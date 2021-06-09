В Туркменистане вступил в действие Закон о государственно-частном партнерстве, применимый к иностранным партнерам – ключевые моменты

Эльвира Кадырова

8 июня 2021 года в Туркменистане вступил в силу Закон «О государственно-частном партнёрстве». Частный бизнес в стране набирает стремительные обороты, частные компании реализуют крупномасштабные проекты в АПК, транспортной отрасли, промышленности, строительном секторе.

Эта тенденция и обусловила необходимость правовой поддержки расширяющегося в стране государственно-частного партнерства, с тем, чтобы повысить эффективность такого взаимодействия и сбалансировать возможные риски.

Примечательно, что закон применим также к партнерству с иностранным бизнесом.

Что такое государственно-частное партнерство (ГЧП)?

Согласно Закону о ГЧП, государственно-частное партнёрство – юридически оформленное на определённый срок взаимовыгодное сотрудничество государственного и частного партнёров, основанное на объединении их ресурсов для подготовки и реализации проекта государственно-частного партнёрства.

Кто выступает государственным партнером и частным партнером?

Государственный партнёр – Туркменистан, от имени которого выступают органы исполнительной власти, а также иные органы (организации), уполномоченные на то Кабинетом Министров Туркменистана;

Частный партнёр – юридическое лицо (кроме юридического лица, в уставном фонде которого доля, превышающая 50 процентов, принадлежит государству), иностранная организация, физическое лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица – индивидуальный предприниматель, заключившие соглашение о государственно-частном партнёрстве.

В какой форме реализуется механизм ГЧП?

Механизм государственно-частного партнерства реализуется в форме соглашения о государственно-частном партнёрстве.

Соглашение о ГЧП – это гражданско-правовой договор между государственным и частным партнёрами.

Кто осуществляет государственное регулирование ГЧП?

Государственное регулирование в области ГЧП осуществляется Кабинетом Министров Туркменистана и Министерством финансов и экономики Туркменистана.

Кабинет Министров определяет единую государственную политику в сфере государственно-частного партнёрства; определяет государственного партнёра для проектов государственно-частного партнёрства по представлению Министерства финансов и экономики, а также обладает другими компетенциями.

Министерство финансов и экономики организует взаимодействие с инвесторами, международными финансовыми организациями, а также иными участниками ГЧП; и также выполняет другие функции в рамках ГЧП.

Как происходит отбор частного партнера?

Частный партнер определяется по результатам тендера или прямых переговоров. Далее государственный партнёр заключает с частным партнером соглашение о государственно-частном партнёрстве. Срок действия соглашения о государственно-частном партнёрстве не может быть менее трёх лет и не должен превышать сорока пяти лет.

Тендер по проекту государственно-частного партнёрства проводится в два этапа. На первом этапе рассматриваются заявки и оцениваются тендерные предложения, разработанные на основе концептуальных и технических решений, указанных в условиях тендерной документации.

На втором этапе рассматриваются и оцениваются внесённые технические и коммерческие (финансовые) предложения с учётом уточнённых параметров предмета тендера, с обязательным указанием цены (тарифа).

Информация о проектах ГЧП, в том числе их концепции, сведения об условиях и критериях отбора частных партнёров, основные положения соглашения о ГЧП, сведения о процессах подготовки и реализации проектов государственно-частного партнёрства размещаются на официальных веб-сайтах государственного партнёра и уполномоченного органа.

Какую финансовую поддержку имеет частные партнеры в рамках ГЧП?

В рамках соглашения о государственно-частном партнёрстве частным партнёрам могут предоставляться следующие виды финансовой поддержки:

субсидии, в том числе направляемые на обеспечение гарантированного минимального дохода частного партнёра от реализации проекта ГЧП;

вложения в виде активов и имущества;

средства Государственного бюджета, направляемые на оплату потребления или использования определённого количества или части товаров (работ, услуг), произведённых либо поставленных в процессе реализации проекта ГЧП;

средства Государственного бюджета в виде бюджетных ссуд, займов, грантов, кредитов;

государственные гарантии Туркменистана;

налоговые и другие льготы;

другие виды финансирования, гарантии и (или) компенсации.

На какие сферы действие Закона о ГЧП не распространяется?

Действие Закона о ГЧП не распространяется:

на отношения, регулируемые Законом Туркменистана «О тендерах на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд»,

нефтяные работы, осуществляемые в соответствии с Законом Туркменистана «Об углеводородных ресурсах»,

специализированную деятельность, связанную с обеспечением правопорядка, обороноспособности и безопасности государства.

/// nCa, 9 июня 2021 г.