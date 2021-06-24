Бухарский форум представляет дорожную карту достижения ЦУР на основе межпарламентского сотрудничества

23-24 июня 2021 года в узбекском городе Бухара проходит международный форум по глобальному межпарламентскому сотрудничеству в достижении ЦУР (Целей устойчивого развития).

Его модератором выступает Председатель Сената Олий Мажлиса г-жа Танзила Нарбаева.

Форум проводится в рамках инициативы Президента Узбекистана по принятию специальной резолюции ООН о повышении роли парламентов в достижении глобальных целей развития и обеспечении прав человека, инициированной на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Участниками мероприятия, посредством физического и онлайн-присутствия, являются Генеральный секретарь Межпарламентского союза Мартин Чунгонг, Президент Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Питер Лорд Боунесс, Генеральный секретарь Парламентской Ассамблеи Тюркоязычных стран Алтынбек Мамаюсупов, главы и члены парламентов зарубежных стран, межпарламентских организаций, представители молодежных парламентов, государственных органов, международных организаций, НПО, СМИ и эксперты из научно-исследовательских институтов.

Организаторами являются Олий Мажлис Республики Узбекистан, Кабинет Министров, Министерство экономического развития и борьбы с нищетой, а также представительства агентств Организации Объединенных Наций в Узбекистане.

Форум разделен на несколько тематических сессий:

Роль парламента в обеспечении эффективной реализации ЦУР;

Финансирование реализации ЦУР;

Создание статистических показателей достижения ЦУР;

Участие институтов гражданского общества и общественности в реализации ЦУР;

Парламентский контроль, мониторинг и оценка реализации ЦУР;

Обеспечение международного диалога и глобального партнерства с парламентами мира в интересах устойчивого развития.

23 июня в парламентской газете «Народное слово» опубликована статья председателя Сената Олий Мажлиса Танзилы Нарбаевой под названием «Узбекистан на пути устойчивого развития».

Ниже приводится текст статьи:

Узбекистан на пути устойчивого развития

Танзила Нарбаева, председатель Сената Олий Мажлиса

По мере прогресса у человечества растет потребность в совместном решении глобальных проблем. В связи с этим международными организациями предпринимаются меры для консолидации усилий всех государств, привлечению их к решению актуальных вопросов, касающихся судеб жителей планеты. В частности, Цели устойчивого развития (ЦУР), претворяемые в жизнь по инициативе Организации Объединенных Наций, с точки зрения важности и всеобъемлющей сути имеют огромное значение для всего человечества. В 2015 году правительство Узбекистана приняло на себя обязательства осуществить в стране вопросы Глобальной повестки дня ООН на период до 2030 года.

За минувший период в республике сделано немало. Прежде всего в 2018 году принято 16 Национальных целей в области устойчивого развития (14-я цель «Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития» не актуальна для Узбекистана), 125 задач, вытекающих из них. Кроме того, создан Совет по координации исполнения «дорожной карты», разработанной для осуществления ЦУР. 20 марта 2019 года им утверждены 206 показателей по контролю за их выполнением. При содействии Программы развития Организации Объединенных Наций запущен веб-портал, располагающий информацией по 119 показателям, еще по 80 показателям продолжается сбор сведений.

Осуществление целей ведется в тесной увязке с масштабными реформами, проводимыми в рамках национальной Стратегии действий, рассчитанной на 2017—2021 годы. Пять приоритетных направлений стратегии определяют путь достижения ЦУР. Одновременно проводится интеграция ЦУР с национальной и региональной стратегиями развития и программами, в частности, с Концепцией социально-экономического развития Узбекистана до 2030 года.

При содействии Экономического и социального совета ООН был подготовлен первый Добровольный национальный доклад о результатах, достигнутых в реализации ЦУР, который представлен на политическом форуме 15 июля 2020 года. В настоящее время цели и индикаторы ЦУР включены в более чем 190 стратегических документов, отраслевых и территориальных программ. Правительство осуществляет контроль за эффективностью реформ по 23 глобальным рейтингам (индексам), в том числе по глобальному рейтингу ЦУР. В настоящее время Узбекистан в нем занимает 66-е место.

Подход ответственный

В настоящее время парламент Узбекистана активно участвует в процессах укрепления верховенства закона, обеспечения благосостояния народа, в защите прав и интересов человека, укреплении международных отношений. Чтобы до 2030 года Цели устойчивого развития нашли отражение в жизни каждого человека, члены парламента особое внимание уделяют ответственному подходу и обеспечению прозрачности.

