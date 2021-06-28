Всемирный день борьбы с наркотиками в Туркменистане

Эльвира Кадырова

Международный день борьбы со злоупотреблением наркотиками и их незаконным оборотом, или Всемирный день борьбы с наркотиками, отмечается ежегодно 26 июня в целях укрепления усилий и сотрудничества в деле создания мира, свободного от наркотиков.

Тема Всемирного дня борьбы с наркотиками в 2021 году – «Делитесь фактами о наркотиках, спасайте жизни».

25 июня Управление ООН по Наркотикам провело в Ашхабаде Пресс-конференцию, посвящённую Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.

Центральным пунктом повестки мероприятия стала презентация нового Всемирного Доклада о наркотиках за 2021 год, который представляет глобальный обзор спроса и предложения на опиаты, каннабис, стимуляторы амфетаминового рядка и новые психоактивные вещества (НПВ), а также их влияние на здоровье с учетом возможных последствий пандемии Covid-19.

Всемирный Доклад о наркотиках за 2021 год: Рынок наркотиков адаптируется к условиям пандемии

Согласно Докладу, опубликованному Управлением ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), около 275 миллионов человек во всем мире употребляли наркотики за прошедший год, в то время как более 36 миллионов человек страдали от расстройств, связанных с употреблением наркотиков.

В Докладе также отмечается, что за последние 24 года в некоторых частях мира «сила действия» каннабиса увеличилась более чем в четыре раза, при этом процент подростков и молодых людей, считавших наркотик вредным, снизился на целых 40 процентов, несмотря на доказательства того, что употребление каннабиса несет вред для здоровья и не только, особенно для постоянных потребителей.

Более того, большинство стран сообщили о росте употребления каннабиса во время пандемии. В опросах специалистов здравоохранения в 77 странах 42 процента заявили, что употребление каннабиса увеличилось.

По оценкам, в 2020 году более 1,510,000 человек в Центральной Азии и на Южном Кавказе употребляли каннабис хотя бы один раз. Согласно национальным отчетам, в 2020 году в Центральной Азии было 39,000 зарегистрированных потребителей наркотиков, 6 процентов из которых составляют женщины.

Свою лепту в расширение глобального рынка наркотиков вносит и так называемый теневой интернет рынок или «даркнет». На сегодняшний день годовой объем продаж наркотиков в даркнете составляет не менее 315 миллионов долларов США. Хотя это лишь небольшая часть от общего объема продаж наркотиков, наблюдается тенденция к росту: в период с 2011 по середину 2017 года и с середины 2017 по 2020 год отмечено увеличение в четыре раза.

Темпы продаж наркотиков через «даркнет» в Центральной Азии также быстро растут. В 2020 году только в Казахстане было заблокировано 1,103 сайта, распространяющих наркотики, и более 5 тысяч граффити, рекламирующих ссылки на интернет-ресурсы распространения наркотиков.

Новый Доклад демонстрирует, что рынки наркотиков быстро возобновили работу после первоначального сбоя в начале пандемии; всплеск, который спровоцировал или ускорил определенную ранее существовавшую динамику незаконного оборота на мировом рынке наркотиков.

Среди прочего, сюда входят: все более крупные поставки незаконных наркотиков, увеличение количества наземных и водных маршрутов, используемых для незаконного оборота наркотиков, более широкое использование частных самолетов для этих целей и рост использования бесконтактных методов доставки наркотиков конечным потребителям.

Количество появляющихся новых психоактивных веществ (НПВ) на мировом рынке упало со 163 в 2013 году до 71 в 2019 году. В Центральной Азии наблюдается рост НПВ и синтетических наркотиков на незаконном рынке, и только до августа 2020 года в этом субрегионе было выявлено 119 НПВ.

Пандемия Covid-19 заставила наркоторговцев адаптироваться к новой ситуации и использовать другие варианты доставки наркотиков потребителям (почтовые посылки и бесконтактные методы) в Центральной Азии, а из-за введенного режима изоляции («локдауна») и других ограничительных мер, связанных с COVID-19, темпы незаконного оборота наркотиков в странах Центральной Азии временно снизились.

Хотя влияние COVID-19 на проблемы, связанные с наркотиками, еще полностью не изучено, анализ показывает, что пандемия привела к увеличению экономических трудностей, которые, вероятно, сделают незаконное культивирование наркотиков более привлекательным для уязвимых сельских сообществ.

Социальные последствия пандемии —рост неравенства, бедности и психических расстройств, особенно среди и без того уязвимых групп населения — представляют собой факторы, которые могут подтолкнуть к употреблению наркотиков большее количество людей.

