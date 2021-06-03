Взгляд на Китай сквозь золотые высказывания – 7-й выпуск

Цянь Найчэн, Посол Китая в Туркменистане

1. В настоящее время развитие Китая сталкивается с беспрецедентными рисками и вызовами, как внутренними, так и международными, традиционными и нетрадиционными, возникающими в политической, экономической, культурной и социальной областях, а также связанными с природными катаклизмами. Явления «Чёрный лебедь» и «Серый носорог» могут возникнуть неожиданно. Чтобы лучше справляться с различными предсказуемыми и непредвиденными рисками и вызовами на пути вперёд, мы должны, учитывая знания исторического опыта, извлечь волшебное оружие для победы.

2. Необходимо претворять в жизнь всеобъемлющую концепцию государственной безопасности. Обеспечение развития и безопасности на основе единого планирования, повышение бдительности во избежание всевозможных угроз и опасностей и заблаговременное принятие мер предосторожности в мирной обстановке – это важный принцип Коммунистической партии Китая в сфере управления страной и отправления государственной власти. Необходимо твёрдо отстаивать принцип «интересы государства превыше всего», рассматривать обеспечение безопасности народа как основную цель, а сохранение политической безопасности – как основу основ. Необходимо на основе единого планирования учитывать ситуацию в целом: внешнюю и внутреннюю безопасность, территориальную безопасность и безопасность граждан, традиционные и нетрадиционные проблемы безопасности, собственную и всеобщую безопасность. Предстоит совершенствовать институциональную систему в сфере государственной безопасности и наращивать потенциал обеспечения государственной безопасности, решительно защищать суверенитет, безопасность и интересы развития государства.

3. Работа по обеспечению государственной безопасности очень важна для партии, как в управлении государством, так и в деятельности по обеспечению процветания страны и благополучия народа. Чтобы лучше выполнить работу по обеспечению государственной безопасности в новую эпоху, мы должны придерживаться всеобъемлющей концепции государственной безопасности, не упустить и эффективно использовать важный период стратегических возможностей для развития Китая. Надо интегрировать государственную безопасность в общий процесс всех аспектов партийной и государственной работы, принимать планы работы вместе с социально-экономическим развитием, придерживаться системного мышления, строить общую модель безопасности, содействовать международной безопасности и миру во всём мире, чтобы предоставить надёжную гарантию построения модернизированного социалистического государства.

4. Чтобы всесторонне претворять в жизнь всеобъемлющую концепцию государственной безопасности, необходимо обеспечить развитие и безопасность на основе единого планирования. Мы должны не только уметь использовать результаты развития для укрепления силовой основы государственной безопасности, но и уметь формировать безопасную среду, благоприятную для социально-экономического развития.

5. Опираться на предупреждение рисков и принимать эффективные меры для их ликвидации. Необходимо защищать и формировать национальную безопасность. Формирование национальной безопасности является её защитой на наивысшем уровне и с большей дальновидностью. Китай будет действовать как ответственная держава, сотрудничая с другими странами для построения Сообщества единой судьбы человечества. Мы должны на основе научно обоснованного единого планирования всегда подходить к национальной безопасности в контексте всеобщего развития социализма с китайской спецификой и полностью мобилизовать активность всех партий для формирования объединённой силы.

6. Путь вперёд не будет гладким. Чем ярче перспективы, тем больше нам следует повышать бдительность, во избежание всех возможных угроз и опасностей принимать забловременные меры предосторожности в мирной обстановке, осознавать и эффективно реагировать на серьёзные риски и вызовы. Чтобы постоянно совершенствовать нашу государственную безопасность, мы должны направить внимание на ключевые проблемы и области, нельзя допускать взаимодействия, объединения и накопления внутренних и внешних рисков и вызовов.

7. Предпосылка для инновационного, согласованного, зелёного, открытого и общедоступного развития — государственная безопасность и социальная стабильность. Без безопасности и стабильности не приходится и об этом говорить. «Умный человек предотвращает беды ещё до их зарождения, а мудрец учитывает даже будущие бедствия». Нам необходимо проявить активность и инициативу, заранее принимать меры, в малом увидеть большое, пресекать зло в самом зародыше, как следует делать нападающие ходы и вести активный бой, быть готовыми к любым формам противоречий, рисков и вызовов, а также к различной борьбе в экономической, политической, культурной, социальной, дипломатической и военной областях. Каждой инстанции государственной власти и каждому человеку следует нести свою ответственность.

8. Перед лицом запутанной и быстро меняющейся международной обстановки, сложной и чувствительной окружающей среды, а также огромных и трудных задач по реформе, развитию и поддержанию стабильности внутри страны, мы должны постоянно сохранить высокую бдительность, уделить особое внимание инцидентам «Чёрного лебедя» и предотвратить инциденты «Серого носорога». Надо осуществить и нападающие поступки для предотвращения рисков, одновременно принимая эффективные меры по реагированию и устранению их последствий. Мы должны не только вести подготовительную борьбу по предотвращению и устранению рисков, но и инициативно вести стратегическую борьбу по превращению опасности в безопасность, а невзгоды – в возможности.

9. Надо обеспечить безопасность и стабильность во имя общей безопасности. Безопасность и стабильность являются важнейшей предпосылкой развития страны, в них кроются коренные интересы всех стран. Следует придерживаться концепции общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности, адекватно реагировать на разные угрозы и вызовы, создавать благоприятную обстановку для поддержания региональной безопасности.

10. Сегодняшний мир полон надежд и неопределённости, а люди полны ожиданий и сомнений в отношении будущего. Если вопрос безопасности не будет должным образом решен, то трудно будет продвигать благородное дело мира и развития человечества. Вопрос безопасности весьма важен, от него зависит будущее и судьба человечества. Данному вопросу необходимо уделять повышенное внимание со стороны всех государств и международного сообщества./// nCa, 3 июня 2021 г. (в сотрудничестве с Посольством Китая в Туркменистане)