Основным средством достижения Целей устойчивого развития служит эффективное использование контрольной функции парламента. Ее применение дает объективную оценку состоянию дел по достижению ЦУР. В связи с этим в минувшем году была создана Парламентская комиссия по контролю за реализацией Национальных целей и задач в области устойчивого развития на период до 2030 года и утвержден ее устав. Используя свои полномочия в области законотворчества и контроля, обе палаты парламента принимают деятельное участие в реализации целей и задач устойчивого развития. В этот процесс вовлечены институты гражданского общества, молодежные, местные негосударственные некоммерческие организации.

Задачи парламентской комиссии:

-поддержка, контроль и содействие в деятельности Координационного совета по выполнению возложенных на него задач;

-заслушивание раз в квартал отчетов Координационного совета по вопросам реализации и достижения результатов Национальных целей и задач;

-подготовка предложений по разработке проектов законов и иных нормативно-правовых актов;

-осуществление системного мониторинга исполнения законодательства и нормативно-правовых актов, направленных на обеспечение выполнения целей и задач в области устойчивого развития Республики Узбекистан;

-проведение критического анализа развития тех сфер, которые включены в Национальные цели и задачи в области устойчивого развития на период до 2030 года (в частности, вопросы социальной сферы, здравоохранения, экологии, гендерного равенства, ликвидации нищеты и другие);

-определение действительного положения дел по реализации Национальных целей и задач в области устойчивого развития на период до 2030 года;

-изучение передового зарубежного опыта, участие в развитии международного сотрудничества;

-рассмотрение ежегодных бюджетных параметров, представляемых правительством, на предмет их достаточности и соответствия планам по реализации Национальных ЦУР в Узбекистане и при необходимости разработка предложений по внесению изменений в Государственный бюджет и закон о Государственном бюджете страны на следующей календарный год;

-поддержание связи с общественностью в целях широкого освещения прогресса в области ЦУР, включая участие в обсуждении и представлении добровольных национальных обзоров на политическом форуме Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС);

-обсуждение иных вопросов, относящихся к компетенции комиссии.

Комиссией ведется масштабная и последовательная работа. В минувшем году ею изучена реализация в регионах мер по сокращению бедности, обеспечению продовольственной безопасности, охране материнства и детства, обеспечению гендерного равенства и защиты прав женщин, что соответствует Национальным целям устойчивого развития. Исследованием охвачен ход воплощения 37 национальных задач и более 50 индикаторов, заслушаны отчеты руководителей 19 государственных органов.

Исходя из национальных целей Олий Мажлисом направлены членам правительства 27 парламентских, 388 сенаторских и 338 депутатских запросов.

Проводимая деятельность отвечает замыслу предложения, выдвинутого Президентом на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, о принятии специальной резолюции по повышению роли парламентов в реализации Целей устойчивого развития и обеспечению прав человека. В процессе рассмотрения законов их оценка идет исходя из направлений ЦУР. Парламент уполномочен выполнять функции контроля, давать оценку деятельности исполнительных органов с учетом реализации задач Целей устойчивого развития на местах.

Принятие резолюции:

— позволяет укрепить роль членов парламента в достижении Целей устойчивого развития, вести мониторинг их исполнения, обеспечения реализации национальных планов и программ, осуществляя парламентский контроль;

— способствует предоставлению необходимых условий для продвижения принципов Глобальной повестки дня ООН, в частности, помогает создать систему национального права, претворять в законодательство принципы ЦУР, изучать и анализировать их;

— содействует планированию и утверждению бюджета в рамках достижения ЦУР, принятию решений в оценке выполняемых работ, налаживанию обмена опытом с другими государствами в сфере принятия решений.

Посредством широкого вовлечения национального парламента к исполнению Целей устойчивого развития упрочились связи с Межпарламентским союзом и ООН.

Правительством сказано веское слово

В достижении ЦУР в Узбекистане особая роль принадлежит правительству. Им осуществляется масштабная работа по улучшению рейтинга в индексе ЦУР. В частности, предпринимаются меры по установлению сотрудничества с фондом «Bertelsmann Stiftung», сориентированным на расчете индекса глобальных Целей устойчивого развития, налаживанию обмена информацией. Для объективной оценки деятельности по достижению ЦУР начата работа по проведению исследования по MICS. Параллельно продолжается подготовительная работа по учету населения и виктимизации, проведению медицинско-демографических исследований, улучшению статистических показателей. Предусматривается участие Узбекистана в международной программе сопоставлений, основанной на паритетах покупательской способности валюты.

Последовательность в достижении ЦУР, проявляемая правительством республики, наглядно видна в процессе борьбы с пандемией. Как известно, первый случай заболевания вирусом был зарегистрирован в марте 2020 года. Благодаря своевременно принятым мерам удалось предотвратить резкое увеличение числа зараженных. Соответственно и показатель смертности среди больных был ниже средних общемировых значений. Так, к концу марта 2020 года он составил 0,4 процента, в марте 2021 года — 0,7 процента.

