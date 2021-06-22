Временный поверенный в делах ОАЭ в Туркменистане провел онлайн-лекцию для студентов Института Международных Отношений

21 июня 2021 года Временный поверенный в делах Посольства ОАЭ в Туркменистане Его Превосходительство г-н Абдулазиз Аль-Хашеми провел виртуальную онлайн-лекцию для студентов Института международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана с участием представителей Департамента стран Ближнего Востока и Африки МИД Туркменистана.

Темой лекции стало сотрудничество между Объединенными Арабскими Эмиратами и Туркменистаном в области расширения прав и возможностей женщин.

Г-н Абдулазиз Аль-Хашеми рассказал о сотрудничестве между ОАЭ и Туркменистаном во всех областях, а также осветил текущее состояние двусторонней повестки дня ОАЭ и Туркменистана, отметив доверительные, тесные отношения лидеров двух государств.

Г-н Абдулазиз Альхашеми представил подробную информацию о поддержке, усилиях и привилегиях правительства ОАЭ в области гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин.

Конституция ОАЭ гарантирует равные права всем своим гражданам, и женщины в ОАЭ пользуются таким же правовым статусом, правами на титулы, доступом к образованию, правом заниматься профессиональной деятельностью и правом наследования собственности, как и мужчины.

ОАЭ являются образцом для защиты прав женщин на Ближнем Востоке и в арабском мире. Объединенные Арабские Эмираты находятся на передовой позиции, когда речь заходит о возможностях для женщин, гендерном равенстве и равной оплате труда.

В 2017 году в списке 100 самых влиятельных арабских деловых женщин по версии Forbes значилось самое большое число женщин из ОАЭ – 19 человек.

25% министров кабинета министров в ОАЭ составляют женщины.

Женщины составляют 20% дипломатического корпуса ОАЭ

Согласно указу Президента, 50% членов Национального собрания ОАЭ должны составлять женщины.

Женщины составляют до 70% всех выпускников университетов.

Женский день в ОАЭ отмечается каждый год 28 августа. Эта дата совпадает с созданием 28 августа 1975 года Всеобщего союза женщин ОАЭ под руководством Ее Высочества шейхи Фатимы бинт Мубарак.

В 2019 году две женщины были назначены первыми женщинами-судьями в Федеральной судебной системе Объединенных Арабских Эмиратов.

Во время своей виртуальной онлайн-лекции Его Превосходительство г-н Абдулазиз Альхашеми процитировал Его Высочество покойного Шейха Зайда бен Султана Аль Нахайяна, отца-основателя ОАЭ: «Женщина – это половина общества; любая страна, которая стремится к развитию, не должна оставлять ее в нищете или неграмотности». Он также отметил достижения Туркменистана в этой области. Туркменистан имеет большой опыт в области гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин под мудрым руководством Президента Туркменистана Его Превосходительства Г-на Гурбангулы Бердымухамедова.

В конце онлайн лекции г-н Абдулазиз Альхашеми поблагодарил студентов за внимание. /// nCa, 22 июня 2021 года (в сотрудничестве с Посольством ОАЭ в Ашхабаде)