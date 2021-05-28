Премьера документального фильма компании TRT, посвященного 140-летию Ашхабада

Бюро TRT в Туркменистане подготовило документальный фильм, посвященный 140-летию со дня основания Ашхабада. Премьера состоялась в Турецком культурном центре 27 мая 2021 года.

Проект осуществлен под руководством главы бюро TRT в Ашхабаде Угур Сами Гезер, а съемкой и монтажом занимался оператор Ихлас Нурыев и его команда.

Документальный фильм охватывает различные периоды, подчеркивая контраст между Ашхабадом прошлых лет и шикарным мегаполисом, каким сегодня выглядит столица Туркменистана.

Помимо того, что документальный фильм является данью динамичному развитию Ашхабада, он напоминает о том, что TRT служит коммуникационным мостом не только для тюркских стран, но и для значительной части мира, разделяющей общую культуру, ценности и образ жизни.

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TRT (Turkish Radio and Television Corporation) – турецкая государственная телерадиокомпания, основанная в 1964 году.

Компания, которая когда-то начинала свою деятельность всего с двух радиостанций, сегодня представляет собой обширный конгломерат нескольких телеканалов, радиостанций и других платформ для распространения мультимедийного контента.

Телеканалы TRT с международным охватом: TRT 1, TRT 2, TRT Spor, TRT Çocuk, TRT Kurdî, TRT Arabi, TRT Müzik, TRT Belgesel, TRT Haber, TRT HD, TRT 4K, TRT Spor 2, TRT EBA TV, TRT Türk, TRT Avaz и TRT World.

Радиоканалы TRT включают TRT Radio Istanbul, Radyo 1, TRT FM, Radyo 3, Radyo 4, Radyo 6, TRT Radyo Haber, TRT Nağme, TRT Avrupa FM, TRT Türkü и Голос Турции.

Помимо турецкого языка, TRT вещает на афганском, албанском, арабском, армянском, азербайджанском, боснийском, болгарском, китайском, хорватском, дари, английском, французском, грузинском, немецком, греческом, хауса, венгерском, итальянском, японском, казахском, курдском, кыргызском, македонском, мелаю, пушту, персидском, португальском, румынском, русском, сербском, испанском, суахили, татарском, урду, уйгурском и узбекском языках.

Первое зарубежное представительство TRT было открыт в 1998 году в Берлине. Второе бюро было открыто в Ашхабаде в 1999 году. За этим последовало открытие бюро в Баку и Каире в 1999 году, Брюсселе в 2000 году, Вашингтоне в 2002 году и Ташкенте в 2004 году. /// nCa, 28 мая 2021 г.

Фоторепортаж с мероприятия: