Итоги ПМЭФ-2021 – Сферы, имеющие непосредственное отношение к Центральной Азии – Часть вторая

Отчет nCa

Помимо пленарного заседания, на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) состоялось несколько панельных дискуссий.

Тема одной из них: Трансформация мировой энергетики.

Ниже приводится резюме сессии, подготовленное организаторами форума:

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ

На альтернативные источники энергии есть запрос населения планеты

«Сегодня есть запрос населения планеты на улучшение климатической ситуации, снижение выбросов, запрос на охрану окружающей среды, на более экологичные виды топлива. Безусловно, этот процесс неизбежен, но многое зависит от того, какие темпы энергоперехода будут <…> Уже более 30 стран заявили о переходе на углеродную нейтральность», – Александр Новак, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации.

“Нам нужен энергетический переход в интересах людей и планеты <…> Мы должны не забывать о всех энергетических ресурсах, меняться должно не то, откуда мы берем энергию, но и как мы ее потребляем. наша задача – гуманизировать использование энергии, сделать ее доступной для большего числа людей <…> Меняется стиль сотрудничества, это уже не просто между частным сектором и государствами, а между промышленностью и людьми”, – Анжела Уилкинсон, Генеральный секретарь, главный исполнительный директор, Мировой энергетический совет (МИРЭС).

Фундаментом новой энергетики станут технологии применения природного газа

«В России мы – приверженцы и развития традиционных источников энергии, и диверсификации, в том числе с учетом появления новых рынков. Это рынки сжиженного природного газа. С учетом того, что нефть в будущем будет использоваться в том числе активно не как топливо, а как источник для производства товаров народного потребления», – Александр Новак, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации.

«Природный газ поможет энергетике сделать этот переход, при этом останется фундаментом энергетики <…> Сегодня метан все больше используется в качестве топлива, его тренд идет в сторону в увеличения», – Олег Аксютин, Заместитель председателя правления – начальник Департамента 623, ПАО «Газпром»

ПРОБЛЕМЫ

Единого понимания того, как технологически осуществить энергопереход, на сегодня нет

«Это сценарий привлекателен, но как мы будем осуществлять переход? <…> Это было бы прекрасно, если бы мы воспользовались потенциалом, который этот переходный период нам предоставляет, чтобы мы могли осчастливить человечество несмотря на то, где живут люди», – Абдулазиз бин Салман Аль Сауд, Министр энергетики Королевства Саудовской Аравии.

«Многое зависит от технологий. Появятся они – будут развиваться в этом направлении. Технологии накопительные, цифровые, технологии улавливания CO2 и захоронения, использования водорода. Мы много об этом говорим, но, к сожалению, пока таких технологий, которые подлежат коммерциализации, мало. Они пока не конкурентоспособны, над этим надо работать», – Александр Новак, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации.

Развитие альтернативных источников энергии рискованно с финансовой точки зрения

«Все читали прогноз Международного энергетического агентства, рекомендации о том, что нужно с 2021 года прекратить финансирование новых инвестиционных проектов в нефтяной, газовой и угольной промышленности. Но я себе не представляю <…> ну что будет? Цены на нефть, наверное, будут 200 долларов <…> Мы должны более ответственно подходить к предложениям, которые звучат в этой части», – Александр Новак, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации.

«Мы говорим об огромных суммах, которые генерируются в области энергетики <…> Важно продумать, на что их можно потратить <…> Понять, какие технологии разработать и усовершенствовать, чтобы нейтрализовать все опасения», – Абдулазиз бин Салман Аль Сауд, Министр энергетики Королевства Саудовской Аравии.

РЕШЕНИЯ

Не надеяться только на новые источники энергии, совершенствовать традиционные технологии

«Надо более точно считать, достаточно ли будет новых источников энергии – солнца, ветра, водорода – чтобы покрыть эти потребности. Очевидно, доля их будет расти, но не надо отказываться уже сегодня от существующих источников энергии. Надо заниматься тем, чтобы эти источники энергии тоже были экологичными», – Александр Новак, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации.

«Если мы будем применять композитные материалы, то это тоже будет тоже очень сильно влиять на окружающую среду с положительной точки зрения. Потому что при их производстве выделяется меньше СО2», – Андрей Рюмин, Генеральный директор, председатель правления, ПАО «Россети».

Реализовать неиспользуемый потенциал имеющихся энергомощностей

«Пока на планете гидроакуумулирование безальтернативно <…> Гидропотенциал России освоен на 20%, мы отстали от ряда стран, таких как Китай, Бразилия в два раза. От более развитых экономик – в четыре раза. Нам есть, куда развиваться», – Виктор Хмарин, Председатель правления, генеральный директор, ПАО «РусГидро».

«Будущее в том числе и за атомной энергетикой <…> Выработка энергии из атомных источников на атомных электростанциях, по своему углеродному следу, самая низкая: 6 грамм на 1 киловатт в час СО2 в эквиваленте. В то время как солнца – 80 грамм, а ветер 14 грамм <…> Россия будет заниматься развитием малой атомной генерации <…> по производству атомной энергии малыми блоками – от 5 мегаватт до 100 мегаватт», – Александр Новак, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации.

«Имеющийся газ нужно использовать более эффективно, более экологично <…> Сегодня в мире ¾ водорода производят из метана, сегодня эти технологии <…> менее затратны», – Олег Аксютин, Заместитель председателя правления – начальник Департамента 623, ПАО «Газпром».

С обзором панельной дискуссии можно ознакомиться на сайте ПМЭФ: https://forumspb.com/news/news/buduschee-energetiki-energoperehod-1/?lang=ru

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На панельной дискуссии высказаны разумные, вполне правдоподобные идеи. Однако для Центральной Азии, в силу своих определенных природных преимуществ, этот опыт целиком не может быть применим.

Выступавшие на этой панели представляли страны, в значительной степени зависящие от доходов от углеводородов. Три страны Центральной Азии – Казахстан и Туркменистан и в меньшей степени Узбекистан – также получают значительную часть своих доходов от углеводородных ресурсов. Однако это сходство не означает идентичность подходов.

Основным отличием является утверждение участников дискуссии о том, что инвестиции в альтернативные источники энергии рискованны с точки зрения коммерчески конкурентоспособного производства.

Центральная Азия, обладающая большим солнечным и ветровым потенциалом, в состоянии производить электроэнергию из альтернативных источников в больших объемах. Уже существуют технологии, позволяющие производить электроэнергию из этих ресурсов по равной или даже меньшей стоимости, по сравнению с выработкой электроэнергии из углеводородных ресурсов. Поэтому Центральная Азия может смело отбросить эту часть мнений участников дискуссии.

Прозвучала еще одна весомая точка зрения, которую поддерживаемы и мы в nCa – нефть, а на более позднем этапе и газ, представляют собой слишком ценные ресурсы для того, чтобы просто сжигать их в качестве топлива. Нефть и газ полны возможностей для получения высокоценных продуктов переработки, и технологии переработки пока еще не достигли максимальных возможностей.

В этой области мы согласимся с участниками дискуссии в том, что, занимаясь альтернативными энергетическими ресурсами, необходимо также сосредоточиться на технологиях и методах более эффективной переработки углеводородных ресурсов и поощрять культуру экологической ответственности среди потребителей.

В целом идеи, высказанные участниками дискуссии, заслуживают серьезного осмысления лицами, принимающими решения в Центральной Азии. /// nCa, 8 июня 2021 г.

Продолжение следует …