Всемирный доклад о наркотиках за 2021 год и другие материалы доступны по ссылке: https://wdr.unodc.org/

Пандемия на наркоситуацию в Туркменистане не повлияла

Распространение в мире пандемии никоим образом не отразилось на наркоситуации в Туркменистане, граница под усиленным контролем, изъятия не увеличились, профилактическая деятельность продолжается, заявил на пресс-конференции начальник управления права и международных отношений МВД Туркменистана Гельдимырат Халдурдыев.

«Говоря о противодействии незаконному обороту наркотиков в период пандемии в Туркменистане, хочу отметить, что оно ни на сколько не ослаблено, осуществляется в установленном режиме. В частности, продолжается профилактическая деятельность, укрепление государственных границ с сопредельными странами», – отметил он

В стране проводится широкомасштабная операция по выявлению незаконного культивирования растений «Мак-2021», используемых для производства наркотических средств и психотропных веществ.

Кроме того, временное приостановленные мероприятия, осуществляемые в рамках реализуемых в Туркменистане национальных, региональных и глобальных проектов и программ международных организаций, структур ООН, были восстановлены в режиме онлайн.

Как сообщил Гельдымырадов, в ноябре 2021 года Туркменистан планирует принять у себя 55-ую сессию Подкомиссии УНП ООН по незаконному обороту наркотиков и смежным вопросам на Ближнем и среднем Востоке.

УНП ООН пропагандирует тему “Делитесь фактами о наркотиках. Спасайте жизни” среди детей и подростков в рамках кампании по повышению осведомленности, посвященной Всемирному дню борьбы с наркотиками

24 июня 2021 года Программный офис УНП ООН в Туркменистане провел кампанию по повышению осведомленности среди детей и подростков, посвященную Всемирному дню борьбы с наркотиками. Тема этого года – “Делитесь фактами о наркотиках. Спасайте жизни”, которая направлена на борьбу с ложной информацией и распространение знаний о наркотиках, рисках, связанных с употреблением наркотиков, и их вреде для здоровья.

Кампания по повышению осведомленности, организованная совместно с Министерством внутренних дел Туркменистана и Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана при поддержке проекта USAID “Содействие развитию молодежи для успешного будущего”, реализуемого в Туркменистане JA Worldwide и НПО “Кейик Окара”, состоялась в Детском оздоровительном лагере в местечке Гекдере недалеко от Ашхабада.

Батыр Гельдыев, руководитель Программного офиса УНП ООН в Туркменистане, призвал всех следовать теме Всемирного дня борьбы с наркотиками 2021 года, отметив, что “УНП ООН приглашает всех внести свой вклад, занимая твердую позицию в отношении дезинформации и ненадежных источников, обещая делиться только реальными научно обоснованными данными о наркотиках и спасении жизней”.

Говоря об опасности употребления наркотиков, Шохрат Абдуллаев, главный нарколог Министерства здравоохранения и медицинской промышленности, отметил, что “вредные привычки также считаются основным условием возникновения нервно-психических расстройств и других неинфекционных заболеваний, заболеваний сердечно-сосудистой системы, цирроза печени, различных видов онкологических заболеваний, в том числе ВИЧ, туберкулеза и хронических заболеваний легких”. Выступая за борьбу со злоупотреблением наркотиками, Абдуллаев отметил, что “вредные привычки также считаются основным условием развития нервно-психических расстройств и других неинфекционных заболеваний”. Сотрудник Центрального аппарата Министерства внутренних дел Батыр Беркелиев в своем выступлении подчеркнул, что “предотвращение и искоренение наркотического бича имеет важное значение для обеспечения благополучия нашего народа”.

В ходе информационно-просветительской кампании среди молодежи была проведена викторина о вреде употребления наркотиков, важности отказа от вредных привычек и здорового образа жизни. Дети и подростки приняли участие в конкурсе рисунков, посвященном теме Всемирного дня борьбы с наркотиками “Делитесь фактами о наркотиках. Спасайте жизни” и здоровому образу жизни. Изображения отражали детское восприятие данной проблематики, фокусируясь на физической активности и преодолении зависимостей. Победители обоих конкурсов были награждены памятными призами, пропагандирующими здоровый образ жизни.

/// nCa, 28 июня 2021 г. (источник материалов – репортаж nCa и пресс-релиз УНП ООН в Туркменистане. Фотографии и материал по теме «УНП ООН пропагандирует тему “Делитесь фактами о наркотиках. Спасайте жизни” среди детей и подростков в рамках кампании по повышению осведомленности, посвященной Всемирному дню борьбы с наркотиками» распространён УНП ООН в Туркменистане)