В начале минувшего года была образована Специальная республиканская комиссия по подготовке Программы мер по предупреждению завоза и распространения нового типа коронавируса в Республике Узбекистан. Было прекращено воздушное, железнодорожное и автомобильное сообщение с другими государствами. Принято решение о закрытии учреждений дошкольного, среднего и высшего образования. Предприняты усилия по возвращению в Узбекистан граждан, находящихся за рубежом. Тогда Президент объявил первоочередные меры по смягчению негативного воздействия пандемии коронавируса и глобального кризиса на отрасли экономики. В целях поддержки восстановления экономики и совершенствования системы здравоохранения при Министерстве финансов был образован Антикризисный фонд в размере десяти триллионов сумов.

В рамках этих мер субъектам малого бизнеса и частным предприятиям были предоставлены налоговые льготы, отсрочены выплаты по кредитам. В марте-апреле 2020 года Президент Узбекистана утвердил еще три пакета антикризисных мер. Усилия для оптимизации возможностей системы здравоохранения были направлены на строительство трех специализированных больниц для лечения больных, производство и приобретение аппаратов ИВЛ, кислородных концентраторов и средств индивидуальной защиты. Эффективность и своевременность этих шагов показала сама жизнь.

Благодаря последовательному продвижению по пути достижения ЦУР за последние три года Узбекистан добился больших успехов в либерализации экономики. Они зримо просматривались в 2015—2019 годах, когда в корне менялись тормозившие движение устои за счет проводимых реформ, направленных на обеспечение экономического роста, создание дополнительных возможностей для граждан.

Достижение Национальных целей на основе ЦУР — избранный Узбекистаном путь. Предпринимаемые правительством меры по реформированию государственных институтов, дальнейшему расширению участия гражданского общества в преобразованиях, улучшению государственных услуг в сферах здравоохранения и образования можно только приветствовать.

Какие достигнуты результаты?

ЦУР вобрали в себя 17 целей, по достижению каждой в стране ведется масштабная работа, которая дает весомые результаты. К примеру, серьезно принялись за снижение уровня бедности населения, что обеспечило снижение данного показателя от 12,8 процента в 2015 году до 11 процентов к 2019 году.

Второй является продовольственная безопасность. В результате проведенной в данном направлении работы в Глобальном индексе голода Узбекистан с 6,7 балла занял 30-е место среди 107 государств, войдя в группу стран с низкой долей недоедающего населения. В основе достижений — действенные меры по удовлетворению потребности в жизненно важных продуктах питания (пшенице, соли, яйцах, картофеле, фруктах и овощах, бахчевых культурах и винограде).

Очередная цель — обеспечение здорового образа жизни. Выполненную в данном направлении работу признают не только соотечественники, но и международная общественность. Ее результаты наглядно отображают снижение уровня смертности детей в возрасте до пяти лет от 15,1 процента в 2015 году до 12,4 процента в 2019 году.

Отдельная тема наших устремлений — гендерное равенство. За последние пять лет в стране принято много документов, направленных на расширение прав и возможностей женщин. Если в 2015 году в стране существовало 73 нормативно-правовых документа, предоставляющих с 15 лет полный и широкий доступ к услугам и информации по сохранению полового и репродуктивного здоровья, то в 2019 году их число возросло до 101. В этом направлении еще есть проблемы. К примеру, остается высоким в сравнении с мужским уровень безработицы среди женщин. Он составляет 12,8 процента. Все еще недостаточна доля соотечественниц, занимающих руководящие должности. Поэтому Сенатом Олий Мажлиса принята Стратегия достижения гендерного равенства до 2030 года, регламентирующая создание равных возможностей во всех сферах для женщин нашей страны.

Достигнуты ощутимые результаты в достижении другой важной цели — обеспечении всеобщего охвата и качества образования. В частности, за последние три года охват дошкольным образованием повысился с 27,7 процента в 2017 году до 60 процентов. Увеличилось также число студентов высших учебных заведений от 84 человек на каждые десять тысяч в 2016 году до 130 — в 2019 году.

В целях обеспечения экологической устойчивости принята Концепция охраны окружающей среды до 2030 года. В ней четко обозначены приоритетные направления политики Узбекистана по охране окружающей среды.

Можно привести много свидетельств о реализации ЦУР. Но перед нами немало задач, требующих выполнения. В их осуществлении будем опираться на международное сотрудничество, передовой опыт зарубежных стран. Проводимый в Бухаре международный форум будет всячески этому способствовать.

