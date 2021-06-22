Страны Центральной Азии создадут единое пространство в сфере высшего образования

Эльвира Кадырова

Страны Центральной Азии создадут Единое региональное пространство в сфере высшего образования. Соответствующее решение принято по итогам форума министров образования стран Центральной Азии, состоявшегося в Казахстане, сообщает министерство образования и науки Казахстана.

В мероприятии, прошедшем в гибридном формате 18 июня, приняли участие министры образования Казахстана, Узбекистана, Туркменистана и Кыргызстана, а также представители министерств образования всех стран Центральной Азии, представители Совета Европы, Европейской комиссии, Наблюдательной группы Болонского процесса, Эразмус+ и ректоры вузов стран ЦА.

С инициативой создания Центрально-Азиатского пространства в сфере высшего образования выступил Казахстан. Страны региона, поддержав идею, приняли по итогам форума Туркестанскую декларацию.

Согласно этому документу государства Центральной Азии намерены объединять научный, интеллектуальный и творческий потенциал высших учебных заведений всей Центральной Азии.

Кроме этого, планируется создать свободную зону, благодаря которой студенты и академический состав вузов смогут беспрепятственно перемещаться для обучения, обмена знаниями, опытом и участия в совместных исследованиях.

Также стороны договорились увеличить количество обменных образовательных программ, совместных научных проектов и установить взаимосвязь между студентами-лидерами, проводить форумы ректоров вузов стран ЦА для обмена опытом и обсуждения направлений работы.

В рамках Центрально-Азиатского пространства в сфере высшего образования будет сформирован Секретариат для координации работы между министерствами образования стран ЦА, повышения привлекательности высшего образования в Центральной Азии и усиления конкурентоспособности государств ЦА.

Туркестанская декларация предполагает следующие направления взаимодействия:

Формирование Альянса вузов стран Центральной Азии.

Создание Аккредитационного совета по обеспечению качества образования стран Центральной Азии.

Создание Альянса студентов стран Центральной Азии.

Создание Ассоциации организаций по признанию квалификаций и документов об образовании.

С текстом Туркестанской декларации можно ознакомиться здесь: https://rm.coe.int/-/1680a2eac8

Как пояснил министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов, создание Центрально-Азиатского пространства высшего образования сегодня объективная необходимость.

«Порядка 20 тыс. студентов, являющихся гражданами стран Центральной Азии, сегодня обучаются в Казахстанских вузах и ежегодно эта цифра растет. В этой связи, в рамках единого пространства высшего образования, возможно было бы рассмотреть вопрос облегченной процедуры признания квалификаций, как это происходит сегодня в странах Европейского пространства высшего образования. Но все это требует выстраивания синхронизированных систем высшего образования», – отметил министр.

Идея о создании единого пространства высшего образования в ЦА была частично вдохновлена опытом Европейского пространства высшего образования. «У пространства есть все возможности для содействия развитию последовательных реформ и систем высшего образования в Центральной Азии. У пространства есть все возможности, чтобы помочь более прочно закрепить Центральную Азию на карте мира высшего образования”, – сказал в своем вступительном слове Сюр Берган, глава Департамента образования Совета Европы.

«Путешествие, в которое вы собираетесь отправиться, важно и захватывающе. Это не только путь, который просто пройдет через Центральную Азию. Это также не замкнутый путь, который приведет вас в разные части Центральной Азии, но не выйдет за ее пределы. Напротив, это дорога, которая начнется в Центральной Азии и соединится с другими подобными путями во всех частях мира», – добавил он./// nCa, 22 июня 2021 г.