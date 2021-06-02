Туркменистан отпраздновал Международный День защиты детей

Туркменистан отметил Международный день защиты детей 1 июня 2021 года. — День был насыщен грандиозными событиями, тщательно спланированных и имеющих общих лейтмотив — дети являются совместной ответственностью семьи, общества и государства.

Президент Бердымухамедов провел довольно много времени в Научно-клиническом центре матери и ребенка в Ашхабаде – медицинском учреждении, которое ориентировано на предоставление самых современных услуг по лечению и реабилитации.

Его сопровождала г-жа Кристин Вейганд, глава ЮНИСЕФ в Туркменистане и исполняющая обязанности постоянного координатора ООН в Туркменистане.

В госпитале, открытом в 2015 году, насчитывается около трех десятков отделений, включая лечебно-диагностическое, отделение физиологии и патологии новорожденных, анестезиологии и реаниматологии, аллергологии и пульмонологии, патологии и хирургии детей в возрасте до 1 года, отделение детской урологии и гинекологии, общей хирургии, травматологии, ортопедии и др.

Президент посетил несколько отделений и пообщался с детьми, проходящими лечение, и их матерями.

Благодаря особому умению Президента Бердымухамедова мгновенно налаживать общение с самыми маленькими, это был не просто визит главы государства в больницу – это был, по сути, визит заботливого старшего к любимым детям.

Один из малышей увидев президента, сказал первое слово. Малышка произнесла «Баба», что означает «дедушка».

После осмотра больницы президент провел встречу с работниками сектора здравоохранения и медицины.

Ниже приведены соответствующие отрывки из сообщения агентства TDH:

Говоря о том, что эта дата имеет большое значение в жизни общества, Президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что в прошлом году была принята «Программа совершенствования деятельности дошкольных учреждений в области раннего развития и повышения подготовки ребёнка к школе в Туркменистане на 2020–2025 годы».

Также в целях государственной поддержки многодетных семей в будущем планируется разработать соответствующие правовые акты, что свидетельствует о том, что осуществляемая в этой области деятельность направлена на построение счастливой жизни детей, являющихся нашей гордостью.

Вновь подчеркнув, что охрана здоровья матери и ребёнка выступает одним из ключевых направлений государственной политики, Президент Гурбангулы Бердымухамедов указал на целесообразность подготовки Национальной стратегии «Здоровая мама – здоровый ребёнок – здоровое будущее» и Плана мероприятий по её реализации. Претворение в жизнь данной Стратегии с использованием цифровой системы и постоянный контроль за её исполнением должны стать одной из основных задач, сказал лидер нации.

Глава государства отметил, что в стране проводится необходимая работа по постоянному обеспечению системы охраны здоровья ребёнка специалистами, соответствующими международным требованиям медицинскими препаратами и средствами защиты здоровья, укреплению материально-технической базы здравоохранения.

Мы и в будущем, сказал лидер нации, должны продолжать вакцинацию детей, в том числе 9-летних мальчиков и девочек против вируса папилломы человека. Для оценки результатов профилактической вакцинации нужно обеспечить медицинские учреждения необходимым программным обеспечением и компьютерными технологиями, совершенствовать в соответствии с международными стандартами работу по уходу за детьми и младенцами.

Кроме того, на основе мирового опыта будут предприняты шаги по повышению «медицинской грамотности» детей и подростков, их осведомлённости о своём здоровье.

Одна из важнейших задач, стоящих перед работниками здравоохранения, – проведение научных исследований совместно с международными организациями, передовыми клиниками мира, в том числе с учёными-врачами из Федеративной Республики Германия, для выявления острых проявлений сахарного диабета, врождённой глухоты, заболеваний глаз, носоглотки, опорно-двигательного аппарата, кровеносной системы и предотвращения детского ожирения. В данном направлении при участии иностранных специалистов следует осуществлять плановые работы по профилактике, раннему выявлению и эффективному лечению заболеваний, сказал глава государства.

