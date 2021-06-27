Президент Кыргызстана приглашает туркменский бизнес к широкому деловому партнерству со своей страной

Эльвира Кадырова

27 июня, в первый день официального визита в Туркменистан Президент Кыргызстана Садыр Жапаров ознакомился с выставкой экспортных товаров Туркменистана и принял участие в церемонии открытия кыргызско-туркменского экономического форума, сообщает пресс-служба Президента Кыргызстана.

Мероприятия прошли в здании Торгово-промышленной палаты.

На выставке кыргызского лидера сопровождал вице-премьер Чары Гылыджов, курирующий торговый сектор. В работе выставки представлены крупнейшие промышленные отрасли Туркменистана, такие как газодобывающая, нефтеперерабатывающая, химическая отрасли, текстильная промышленность, строительная отрасль, АПК.

Далее состоялась церемония открытия кыргызско-туркменского экономического форума, на котором с приветственной речью выступил Президент Жапаров.

Жапаров подчеркнул приверженность Кыргызстана в соблюдении преемственности в развитии стратегического партнерства с Туркменистаном, отметив добрососедский характер двусторонних отношений стран.

Вместе с тем он заметил, что важно придать новый импульс развитию сотрудничества, акцентировав внимание на расширении торгово-экономического взаимодействия.

Кыргызстан уделяет пристальное внимание вопросам повышения доверия инвесторов и создания благоприятного инвестиционного климата в стране, отметил Президент Жапаров.

Он сообщил о том, что в настоящее время прорабатывается ряд законопроектов, направленных на упрощение процедур подготовки, рассмотрения и реализации инвестиционных проектов в стране.

Он перечислил инвестиционные преимущества Кыргызстана, в числе которых — наличие статуса ВСП+, позволяющего в совокупности осуществлять беспошлинный ввоз более 6 тысяч наименований товаров в страны Европейского Союза и США; членство в Евразийском экономическом союзе, что открывает большие возможности по экспорту продукции на многомиллионный рынок государств-членов ЕАЭС на привилегированных условиях; наличие доступной квалифицированной рабочей силы, энергоресурсов, либерального инвестиционного законодательства и системы налогообложения.

Садыр Жапаров выразил заинтересованность в обмене опытом и привлечении на кыргызский рынок предприятий Туркменистана, работающих в нефтехимической, газовой промышленности, электроэнергетике.

Президент Кыргызстана особо отметил в выступлении развитую текстильную промышленность Туркменистана. Он призвал туркменских промышленников открывать предприятия в Кыргызстане, где легкая промышленность считается приоритетной отраслью, и обмениваться опытом с местными бизнесменами.

По словам Президента, Кыргызстан, как страна, имеющая водные ресурсы, имеет огромный потенциал в области возобновляемых источников энергии, что также открывает большие перспективы взаимовыгодного сотрудничества.

Помимо этого, Жапаров акцентировал внимание на дальнейшем развитии туристического потенциала двух стран, а также взаимодействии в перерабатывающей промышленности, сельском хозяйстве и сфере инфраструктуры.

Глава Кыргызского государства указал на важность использования имеющегося транспортно-транзитного потенциала стран, подчеркнув перспективность создания совместной логистической компании, которая будет способствовать продвижению экспорта кыргызских и туркменских товаров на мировые рынки.

Завершая выступление, Президент Садыр Жапаров призвал туркменские деловые круги рассматривать Кыргызстан в качестве надежного делового партнера, и пригласил их к активному сотрудничеству и совместной реализации крупных инвестиционных проектов.

В ходе экономического форума состоялись выступления:

— с туркменской стороны:

министра энергетики Чарымурада Пурчекова,

заместителя Председателя Кабинета Министров Чары Гылыджева,

государственного министра — председателя государственного концерна «Туркменгаз» Батыра Аманова,

председателя государственного концерна «Туркменхимия» Ныязлы Ныязлыева,

председателя правления Государственного банка внешнеэкономической деятельности Туркменистана Рахимберды Джепбарова

председателя Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана Доврана Худайбердыева;

— с кыргызской стороны:

заместителя министра инвестиций Умбриэля Темиралиева

председателя Союза промышленников и предпринимателей Данила Ибраева.

В рамках кыргызско-туркменского экономического форума также прошли встречи между представителями Кыргызстана и Туркменистана, в режиме онлайн подписаны двусторонние договора и контракты между предпринимателями по поставам разнопрофильной продукции.

Несколько фотографий с мероприятий:

Источник фотографий – официальный сайт Президента Кыргызстана