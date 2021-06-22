Открытие умов – открытие границ – Делегация ЕС в Туркменистане провела детский фестиваль

17 июня состоялось открытие сезона летнего отдыха для 250 детей летнего лагеря “Шохле” в районе Геок-Дере под Ашхабадом.

Делегация Европейского Союза в Туркменистане совместно с Обществом охраны природы Туркменистана организовала фестиваль спорта и искусства, чтобы познакомить прибывших в летний лагерь с концепцией защиты окружающей среды, изменения климата и социальной интеграции.

Более чем 20 волонтеров ЕС и общества охраны природы танцевали, делали поделки с детьми, участвовали в спортивном марафоне и открыли Европейский Союз для детей в возрасте до 12 лет.

«Дети – это наше будущее. Поэтому жизненно важно вкладывать средства в их образование с самого раннего возраста. Подобные фестивали помогают продвигать европейские ценности и делиться нашими знаниями по очень важной теме изменения климата и развития общин. Я уверен, что сегодня дети хорошо провели время и узнали много нового благодаря той поддержке, которую мы получили от общества охраны природы и наших волонтеров», – заявил посол ЕС в Туркменистане Диего Руис Алонсо.

Во время фестиваля дети были ознакомлены с концепцией повторного использования материалов с помощью художественного мастер-класса. Обученные волонтеры помогали детям создавать картины из остатков текстильного производства, включая ткани и вышивку, сушеные растения и остатки бумаги. В ходе работы волонтеры подняли вопросы переработки и обращения с отходами и поделились примерами деятельности по охране окружающей среды в Европе.

Еще одна группа детей участвовала в спортивном марафоне. Дети соревновались в беге, метании мячей, танцах и других видах спорта под руководством волонтеров. Спортивные мероприятия были сосредоточены на взаимной поддержке и командной работе. Затем детям рассказали об интеграции и важности взаимной поддержки для развития общин.

«Важный урок сегодняшнего дня, который мы хотели, чтобы дети усвоили, заключается в том, что совместная солидарная работа может оказать огромное влияние на защиту нашей окружающей

среды. Дети чувствовали, что они были одной командой, и была только одна цель», – заключил посол ЕС Диего Руис Алонсо. /// nCa, 22 июня 2021 года (в сотрудничестве с Делегацией ЕС в Туркменистане, 18 июня)