Как отметил далее Президент Гурбангулы Бердымухамедов, в соответствии с «Национальной стратегией Туркменистана по раннему развитию ребёнка на 2020–2025 годы» успешно продолжается и деятельность по обеспечению маленьких детей высококачественными медицинскими услугами, здоровым питанием, дошкольным образованием.

Особое внимание уделяется развитию всестороннего сотрудничества с другими государствами мира, крупными международными и региональными организациями. Важнейшими направлениями этого партнёрства являются охрана здоровья молодых граждан, их образование и воспитание на основе нравственно-демократических норм человечества, защита интересов и прав женщин и детей.

В данном контексте мы стремимся объединить усилия с Детским фондом Организации Объединённых Наций, сказал глава государства. Присоединение к Всемирной декларации об обеспечении выживания, защиты и развития детей, Конвенции ООН о правах ребёнка, Гаагской Конвенции о международных гражданских аспектах похищения детей подтверждает ответственный подход Туркменистана к выполнению взятых на себя обязательств.

В партнёрстве с Всемирной организацией здравоохранения и Детским фондом Организации Объединённых Наций в нашей стране проводятся совместные семинары и встречи, эффективные результаты получены в области обогащения соли йодом, муки – железом и фолиевой кислотой. Избрание Туркменистана в Исполнительный совет Детского фонда ООН на 2018–2020 годы и Комиссию по положению женщин на 2018–2022 годы демонстрирует успешность сотрудничества с Организацией Объединённых Наций.

И в будущем, в рамках взаимодействия с Детским фондом, Фондом народонаселения и Всемирной организацией здравоохранения ООН, мы будем осуществлять комплексный подход к охране здоровья матери и ребёнка, заявил Президент Гурбангулы Бердымухамедов.

В целях обеспечения социальной защищённости молодого поколения, поддержки детей, оставшихся без попечения родителей создан Благотворительный фонд по оказанию помощи таким детям, в том числе с ограниченными возможностями.

Затем слово было предоставлено главе представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в нашей стране г-же Кристине Вейганд, которая выразила Президенту Гурбангулы Бердымухамедову признательность за предоставленную возможность принять участие в важном мероприятии по случаю Международного дня защиты детей и вместе с малышами отметить этот праздник в Научно-клиническом центре охраны здоровья матери и ребёнка.

Как было подчёркнуто, одним из главных прав, закреплённых в Конвенции ООН о правах ребёнка, является его право на здоровье. Здоровье и благополучие детей – это основное направление работы, проводимой ЮНИСЕФ в Туркменистане в тесном сотрудничестве с Министерством здравоохранения и медицинской промышленности страны.

Говоря о достигнутых в Туркменистане успехах, г-жа Кристина Вейганд особо отметила деятельность Научно-клинического центра охраны здоровья матери и ребёнка, в том числе по раннему развитию и ранней реабилитации детей.

Одним словом, вопрос раннего развития ребёнка – один из важных в ХХI веке, что нашло отражение в Повестке дня в области устойчивого развития до 2030 года, в реализации которой участвует Туркменистан. Отчасти данная Повестка призвана оказать содействие детям с ограниченными возможностями. С 2011 года ЮНИСЕФ оказывает поддержку Туркменистану в создании новой системы ранней реабилитации. В 2015 году на базе этого Центра было создано отделение первичной ранней реабилитации.

Туркменистан, подчеркнула глава представительства ЮНИСЕФ, находится в числе лидеров, проводящих значительную работу в данном направлении. И планомерно продолжает создание системы оказания помощи на раннем этапе развития детей, а также цифровизирует мониторинг за развитием детей (GMCD).

Хочу отметить, сказала г-жа Кристина Вейганд, что учреждения Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана прилагают все усилия для усовершенствования системы неонатального обследования и помощи детям с нарушениями слуха. Эта программа, призванная способствовать выявлению на раннем этапе отставания в развитии и оперативно принимать превентивные меры, станет приоритетом.

