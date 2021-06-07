Итоги ПМЭФ-2021 – Сферы, имеющие непосредственное отношение к Центральной Азии – Часть первая

Отчет nCa

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) – ежегодное мероприятие, проводимое с 1997 года. Первоначально это была площадка для обсуждения вопросов развития, бизнеса и экономики в Российской Федерации и СНГ, но постепенно масштабы форума расширились, и мероприятие приобрело глобальную значимость.

С 2006 года ПМЭФ проводится под эгидой президента Путина, что придает форуму статус «президентского мероприятия».

24-й ПМЭФ состоялся 2-5 июня 2021 года. Тема нынешнего форума: Снова вместе. Экономика новой реальности.

На этот раз было достаточно материала, особенно актуального для Центральной Азии.

Ключевой особенностью форума стало выступление Президента Путина на пленарном заседании. Итак, давайте начнем с этого.

С полным текстом выступления можно ознакомиться на официальном сайте Президента Путина – http://kremlin.ru/events/president/news/65746

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В самом начале своего выступления Путин отметил, что мир начинает восстанавливаться после тотального спада 2020 года.

Он процитировал оценку экспертов о том, что рост мирового ВВП в этом году может составить в среднем около 6%. Он связал свое наблюдение с этой оптимистичной оценкой: «Здесь, конечно же, сказались масштабные, экстраординарные решения, принятые экономическими властями во всём мире. Причём практика показала, что лишь одних традиционных мер денежно-кредитной политики для преодоления нынешнего кризиса оказалось бы недостаточно. Ключевую роль в быстром восстановлении экономики играет бюджетная политика, которая в развивающихся странах была впервые так активно поддержана центральными банками».

Намеренно или нет, это был прямой намек на политику центральных банков в Центральной Азии, где восстановление носит универсальный характер. Власти в Центральной Азии, безусловно, выиграют, рассматривая каждую новую меру, принятую ими для укрепления экономики, и сохраняя рабочие механизмы и отказываясь от неэффективных инструментов.

После высокой оценки усилий финансовых структур, главным образом в развивающихся странах, Путин перешел к теме борьбы с пандемией, включая вакцинацию.

Он посетовал на неравенство в доступе к вакцинам. Как отметил российский лидер, «на страны с высоким уровнем дохода, в которых проживает 16 процентов населения земли, сейчас приходится половина выпускаемых вакцин против коронавируса».

Россия создала четыре вакцины, из которых Sputnik V до настоящего времени был зарегистрирован в 66 странах, что потенциально сделает вакцину доступной примерно для 3,2 миллиарда человек. Путин сказал, что это, возможно, самая безопасная вакцина на рынке. «по данным наших контролирующих органов, нет ни одного летального исхода от применения вакцины», – отметил он.

Он выдвинул идею вакцинного туризма. — «Отечественная фармацевтическая промышленность готова и дальше наращивать выпуск вакцин, то есть мы не только в полном объёме обеспечиваем собственные потребности, но и можем предоставить возможность иностранным гражданам приехать в Россию и сделать здесь прививку. Знаю, что с учётом эффективности наших вакцин такой запрос довольно высок. Более того, получила распространение практика, когда люди из разных стран, в том числе бизнесмены, руководители крупных европейских и других компаний, специально посещают Россию, чтобы сделать прививку от коронавируса».

Сама по себе идея здравая, но она не может быть реализована в широком масштабе в своей общей форме. Чтобы сделать эту идею прибыльной, нужно будет найти какой-то способ преодолеть дилемму: страны, где люди могут позволить себе путешествовать в целях туризма, – это страны, где вакцина почти повсеместно доступна; страны, где вакцина в дефиците, – это страны, где большинство населения не может позволить себе туристические поездки.

Однако, если прикаспийские государства объединят свои усилия, “вакцинный туризм” может стать прибыльной отраслью туризма. Задача может напрячь воображение, но она, безусловно, выполнима.

Период между двумя уколами вакцины и периодом наблюдения составляет около 6-9 недель.

Возможно ли убедить людей провести 6-9 недель вдали от своей родной страны и пообещать им, что они не будут скучать? Кроме того, удастся доказать, что деньги, которые они тратят на такой “отпуск”, того стоят?

