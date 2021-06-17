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Система оповещения о землетрясениях Google станет доступной для пользователей в Центральной Азии

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Эльвира Кадырова

В прошлом году Google приступила к проекту по созданию крупнейшей в мире сети оповещения о землетрясениях, основанной на технологии, встроенной в устройства Android.

Нынешним летом система оповещения о землетрясениях станет доступной для пользователей в Туркменистане, Турции, на Филиппинах, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане.

Сервис бесплатный. А работает он благодаря акселерометрам, встроенным в смартфоны Android. Если датчик телефона чувствует сотрясение, сигнал отправляется на сервер обнаружения землетрясений Google вместе с приблизительным местоположением источника колебаний. Затем сервер собирает эти сведения с тысячей смартфонов, чтобы определить, произошло ли землетрясение, его местоположение и силу.

С помощью этой бесплатной системы люди в пострадавших районах могут получать оповещения за несколько секунд до землетрясения и быть заранее уведомленными о возможном безопасном месте. /// nCa, 17 июня 2021 г.

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