Работа в данном направлении, безусловно, является частью Национальной стратегии раннего развития детей на 2020–2025 годы, утверждённой Президентом Гурбангулы Бердымухамедовым в конце 2019 года, которая направлена на обеспечение равного доступа к основным качественным услугам в области здравоохранения, питания, защиты и раннего обучения, отвечающим их потребностям в развитии.

Подготовка высококвалифицированных специалистов на основе передовой международной практики и стандартов является ключевым вектором этой Стратегии, на что нацелена совместная работа ЮНИСЕФ с Министерством здравоохранения и медицинской промышленности. ЮНИСЕФ готов полностью поддержать создание национальной группы специалистов, включающей педиатров, физиотерапевтов, логопедов и психологов, заявила представитель Детского фонда ООН.

Национальная стратегия раннего развития детей подчёркивает важную роль родителей, опекунов и семей в участии в жизни ребёнка с момента его появления на свет, а также поощряет их заботиться о своих детях. ЮНИСЕФ тесно сотрудничает с Министерством здравоохранения и медицинской промышленности, Министерством образования, Государственным комитетом по телевидению, радиовещанию и кинематографии, Союзом женщин и СМИ, чтобы обеспечить матерей и отцов новейшими знаниями о воспитании детей.

В дополнение к возможностям, которые цифровизация открывает для этой области работы, сказала г-жа Кристина Вейганд, мы готовы и дальше расширять эту поддержку за счёт внедрения инновационных инструментов, таких, как цифровые приложения для быстрого и эффективного предоставления полезной информации и ресурсов родителям и опекунам.

Обращаясь к области детского здоровья в более широком смысле, следует отметить, что новая Стратегия охраны репродуктивного здоровья, здоровья матерей и новорождённых, которая в настоящее время находится в стадии разработки, станет важной вехой, поскольку она будет служить в качестве руководства для всех профильных специалистов, чтобы сосредоточить усилия на достижении ЦУР, связанных со здоровьем, для Туркменистана к 2030 году.

Как было заявлено, ЮНИСЕФ готов и дальше содействовать работе Правительства и Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана по внедрению международных стандартов и передовой практики и совершенствованию качества услуг, повышению потенциала медицинского персонала на всех уровнях, в том числе высококвалифицированных профильных работников.

– Мы намерены продолжить совместную работу по совершенствованию системы здравоохранения и расширению масштабов подхода к комплексному ведению детских болезней (IMCI), – сказала г-жа Кристина Вейганд. – И, наконец, что очень важно для детского здоровья, я хотела бы выделить исключительно успешное сотрудничество между Правительством Туркменистана и ЮНИСЕФ в течение последних 12 лет в области иммунизации.

Закупка вакцин и всеобщий охват иммунизацией в Туркменистане, полностью финансируемые из внутренних источников, являются ещё одним примером постоянных усилий Правительства страны, уделяющего первоочередное внимание здоровью детей, подчеркнула руководитель представительства ЮНИСЕФ.

Г-жа Кристина Вейганд также отметила, что в области детского питания ЮНИСЕФ приветствовал принятие Туркменистаном в начале 2020 года Национальной программы по здоровому питанию населения на 2020–2025 годы, что очень важно для оптимального развития детей.

При этом было подчёркнуто, что прогресс Туркменистана в области исключительно грудного вскармливания является самым высоким в регионе.

ЮНИСЕФ поддерживает усилия Туркменистана в гарантировании развития управления питанием, а также продовольственной системы в 8 странах Центральной Азии и Кавказа посредством платформы питания и сотрудничества в регионе Центральной Азии и Кавказа, сказала далее г-жа Кристина Вейганд.

