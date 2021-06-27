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Президент Кыргызстана прибыл в Туркменистан с официальным визитом

By

Эльвира Кадырова

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 27 июня, прибыл с официальным визитом в Ашхабад.

В международном аэропорту Ашхабада кыргызского лидера встретил министр энергетики Туркменистана Чарымурад Пурчеков.

Сегодня Президент Садыр Жапаров посетил Мавзолей первого Президента страны Сапармурата Ниязова и мечети «Türkmenbaşynyň Ruhy Mejidi» в Кипчаке.

В мавзолее Президент Кыргызстана возложил венок к монументу, воздвигнутому в память матери и двух братьев Сапармурата Ниязова, погибших во время Ашхабадского землетрясения в 1948 году.

Муфтий Туркменистана Ялкап Ходжагулыев прочитал поминальную молитву.

Далее глава Кыргызстана возложил венок к Монументу Независимости Туркменистана. Затем высокий гость по заведенной в Туркменистане традиции посадил дерево на Аллее почетных гостей, которая символизирует проводимую Туркменистаном политику миролюбия, дружбы и добрососедства.

Президента Кыргызстана сопровождает делегация, в состав которой входят следующие высокопоставленные лица:

–             министр иностранных дел Руслан Казакбаев;

–             заместитель Председателя Кабинета Министров – министр экономики и финансов Акылбек Жапаров;

–             заведующий отделом внешней политики Администрации Президента Дастан Дюшекеев;

–             Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Туркменистане Талант Cултанов;

–             министр транспорта и коммуникаций Гулмира Абдралиева;

–             министр чрезвычайных ситуаций Бообек Ажикеев;

–             министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Кайрат Иманалиев;

–             заместитель министра энергетики и промышленности Таалайбек Ибраев.

В ходе двухдневного визита в Туркменистан Президент Кыргызстана проведет переговоры с Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым в узком и расширенном форматах.

Кыргызский лидер также примет участие в работе кыргызско-туркменского экономического форума, осмотрит выставку экспортных товаров Туркменистана.

Несколько фотографий с первого дня официального визита Президента Кыргызстана в Туркменистан (источник фотографий – официальный веб-сайт Президента Кыргызстана):

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