Неразбериха в афганской повестке США и Центральная Азия

Эльвира Кадырова

После 20-летней кровавой войны Соединенные Штаты осознали, что военного решения афганской проблемы не существует, и сегодня администрация Байдена ведет широкие обсуждения с партнерами в Центральной Азии по вопросам будущей политики в Афганистане — Вот краткая суть информации, представленной Специальным представителем США по примирению в Афганистане Залмаем Халилзадом в ходе пресс-брифинга, состоявшегося 13 июня в Посольстве США в Нур-Султане.

С полным текстом расшифровки пресс-брифинга можно ознакомиться здесь:

https://kz.usembassy.gov/ru/press-conference-with-ambassador-zalmay-khalilzad-ru/

Резюмируя различные вопросы, заданные казахстанскими СМИ, и ответы Халилзада, можно выделить следующие вероятные векторы, по которым в ближайшей перспективе будет развиваться взаимодействие США и Центральной Азии на афганском треке:

Снижение рисков расширения наркотрафика, оружия и наплыва экстремистов в Центральную Азию

По словам Хализада, минимизировать вышеуказанные риски после ухода американских войск из Афганистана, можно будет двумя путями.

Во-первых, необходимо наличие крепкого правительства внутри Афганистана, которое могло бы предотвратить и угрозу наркотрафика и наплава в Центральную Азию экстремистских потоков. А для этого, следует достичь консенсуса между правительством в Кабуле и движением «Талибан», которые сообща могут дать отпор ИГИЛ.

Во-вторых, это корректировка, как высказался президент Байден, контртеррористических возможностей США.

На вопрос о том, какие меры США предпримут для предотвращения экстремизма, Халилзад дал весьма размытый ответ: «Нам необходима страховка, учитывая текущую неопределенность, которая предусматривает усиленное сотрудничество, в том числе, с Казахстаном. Мы должны быть готовы отреагировать в случае возникновения проблем того рода, могли вместе сдерживать, предотвращать и решать [их]».

Военные базы США в Центральной Азии

Вопрос о размещении американского военного контингента в одной из стран Центральной Азии был задан Халилзаду дважды. От прямого ответа Посол уклонился. Но следует процитировать следующие его слова, намекающие на то, что военное присутствие возможно, однако статус и масштабы такого базирования пока неясны:

«Президент Байден говорил о корректировке наших контртеррористических возможностей, чтобы у нас было присутствие в регионе и возможности отреагировать на описанные вами сложности, если такое случится, и мы ищем сотрудничества с соседями Афганистана, включая Казахстан, чтобы принять меры вместе и иметь возможность отреагировать — сначала чтобы предотвратить и сдержать, но если это не сработает, то разрешить их [эти сложности] оперативно».

«Объявлять пока нечего, но я должен сказать, что наши обсуждения и переговоры продвигаются», – заметил Халилзад.

Защита национальных интересов США в Центральной Азии

Для чего американцам нужно присутствие в Центральной Азии? Обратить внимание нужно на первую ключевую фразу, произнесенную американским дипломатом (очевидно, что в порядке приоритетности) — «Мы, США, стремимся иметь возможности в регионе, чтобы защитить нашу национальную безопасность…».

А далее отмечается сотрудничество в сфере противостояния терроризму, экономический прогресс, региональное сотрудничество и стабильность. Впрочем, эти сферы не являются чем-то новым, все это прорабатывается на платформе С5+1.

Политическое урегулирование в Афганистане

Красной линией в интервью Халилзада прошел посыл о том, что США выступают за политическое урегулирование ситуации в Афганистане — «Мы за прекращение огня, к сокращению насилия, и мы также упомянули, что не верим в военное решение. […] Возможно удивительно для некоторых, но существует широкий консенсус, который включает не только Соединенные Штаты и Центральную Азию, но также включает Соединенные Штаты и Россию, а также Китай в связи с необходимостью, нуждой, императивом политического урегулирования в Афганистане. Только не военное решение, потому что мы не верим, в военное решение. Любое военное усилие приведет только к долгой войне, от которой народ Афганистана уже устал, устал от войны. Они жаждут мира. Война в Афганистане, продолжающаяся дольше, будет угрозой региональной безопасности и вызовет еще больший терроризм, поэтому в наших общих интересах работать вместе, в том числе с Россией и Китаем, но также, конечно, с Центральной Азией, чтобы поощрять, стимулировать обе стороны в Афганистане вести переговоры и прийти к соглашению как можно скорее».

Халилзад: «Американские войска уходят, но Америка не уходит»

Как отметил Халилзад, миссия НАТО “Решительная поддержка” в Афганистане подходит к концу. Далее, афганским силам будет оказываться финансовая поддержка и помощь в развитии самообеспечения.

Кроме того, США намерены обеспечить защиту дипломатических корпусов, посольств, аэропортов.

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Несколько уклончивые ответы Залмая Халилзада – высокопоставленного американского дипломата, вовлеченного в самую гущу афганской проблематики, в купе с известиями, которые появились в прессе в последние дни говорят о том, что Вашингтон и НАТО судорожно пытаются найти те плечи, на которые можно переложить афганское бремя после вывода войск.

Так, Reuters со ссылкой на неназванных западных высокопоставленных чиновников из сферы безопасности, сообщило о том, что НАТО обратилась к Катару с просьбой о предоставлении учебной базы для афганских офицеров.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что лидеры НАТО пока еще не решили вопрос об управлении международным аэропортом в Кабуле (к слову, это важный инфраструктурный объект связи между Афганистаном и внешним миром). И вероятно, ключевая роль здесь будет отведена Турции, которая обеспечивала защиту объекта в ходе миссии Альянса.

Генерал Фрэнк Маккензи, командующий Центральным командованием США, в интервью «Голосу Америки» сообщил, что Соединенные Штаты не планируют поддерживать афганские силы воздушными ударами после завершения вывода войск, а контртеррористические удары будут предприняты только в случае выявления планов нападения по территории США или по территории союзников. Комментарии генерала идут в разрез с сообщением New York Times от 9 июня о том, что Пентагон рассматривает возможность получения разрешения на нанесение авиаударов для поддержки афганских сил безопасности, если Кабул или другой крупный город окажется под угрозой нападения талибов./// nCa, 16 июня 2021 г.