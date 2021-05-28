Садака и служба в мечети по случаю сорокового дня со дня кончины отца Президента Бердымухамедова

Специальная служба в мечети и садака были проведены 27 мая по случаю сорокового дня со дня кончины Мяликгулы Бердымухамедова, отца Президента Бердымухамедова.

Поминальное мероприятие прошло в столичной мечети «Hezreti Omar», расположенной в жилом массиве «Мир-7».

Президент поделился с присутствующими воспоминаниями об отце.

Ниже приведено соответствующее сообщение агентства TDH:

Глава Туркменского государства обратился ко всем собравшимся со словами «Да примет Всевышний прочитанные молитвы!» и поделился воспоминаниями о своём отце.

– Жизненный путь моего отца стал для меня школой жизни. Он мог найти выход из любой сложной ситуации, – подчеркнул глава государства.

Он был очень жизнерадостным человеком. Когда мой дед Бердымухамед-ага ушёл на фронт, отцу было всего одиннадцать лет. Даже в те трудные годы своими стихами отец давал людям надежду на победу, лучшие дни. Напомнив о стихотворении «Köp ekeliň dänäni» («Давайте, помногу мы будем добротного сеять зерна!), глава государства отметил, что оно в 1944 году было опубликовано в районной газете «Ýagty ýol» бывшего Кировского района.

В продолжение Президент Гурбангулы Бердымухамедов сказал, что в каждой семье есть свои традиции. Их семейная традиция – собираться вместе и отмечать дни рождения родителей. В данной связи туркменский лидер вспомнил момент подготовки к празднованию 80-летия Мяликгулы-ага, когда сёстры спросили совета: «Что лучше подарить отцу на день рождения?».

Как отметил глава государства, его отец был энергичным и жизнерадостным человеком, которого вдохновляли поэзия и искусство. Поэтому, сказал туркменский лидер, я предложил, чтобы один из нас прочитал стихотворение, а другие – исполнили бы музыку и песню. Идея была поддержана, и мы стали готовиться.

Время быстротечно. Наступил день рождения, начались поздравления с 80-летним юбилеем.

Как рассказал Президент Туркменистана, у него есть младшая сестра которая названа в честь бабушки – Дурдынабат, и поэтому все зовут её Энегуль.

Когда наступила её очередь поздравлять отца, она взволнованно сказала: «Папа, извини, во-первых, я не успела написать стихотворение, и потом, сколько ни старалась, не получилось художественно изложить задуманное».

Отец улыбнулся и ответил: «А ты попробуй выразить все пожелания, что у тебя на сердце, своими словами. Затем мы вместе попытаемся изложить их в стихотворной форме». Все слушали с большим вниманием, и отец сразу же изложил её мысли в стихах. Всем нам очень понравилось это стихотворение.

Глава государства сказал, что воспоминания об отце навсегда будут жить в его сердце.

Если ребенок – это дерево, то родители – корни. От корней зависят и тень, и плоды дерева. Если ребёнок источник, то родители – исток. Чистота, прозрачность источника зависят от истока, отметил Президент Туркменистана./// nCa, 28 мая 2021 г.