Ещё раз подчеркнув важность Конвенции ООН, регулирующей гражданские, политические, экономические, социальные и культурные права детей, глава представительства Детского фонда с удовлетворением отметила, что в рамках новой пятилетней Программы значительно расширилось сотрудничество ЮНИСЕФ с Туркменистаном в области образования. Данная Программа будет включать многие ключевые направления работы, такие, как качество обучения, а также цифровое и дистанционное образование.

– Направление, которое я хотела бы здесь выделить, – сказала г-жа Кристина Вейганд, – это совместная работа ЮНИСЕФ и Министерства образования по экологическому просвещению, которая началась несколько лет назад. Мы разработали учебную программу и пособия по вопросам изменения климата, окружающей среды и энергетики, а также обучили учителей интерактивным методам преподавания, что сделало Туркменистан лидером в области обучения детей вопросам защиты окружающей среды.

– Мы с нетерпением ждём возможности использовать этот опыт и совместно разработать и внедрить концепцию «зелёной школы», чтобы поддержать усилия Правительства страны по обеспечению защиты окружающей среды и устойчивого будущего, – заявила глава представительства ЮНИСЕФ.

Также отмечалось, что Национальный план действий по реализации прав ребёнка в Туркменистане на 2018–2022 годы остаётся ключевым документом для работы всех национальных партнёров, а также ЮНИСЕФ.

– Здесь я хотела бы процитировать туркменскую пословицу «Мёд сладок, а ребёнок слаще мёда», – сказала г-жа Кристина Вейганд. Поблагодарив Президента Гурбангулы Бердымухамедова за неизменную поддержку важной совместной работы, глава представительства ЮНИСЕФ в нашей стране подтвердила готовность к дальнейшему плодотворному взаимодействию с Туркменистаном.

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ЮНИСЕФ в сотрудничестве с национальным телевидением отметили Международный день защиты детей

Национальные телеканалы «Яшлык» и «Туркменистан» отметили Международный день защиты детей двумя телешоу в прайм-тайм, повышая осведомленность о правах ребенка и продолжая традицию слушать голоса детей. В этом году ЮНИСЕФ также активировал цифровые каналы связи для соблюдения эпидемиологических правил, отмечая это знаменательное событие по всей стране.

В первом шоу дети взяли интервью у Представителя ЮНИСЕФ в Туркменистане Кристин Вейганд и Уполномоченного по правам человека в Туркменистане Яздурсун Гурбанназаровой, задав вопросы о важности этого дня и о правах детей в своей стране и за рубежом.

Во время шоу молодые интервьюеры Мердан Чырыев и София Оразова получили возможность представить своих сверстников и позволить телеаудитории расширить свои знания. Представитель ЮНИСЕФ и Омбудсмен рассказали о своей работе, а также о важных аспектах жизни детей. Этот год для ЮНИСЕФ особенно знаменателен, так как организации исполняется 75 лет.

«ЮНИСЕФ работает для детей во всем мире и в Туркменистане, чтобы убедиться, что они получают то, что лучше для них, и то, что позволяет им полностью раскрыть свой потенциал. Мы верим, что каждый ребенок имеет право расти в безопасной среде и чувствовать себя уважаемым и защищенным», – ответила Кристин Вейганд одному из молодых интервьюеров Мердану о работе ЮНИСЕФ в Туркменистане.

В телепередаче также подчеркивалась важность работы Омбудсмена в области прав ребенка, особенно в Международный год мира и доверия. Организаторы надеются, что многим детям в Туркменистане будет интересно посмотреть это специальное телешоу, в котором дети взяли на себя ведущие роли, в рамках большого празднования 1 июня.

Второе телешоу проводилось в Институте международных отношений МИД Туркменистана. В ходе программе Представитель ЮНИСЕФ Кристин Вейганд и заместитель ректора института Гульшат Гельдыева обсудили вопросы прав ребенка, 75-летия ЮНИСЕФ и дальнейшие планы сотрудничества. Поскольку в этом году 1 июня приходится на глобальную пандемию, участники шоу также рассказали о работе ЮНИСЕФ по борьбе с «инфодемией», сопутствующей кризису в области здравоохранения, и о том, как эта проблема затрагивает, в частности, детей.

