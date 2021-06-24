В Керки открылся международный аэропорт

23 июня состоялась церемония ввода в эксплуатацию Международного аэропорта в Керки. Торжества возглавил Президент Бердымухамедов.

Расположенный на левом берегу реки Амударьи, Керки является одним из старейших городов Туркменистана. В древние времена он назывался Земм. С 1999 по 2017 год Керки именовался Атамурат. Город находится примерно в 600 км к востоку от Ашхабада, в 300 км к югу от Бухары и в 350 км к северо-западу от афганского Мазари-Шарифа.

Аэропорт был построен туркменской компанией Gündogdy в соответствии с контрактом, заключенным в феврале 2019 года. Пропускная способность аэровокзального комплекса – 100 пассажиров в час.

Крытая площадь пассажирского терминала составляет 2221 квадратный метр. Высота диспетчерской вышки составляет 31,7 метра.

Протяженность взлетно-посадочной полосы составляет 2800 метров, что делает ее пригодной для приема практически всех видов самолетов.Региональный менеджер Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) по Турции, Центральной Азии и Азербайджану г-жа Фунда Чалышир, заместитель директора по мониторингу и контролю Аэронавигационного бюро Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Денис Гиндон и управляющий директор Международного аэропорта Мюнхена Ральф Гаффал приняли участие в церемонии по видеосвязи.

Аэропорту Керки был присвоен четырехбуквенный код местоположения UTAE от ИКАО. Он также получил Сертификат соответствия Международным стандартам, выданный международным аэропортом Мюнхена.

Первым самолетом, приземлившимся в аэропорту, был недавно приобретенный Boeing 777-200LR, за которым последовал военно-транспортный самолет.

Церемония открытия аэропорта Керки прошла достаточно колоритно – молодая пара, только что поженившаяся в городе Керки, и их свадебная процессия прибыли в аэропорт в экипаже, запряженном лошадьми. Все они поднялись на борт Boeing 777-200LR вместе с президентом и высшими должностными лицами. Самолёт совершил первый рейс из Керки в Туркменабат.

Во время полета атмосфера была праздничной, принимая во внимания три важных повода для празднования – открытие аэропорта Керки, ввод в эксплуатацию нового Boeing 777-200LR и начало семейной жизни молодой пары. Вполне естественно, что молодожены были в центре внимания во время полета.

Для них играла живая музыка и подавались традиционные блюда.

Президент побеседовал с женихом и невестой.

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По прибытии в Турменабат президент и его сопровождение отправились на торжество по случаю открытия здания в виде огромной юрты «Türkmeniň ak öýi», рассчитанной на 3000 человек.

Аналогичные сооружения были возведены во всех областных центрах Туркменистана.

Президент также посетил многопрофильный госпиталь в Туркменабате, где передал в дар 10 полностью оборудованных машин скорой помощи для педиатрических отделений больниц в каждом этрапе Лебапского велаята. Приобретение машин скорой помощи финансировалось недавно созданным Благотворительным фондом Гурбангулы Бердымухамедова для оказания помощи детям, нуждающимся в опеке.

В тот же день президент вернулся в Ашхабад. /// nCa, 24 июня 2021 г.

Ниже опубликовано несколько фотографий с церемонии открытия аэропорта. Все фотографии, кроме двух, защищены авторским правом TDH: