 мужчин и мальчиков — включая традиционных лидеров, руководителей религиозных институтов, мужчин-таксистов и молодых геймеров — были привлечены в качестве союзников к поиску решений. И в этих странах ассигнования из национального бюджета на предотвращение насилия в отношении женщин и девочек и реагирование на него увеличились на 32 процента, что является четким показателем будущей стабильности этой деятельности.

Собравшись вместе в Париже на базе доказавшей свою эффективность модели, мы можем положить начало гарантии того, что следующее поколение девочек не будет жить в страхе, а это зависит только от наших действий или бездействия. Со временем люди извлекут много уроков из этой пандемии и поймут, что мир делал правильно и неправильно в борьбе с ней. Одна из первых задач — это сделать так, чтобы эта позорная скрытая пандемия, с которой сталкивается половина нашего населения, немедленно прекратилась./// nCa, 28 июня 2021 г. (в сотрудничестве с ООН в Туркменистане)