«В этот Международный день защиты детей хочу поздравить всех детей и их семьи. Я надеюсь, что крепкое партнерство, которое мы установили с правительством Туркменистана, будет продолжаться и развиваться, способствуя благополучию всех детей и молодежи в Туркменистане», – сказала в телешоу Представитель ЮНИСЕФ в Туркменистане Кристин Вейганд. [пресс-релиз представительства ЮНИСЕФ в Туркменистане]

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Представитель ЮНИСЕФ в Туркменистане Кристин Вейганд: «Лучший мир для детей здесь и везде»

По случаю отмечаемого сегодня Международного дня защиты детей интервью корреспонденту «Туркменпортал» дала Представитель ЮНИСЕФ в Туркменистане Кристин Вейганд.

– Прежде всего, я хотела бы поздравить всех детей и семьи Туркменистана с важным праздником – Международным днем ​​защиты детей, который отмечается 1 июня с 1950 года. И с тех пор этот праздник дает возможность чествовать детей и отстаивать их права.

Права детей определены в «Конвенции о правах ребенка», принятой 32 года назад мировым сообществом для обеспечения заботы и защиты детей, независимо от того, кем они являются и где они живут. Конвенция о правах ребенка, конечно, неразрывно связана с деятельностью ЮНИСЕФ, работающем в интересах детей во всем мире.

Деятельность ЮНИСЕФ в интересах детей на протяжении трех четвертей столетия помогла добиться значительных успехов в жизни детей всего мира, включая важные вакцинации и усилия в области питания. Трудные времена, в которые мы живем, подчеркивают важность здоровья и благополучия для детей и требуют от нас подтверждения нашей миссии – работать на благо всех детей и молодежи во всем мире.

ЮНИСЕФ остается главным мировым блюстителем прав ребенка, который объединяет добрую волю и поддержку всех заинтересованных сторон для поддержки выживания, защиты и развития детей и молодежи. Мы с нетерпением ждем продолжения и дальнейшего расширения нашей совместной работы здесь, в Туркменистане, на благо детей и молодежи.

Туркменистан ратифицировал «Конвенцию о правах детей» практически сразу после обретения независимости – в 1994 году.

И в этом году, когда мы отмечаем 30-летие Независимости Туркменистана, мы также отмечаем 75-летие основания ЮНИСЕФ. Это важные даты и вехи, и их совместное празднование также позволяет нам продолжить нашу совместную работу.

Мы признаем многочисленные достижения Туркменистана за годы нашего сотрудничества – например, в области охраны здоровья детей, в реализации программ по раннему развитию ребёнка, а также перехода к 12-летнему обязательному образованию.

Опираясь на многие достижения прошлого, наша работа в 2021 году отражает расширенный масштаб сотрудничества между ЮНИСЕФ и Правительством Туркменистана. В нашей новой пятилетней программе сотрудничества с Туркменистаном, которую мы начали в этом году, ЮНИСЕФ взаимодействует с большим количеством учреждений по всей стране, чтобы обеспечить равный доступ к высокоэффективным и качественным услугам в области здравоохранения, питания и раннего развития детей; защищать детей от всех форм насилия, жестокого обращения и социально-экономической уязвимости; а также расширить доступ к качественному инклюзивному образованию и возможностям обучения для детей и молодежи Туркменистана. Это ключевые области для дальнейшего улучшения жизни всех детей в соответствии с приверженностью Туркменистана ЦУР и правам ребенка.

