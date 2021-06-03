День Республики Италия

Festa della Repubblica – День республики – это Итальянский национальный день и День Республики, который отмечается 2 июня каждого года, причем основное празднование проходит в Риме. Festa della Repubblica – один из национальных символов Италии.

Этот день посвящен институциональному референдуму, проведенному в 1946 году, в ходе которого итальянский народ принял решение о форме правления после Второй мировой войны и падения фашизма.

В День Республики в Риме проводится церемония возложения лаврового венка президентом Итальянской Республики в память о Неизвестном солдате на Алтаре делла Патриа и военный парад по Виа деи Фори Империали.

Посольство Италии в Ашхабаде не провело традиционный прием из-за ограничений, связанных с пандемией.

Ниже приводится текст обращения посла Лучано Галли по случаю Дня Итальянской Республики:

В этом году итальянский народ с гордостью отмечает 75-летие со дня рождения Итальянской Республики. Ровно 75 лет назад, 2 июня 1946 года, национальный референдум отразил решительную волю итальянской нации сформировать новую политическую систему, основанную на современной демократии, неотъемлемых правах и социальном равенстве.

В 1946 году родилась новая Италия, основанная на стремлении каждого мужчины и каждой женщины к равноправному обществу, в котором уважаются индивидуальные свободы, поощряются знания и превозносится солидарность. Фактически, национальная солидарность вновь набрала обороты во время пандемии Covid-19, мы все стали свидетелями примеров помощи соседей соседям, а также уважения и чести, оказанной нашим храбрым медицинским работникам, которые в самые мрачные моменты пандемии ставили свои обязанности выше собственного благополучия.



Лучано Галли, Посол Италии в Туркменистане

Основы демократии в Италии глубоко уходят корнями в ее историю. Разнообразие мнений должно рассматриваться как преимущество в каждом свободном обществе, действительно, различные взгляды и идеи являются продуктом открытого общества. На протяжении всей своей истории, в неспокойные времена, Италия демонстрировала стойкость в противостоянии вызовам и становилась еще сильнее.

Италия занимает важное место на мировой арене и играет ведущую роль во многих международных организациях по поддержке стран мира в их развитии, она вносит свой вклад в деятельность ООН и многих учреждений ООН, работающих над укреплением мира, поддержкой глобального здравоохранения и продвижением международной повестки дня по смягчению последствий изменения климата и адаптации к нему. Италия является одним из основателей Европейского союза и одним из его экономических двигателей. Италия активно участвует в более широкой деятельности Европейского союза, охватывающей различные сферы от образования и здравоохранения до инфраструктуры и финансов. Существует много проблем, которые еще предстоит решить Союзу, но успех заключается в коллективных усилиях и общих целях.

Глубокие связи Итальянского полуострова с регионом Центральной Азии прослеживаются на протяжении многих веков благодаря торговле по Великому Шелковому пути. Торговое взаимодействие привели к обмену не только товарами, но и технологиями, а также идеями и культурным сознанием. Итальянские археологические группы из Турина и Болоньи изучали исторические места парфянской Нисы и Маргианы, где артефакты свидетельствуют о том, как наши предки впитывали культурные черты из очагов западной и Восточной цивилизаций. В этом году итальянские археологические группы подписали меморандумы с правительством Туркменистана о продолжении совместных раскопок. Я считаю, что есть много реликвий, которые еще ждут своего открытия, которые обогатят наши исторические знания и подчеркнут наше общее прошлое.

Итальянцы унаследовали огромное историческое и культурное достояние, накопленное за тысячелетия, которым они делятся со всеми народами мира. Ничто так не отражает национальную культуру, как ее язык. Для меня большая честь отметить, что итальянский язык преподается в трех туркменских вузах. Каждый год молодые туркменские выпускники, свободно владеющие итальянским языком, делятся своими лингвистическими знаниями в школах и на местах работы.

В этом году Италия также отмечает юбилей своего величайшего поэта, писателя и философа морали – Данте Алигьери, жившего в 13 веке, он считается “отцом” итальянского языка. В отличие от большинства литературных мастеров 13-го века, его шедевры были созданы на повседневном итальянском, а не на литературной латыни. В этом своеобразии наследие Данте можно сравнить с наследием величайшего туркменского поэта 18 века Махтумкули Фраги, создавшего свои стихи на разговорном туркменском языке. Данте для итальянцев – то же, что Махтумкули для туркмен.

Сегодня Туркменистан вносит неоценимый вклад в построение региональной безопасности Центральной Азии, предлагая свою политическую платформу позитивного нейтралитета для обсуждения вызовов, с которыми сталкивается сегодня регион, и прилагая усилия для решения оставшихся проблем прошлых десятилетий. Италия всегда была искренним сторонником инициатив Туркменистана в мирных переговорах по Афганистану. Туркменистан инвестирует значительные средства в инфраструктурные проекты с Афганистаном, ежегодно расширяя эти проекты. Среди многих энергетических соединений проект ТАПИ играет особую роль, поскольку этот вид энергетического проекта создаст экономические возможности для многих общин вдоль его маршрута. В январе 2021 года мы стали свидетелями открытия линий электропередачи, волоконно-оптических систем связи и расширения железнодорожного сообщения между Туркменистаном и Афганистаном, эти проекты имеют региональное и межрегиональное значение, поскольку они еще больше расширяют транспортный и инфраструктурный Лазуритовый коридор.

Традиционно обе страны плодотворно сотрудничают в энергетической сфере. Итальянская глобальная нефтяная компания Eni инвестировала значительные средства в добычу нефти в Туркменистане. Имеется большой нереализованный потенциал в сотрудничестве между Италией и Туркменистаном во многих областях и секторах экономики, но особенно в сфере малой и средней торговли и бизнеса. В этом сегменте итальянским предпринимателям есть что предложить туркменским секторам – АПК, текстильной промышленности и пищевой промышленности.

Италия – страна инноваций и новых технологий, аэрокосмическая промышленность страны является ярким примером достижений, достигнутых в этом высокотехнологичном секторе. Итальянские компании стремятся предложить Туркменистану лучшие технологии, необходимые для стремительного развития туркменской промышленности. В этих целях совместные бизнес-форумы вносят большой вклад в налаживание связей между итальянскими и туркменскими предпринимателями. Я хотел бы особо напомнить о Форуме, который состоялся в Милане в 2019 году во время визита Президента Туркменистана в Италию, где был подписан ряд двусторонних соглашений в форматах B2B и G2B.

2020 год был особенно сложным годом для всех стран, охваченных глобальной пандемией Covid-19. Это был не только кризис в области здравоохранения, но и в значительной степени повлиявший на национальную экономику. В данный момент мы являемся свидетелями беспрецедентного стремления к вакцинации. Мир восстанавливается. Однако пандемия Covid-19 преподала нам урок о том, что адекватная готовность спасает драгоценные жизни. В этой связи решающее значение имеет глобальное, региональное и двустороннее сотрудничество и партнерство в области здравоохранения. Италия обладает передовым научно-практическим потенциалом в области здравоохранения, которым она готова поделиться с медицинскими работниками Туркменистана.

Пользуясь случаем, я хотел бы также передать наилучшие пожелания процветания, мира и благополучия дружественному туркменскому народу. Пусть дружественные отношения между Италией и Туркменистаном еще больше укрепятся благодаря сотрудничеству и культурному взаимодействию! /// nCa, 3 июня 2021 г. (в сотрудничестве с Посольством Италии в Туркменистане)