Эффект международного сотрудничества

На период до 2030 года Глобальная повестка дня и Цели устойчивого развития ООН останутся неотделимой частью прогресса всего человечества. С этой точки зрения ЦУР являются фундаментом не одного государства или отдельной национальности, а всего международного сообщества. Их реализация возможна при всеобщей сплоченности, сотрудничестве и взаимоподдержке.

Осуществляемая в нашей стране политика основывается именно на этой жизненной потребности. Для успешной реализации ЦУР правительство Узбекистана наладило тесное взаимодействие с Программой развития ООН, Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА), со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), Организацией по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Международной организацией труда (МОТ), Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО), Структурой ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин и многими другими.

По каждому из направлений в сотрудничестве реализуются программы, внедряются «дорожные карты».

В контакте с международными организациями, осуществляющими деятельность в нашей стране, ведется активная работа в следующих направлениях:

-обеспечение качества защиты объектов окружающей среды (атмосферы, воды, почвы, недр земли, биоразнообразия, охраняемых природных территорий) от антропогенного воздействия и других негативных факторов;

-налаживание приоритетного применения экологически малоопасных материалов, объектов производства и других;

-расширение охраняемых природных территорий;

-обеспечение экологически безопасного использования ядовитых химических и радиоактивных веществ;

-совершенствование системы обращения с отходами;

-формирование экологической культуры населения, повышение прозрачности деятельности государственных органов по защите окружающей среды и повышение в этом роли гражданского общества.

Эти обозначенные в концепции задачи выполняются на основе соответствующих «дорожных карт». В частности, 27 ноября 2018 года под эгидой ООН в Нью-Йорке состоялись презентация и специальное мероприятие высокого уровня в связи с созданием Многопартнерского трастового фонда ООН по человеческой безопасности для региона Приаралья. Его миссия заключается в привлечении донорских средств для реализации проектов и программ по смягчению последствий экологической катастрофы в регионе Аральского моря. Очередным шагом стало принятие

Президентом Республики Узбекистан 8 января 2019 года постановления «О мерах по поддержке деятельности Многопартнерского трастового фонда по человеческой безопасности для региона Приаралья под эгидой Организации Объединенных Наций», в том числе «дорожной карты» в данном направлении. Согласно постановлению, сформирована межведомственная рабочая комиссия по поддержке деятельности трастового фонда и привлечению средств сообщества доноров. В целях создания правовой, институциональной базы 24 января 2019 года было проведено первое заседание комитета правления фонда, на котором утвержден состав комитета и технического секретариата, а также руководство.

В прошлом году на его расчетный счет правительством Норвегии перечислено 1,1 миллиона долларов, правительством Узбекистана — два миллиона долларов. Эти средства направлены на финансирование двух проектов в Республике Каракалпакстан.

Форум придаст динамику усилиям

На форуме в Бухаре будут рассмотрены осуществляемая в стране работа по реализации ЦУР, роль национального парламента в ней, а также результаты международного сотрудничества. Мероприятие должно стать площадкой для диалога по обмену опытом. Оно проводится палатами Олий Мажлиса, Кабинетом Министров, Министерством экономического развития и сокращения бедности в сотрудничестве со структурными подразделениями ООН в нашей стране.

В работе примут участие члены парламента, а также представители крупнейших международных и межпарламентских организаций, молодежных парламентов, институтов гражданского общества и государственных ведомств. Среди приглашенных 30 спикеров из Европейского парламента, Канады, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Испании, Латвии, Болгарии, Республики Корея, Китая, Японии, Индонезии, Малайзии, Таиланда, Турции, Ирана, Азербайджана, Афганистана, Кыргызстана и ряда международных организаций. Желание участвовать в данном форуме выразил также генеральный секретарь Межпарламентского союза Мартин Чунгонг, прибывающий в нашу страну впервые.

На международном форуме будут рассмотрены следующие вопросы:

-роль парламента в обеспечении успешной реализации Целей устойчивого развития;

-финансирование мероприятий по реализации ЦУР;

-формирование статистических показателей ЦУР;

-участие в данном процессе институтов гражданского общества и широкой общественности;

-значение парламентского контроля, мониторинга и оценки в реализации ЦУР;

-развитие международного диалога в данном направлении между парламентами мира и глобального сотрудничества.

По итогам форума ожидается принятие Бухарской декларации о межпарламентском глобальном сотрудничестве в достижении Целей устойчивого развития.

Словом, впервые проводимый не только в истории Узбекистана, но и во всем мире данный форум займет важную роль в воплощении в жизнь ЦУР. Взаимодействие парламентов стран в данном направлении опирается на интересы всего человечества. Усилия на основе взаимосогласия и сотрудничества позволят достичь ЦУР на национальном, региональном и глобальном уровнях./// nCa, 24 июня 2021 г. (в сотрудничестве с Посольством Узбекистана в Туркменистане)