Туркменистан принял участие в каспийских учениях по связи при поиске и спасании людей на море

Эльвира Кадырова

В Каспийском море в зоне ответственности Морского спасательно-координационного центра Астрахань прошли международные учения по связи с участием спасательных сил и средств России, Казахстана, Азербайджана и Туркменистана, сообщает российское Федеральное Агентство Морского и Речного транспорта.

Тема учений: «Поиск и спасание людей, терпящих бедствие на море, отработка практических действий по организации и ведению поисково-спасательных работ, оказанию первой помощи пострадавшим».

Главной целью международных учений стала проверка связи с судами и дежурными службами взаимодействующих организаций при возникновении реальной аварийной ситуации в районе ответственности России в Каспийском море.

Туркменистан на учениях представил капитан международного торгового порта Туркменбаши.

По сценарию в МСКЦ Астрахань поступает сообщение о том, что на судне «БТ-100», находящимся в Каспийском море, сработал аварийный радиобуй (АРБ). По системе «Море» (система контроля за местоположением судов, кораблей) были определены координаты «аварийного» судна и объявлена тревога.

Операторы глобальной морской системы связи при бедствии (ГМССБ) направили в адрес капитанов судов, находящихся в море, радиограмму «Учебная авария». Прошло оповещение всех взаимодействующих в чрезвычайной ситуации организаций и судовладельца. После того, как теплоход «БТ-100» не вышел на связь с береговыми станциями, МСКЦ Астрахань объявил радиопоиск «Всем, кто видел, слышал т/х «БТ-100» сообщить в МСКЦ».

От судов, находящихся в море, стали поступать сообщения с отметкой «связи с «БТ-100» не было. Сразу после этого объявляется стадия «Бедствие».

Все задействованные в учениях судна направляют в МСКЦ информацию о месте их положения, о предполагаемом времени подхода в точку возможной «аварии».

Одновременно с этим в МСКЦ прибывает оперативная группа, которая предлагает сценарии проведения спасательной операции.

Начальник МСКЦ Астрахань составляет оперативный план проведения спасательной операции. Руководителем спасательной операции на месте назначается капитан судна «Вымпел». С ним обсуждается оперативный план, уточняется время подхода других судов и кораблей в район поиска. Вместе с этим проводится проверка всех возможных каналов связи с судами, задействованными в поиске.

Финальной частью учения становится радиограмма от оперативного дежурного Национального центра дистанционной идентификации и отслеживания Азербайджана – связь с т/х «БТ-100» установлена, на судне все благополучно, сигнал ложный. После этого по каналам связи распространяется радиограмма об отмене сигнала «Бедствие».

Совместные спасательные учения на Каспии проводятся ежегодно с 2016 года в рамках подписанного в 2014 году соглашения о сотрудничестве в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций между Россией, Азербайджаном, Ираном, Казахстаном и Туркменистаном. /// nCa, 22 июня 2021 г.