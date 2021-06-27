Президент Кыргызстана прибыл в Туркменистан с официальным визитом

Эльвира Кадырова
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 27 июня, прибыл с официальным визитом в Ашхабад.
В международном аэропорту Ашхабада кыргызского лидера встретил министр энергетики Туркменистана Чарымурад Пурчеков.
Сегодня Президент Садыр Жапаров посетил Мавзолей первого Президента страны Сапармурата Ниязова и мечети «Türkmenbaşynyň Ruhy Mejidi» в Кипчаке.
В мавзолее Президент Кыргызстана возложил венок к монументу, воздвигнутому в память матери и двух братьев Сапармурата Ниязова, погибших во время Ашхабадского землетрясения в 1948 году.
Муфтий Туркменистана Ялкап Ходжагулыев прочитал поминальную молитву.
Далее глава Кыргызстана возложил венок к Монументу Независимости Туркменистана. Затем высокий гость по заведенной в Туркменистане традиции посадил дерево на Аллее почетных гостей, которая символизирует проводимую Туркменистаном политику миролюбия, дружбы и добрососедства.
Президента Кыргызстана сопровождает делегация, в состав которой входят следующие высокопоставленные лица:
– министр иностранных дел Руслан Казакбаев;
– заместитель Председателя Кабинета Министров – министр экономики и финансов Акылбек Жапаров;
– заведующий отделом внешней политики Администрации Президента Дастан Дюшекеев;
– Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Туркменистане Талант Cултанов;
– министр транспорта и коммуникаций Гулмира Абдралиева;
– министр чрезвычайных ситуаций Бообек Ажикеев;
– министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Кайрат Иманалиев;
– заместитель министра энергетики и промышленности Таалайбек Ибраев.
В ходе двухдневного визита в Туркменистан Президент Кыргызстана проведет переговоры с Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым в узком и расширенном форматах.
Кыргызский лидер также примет участие в работе кыргызско-туркменского экономического форума, осмотрит выставку экспортных товаров Туркменистана.
Несколько фотографий с первого дня официального визита Президента Кыргызстана в Туркменистан (источник фотографий – официальный веб-сайт Президента Кыргызстана):