Сегодня, в Международный день защиты детей, позвольте мне еще раз поздравить всех с этим событием и поблагодарить Правительство Туркменистана за крепкое партнерство. Я с нетерпением жду продолжения этого плодотворного сотрудничества на благо всех детей и молодежи Туркменистана. Давайте продолжим нашу совместную работу по переосмыслению лучшего мира для детей здесь и везде. [Turkmen Portal, 1 июня]

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В Туркменистане состоялись торжества ко Дню защиты детей

В столице и велаятах Туркменистана состоялись торжественные мероприятия к Международному дню защиты детей. Благодаря инициативам Главы государства традиционные торжества наполнились качественно новым смыслом. Создание условий для благополучного, счастливого, здорового детства юных туркменистанцев, обеспечение возможности получить хорошее образование – одни из фундаментальных векторов госполитики, последовательно воплощаемой в Туркменистане. Значительное внимание также уделяется детям, нуждающимся в особой соцподдержке.

В Международный день защиты детей воспитанники ашхабадского Оздоровительного учебно-воспитательного комплекса получили презенты от Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям им. Гурбангулы Бердымухамедова. Гуманитарная акция осуществлена руководителями и представителями Фонда, Минздрава, Минобразования, общественных объединений, UNICEF.

Во время торжества отмечалось, что независимый Туркменистан по праву признан государством счастливого детства – это стало возможным благодаря подвижническому труду Главы Туркменистана, заботящегося о будущем молодого поколения. Следует напомнить, что по инициативе Туркменского лидера аналогичные центры существуют и в регионах Туркменистана.

Ашхабадский Дворец «Döwletliler köşgi» также стал местом проведения торжеств. Его воспитанниками подготовлены музыкальные номера в благодарность руководству государства за создаваемые условия для гармоничного развития, обеспечение мира и благополучия Родины. Воспитанники «Döwletliler köşgi» также получили презенты от вышеупомянутого Фонда.

Местом проведения празднества и вручения презентов от Фонда стала и профильная школа-интернат в Бюзмейинском этрапе Ашхабада. Ребята искренне выразили благодарность за создание условий для развития и счастливого детства.

Торжества ко Дню защиты детей прошли во всех уголках Туркменистана. [Arzuw News, 1 июня]

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Кристин Вейганд – Представитель ЮНИСЕФ

Г-жа Кристина Вейганд является Представителем ЮНИСЕФ в Туркменистане. Ранее она работала заместителем Представителя ЮНИСЕФ в Иране, обеспечивая общее руководство в разработке, выполнении, мониторинге и оценке страновой программы ЮНИСЕФ в тесном сотрудничестве с партнерами из Правительства.

Г-жа Вейганд присоединилась к ЮНИСЕФ в январе 2012г. в качестве руководителя Отдела по социальной политике и оценке в г. Антананариво, Мадагаскар. Она была ответственной за техническое руководство в разработке и выполнении сооциальной политики, за пропаганду и исследовательские программы и партнерство с частным сектором.

До присоединения к ЮНИСЕФ, г–жа Вейганд работала экономистом в секторе по социальной защите и менеджером по проекту в KfW Entwicklungsbank, банке развития Германии, во Франкфурте, в период между 2008 и 2011гг. В этом качестве она предоставляла технические консультации по социальной защите для всех уровней германского финансового и технического сотрудничества, являясь связующим звеном с Министерством экономического развития и сотрудничества, а также с членами Парламента. Она отвечала за управление проектами на общую сумму в 50 миллионов евро в сфере образования, ВИЧ/СПИДа и социальной защиты в Малави, Южной Африке и Зимбабве.

В период между 2001г. и 2008г., г-жа Вейганд работала с Всемирным банком в г.Вашингтоне, о.Колумбия, США, в области снижения бедности и социальной защиты. Она была членом глобальной группы экспертов по социальной защите и предоставляла техническую помощь по программам социальной защиты и по обзорам государственных расходов в социальных секторах.

Г-жа Вейганд, гражданка Австрии, имеет степень Магистра по международным экономическим исследованиям Маастрихтского Университета, г. Маастрихт, Нидерланды. Она бегло говорит на английском, французском, испанском и немецком языках. [ЮНИСЕФ Туркменистан]/// Доклад составлен nCa, 2 июня 2021 г.