Туркменистан присоединился к двум международным инструментам в области контейнерных перевозок

Эльвира Кадырова

14 июня 2021 года Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, действуя в своем качестве депозитария, уведомил о том, что Туркменистан сдал на хранение свои документы о присоединении к Таможенной конвенции о контейнерах 1972 года и Конвенции о таможенном режиме, применяемом к контейнерам, переданным в пул используемым для международных перевозок от 1994 г.

Обе конвенции, устанавливающие правовую базу таможенного режима, применяемого к временно ввозимым контейнерам, вступят в силу для Туркменистана 14 декабря 2021 года.

Таможенная конвенция о контейнерах 1972 года базируется на двух основных принципах, регулирующих использование контейнеров.

Первый принцип предусматривает обязательный вывоз контейнеров, допущенных к временному ввозу на территорию одной из договаривающихся сторон в неизменном состоянии. Таким образом, один и тот же контейнер, допущенный к временному ввозу на основании этих правил, должен быть после его использования вывезен и не может быть заменен другим похожим или эквивалентным контейнером.

Второй принцип предусматривает ограничения на использование временно ввезенных контейнеров во внутренних перевозках. Т.е. контейнер, доставляет к месту загрузки экспортным грузом или откуда он должен быть вывезен порожним, и перед вывозом контейнер используется во внутренних перевозках только один раз. Эти ограничения предупреждают использование контейнеров, которые не находятся в свободном обращении, т.е. с которых не взимаются пошлины и сборы.

Конвенция о контейнерном пуле, имеющая целью создать международную правовую основу, которая применялась бы во всем мире и для всех видов транспорта, дополняет традиционные основные требования, регулирующие временный ввоз отдельных контейнеров, концепцией «эквивалентной компенсации».

В отличие от традиционных систем временного ввоза, эта концепция предусматривает, что конкретный контейнер, который был ранее ввезен, может не вывозиться обратно после определенного периода времени, а может быть вывезен другой контейнер аналогичного типа. Этот принцип применяется к контейнерам пула, что означает совместное использование контейнеров в соответствии с соглашением между участниками пула.

Контейнеры пула могут ввозиться без уплаты ввозных пошлин и сборов, без запрещений или ограничений на ввоз экономического характера, без ограничений на их использование во внутренних перевозках и без обязательства предъявлять таможенные документы и предоставлять гарантии при их ввозе и вывозе.

Контейнер является удобной тарой для перевозки текстильной продукции, продуктов питания, бытовой химии и техники. Спрос на контейнерные перевозки в Туркменистане растет в связи с растущим грузооборотом на железной дороге и морским транспортом через международный порт Туркменбаши.

На сегодняшний день к Таможенной конвенции о контейнерах 1972 года присоединилась 41 страна, а к Конвенции о контейнером пуле – 15 стран. /// nCa, 17 июня 2021 г.