Если прикаспийские государства поддержат идею предложить миру “вакцинационный туризм”, первой задачей будет определить категорию людей, которым может быть предложен такой пакет услуг. — Основной потенциальной группой, которую привлекло бы предложение, могут быть те, кто работают полностью дома. Им не обязательно находиться в офисе. Все, что им нужно, – это бесперебойный, надежный доступ к высокоскоростному Интернету без каких-либо ограничений. Для них не имеет значения, сидят ли они в пригородном доме в Европе или Северной Америке, или в уютном коттедже на побережье Каспия, или на круизном судне, курсирующем по зеленым водам Каспия. Их время в каспийском пространстве по-прежнему будет временем, проведенным в работе.

В основной целевой группе для маркетинга идеи “вакцинного туризма” может быть несколько подмножеств. – 1. Люди, которые могли бы извлечь пользу из лечебных свойств грязей и вод, найденных в нескольких местах по всему Каспию. Им не нужно ехать в санаторий, грязи и воды можно привезти к месту пребывания на любом побережье Каспия. – 2. Гурманы, которым понравилась бы идея доступной икры и белуги. – 3. Модные интроверты – и их число растет – которые хотели бы контролировать объемы своего общения с другими окружающими.

Если прикаспийские государства – Россия, Казахстан, Туркменистан, Иран и Азербайджан – сложат свои усилия, вакцинный туризм может стать сравнительно небольшой, но довольно прибыльной отраслью туризма.

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Во время своего выступления Путин сделал заявление, которое относится к категории последних новостей.

Вот несколько абзацев из его речи:

«Кстати говоря, в этой связи рад сообщить, что именно сегодня два с половиной часа назад успешно завершена укладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2». Работа по второй нитке продолжается.

Линейная работа целиком, включая морской участок, закончена. С немецкой стороны труба подошла, с российской – нужно их приподнять и сварить. Всё. Но прокладка сама завершена.

Также на этой неделе обеспечена готовность российской линейной части газового маршрута до компрессорной станции «Славянская». Почему я об этом говорю? Потому что эта станция – одна из самых мощных в мире и является отправной точкой нового газопровода. Газ на «Славянскую» подан.

Таким образом, «Газпром» готов к заполнению газом «Северного потока – 2». Этот маршрут напрямую соединит газотранспортные системы России и Федеративной Республики Германия и, так же как и «Северный поток – 1», будет служить энергобезопасности Европы, надёжному снабжению европейских потребителей в целом. Добавлю, что этот проект экономически высокоэффективен, полностью соответствует самым строгим экологическим стандартам и техническим требованиям».

Здесь стоит отметить, что совокупная годовая проектная пропускная способность “Северного потока” и “Северного потока-2” составляет 110 млрд куб. м (млрд куб. м).

И “Северный поток”, и “Северный поток-2” проходят через Балтийское море в обход Украины.

Странам-экспортерам газа из Центральной Азии необходимо будет учитывать трубопроводную систему “Северный поток” и рассмотреть вопрос о целесообразности пересмотрена собственных планов.

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Говоря о резком снижении доходов семей и имеющихся рабочих мест, Путин сделал уместное замечание.

Он сказал: «Мы понимаем, что такие вызовы, как относительно высокий процент безработицы среди молодёжи, напряжение на отдельных региональных рынках труда, спровоцированы не только последствиями эпидемии. Мы не склонны всё здесь сваливать на эпидемию, мы понимаем, что эти проблемы носят и системный характер, связаны с нерешёнными структурными проблемами нашей экономики».

По существу вопроса. — Каждая система в каждой стране, и Центральная Азия не является исключением, нуждается в структурных корректировках. Пандемия на самом деле помогла выявить области, которые нуждаются в тонкой настройке.

На самом деле Путин предложил в нескольких следующих абзацах выступления свой собственный вариант.

«Мировая история показывает: перезапуск экономики после серьёзных потрясений всегда был связан с наращиванием инвестиций в инфраструктуру, территориальное развитие, в разработку новых технологий и подготовку кадров», – сказал Путин.

Центральная Азия уже движется в правильном направлении; многое еще предстоит сделать. /// nCa, 7 июня 2021 г.

Продолжение следует …