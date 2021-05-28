ООН и правительство обсуждают прогресс первого квартала в рамках плана обеспечения готовности и реагирования Туркменистана на острые инфекционные заболевания

Ашхабад, 27 мая 2021 года – Сегодня Организация Объединенных Наций в Туркменистане совместно с Правительством Туркменистана созвала очередное совещание для обсуждения прогресса в реализации Плана обеспечения готовности и реагирования Туркменистана на острые инфекционные заболевания в первом квартале и согласования приоритетных направлений совместной деятельности в 2021 году.

В совещании приняли участие представители национальных министерств и ведомств, а также учреждений ООН, поддерживающих реализацию Плана.

Стороны представили достигнутый прогресс, а также рассказал о дальнейших запланированных мероприятиях, подчеркнув работу в рамках Основных направлений вакцинации и научно-исследовательских инноваций и фактических данных.

Участники отметили, что надлежащая координация и регулярный мониторинг прогресса служат важными условиями для обеспечения участия всего правительства, всего общества в осуществлении Плана и общего успеха по всем основным направлениям работы.

В своей приветственной речи г-жа Кристин Вейганд, и.о. постоянного координатора ООН, поблагодарила партнеров по развитию из многосторонних, двусторонних организаций и международных финансовых учреждений за их активное участие и вклад в достижения.

Она отметила: “Этот факт стал ярким примером осуществления резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о глобальной солидарности, призывающей к “активизации международного сотрудничества в целях сдерживания, смягчения последствий и борьбы с пандемией, в том числе путем обмена информацией, научными знаниями и передовой практикой и применения соответствующих руководящих принципов, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения””.

В ходе встречи участники обсудили ключевые аспекты Плана, включая укрепление потенциала медицинских работников, разработку эффективных профилактических мер, вакцинацию против COVID-19, приведение протоколов лечения в соответствие с международными стандартами и ускорение обмена информацией об усилении мер в пунктах въезда.

План был утвержден Указом Президента Туркменистана от 22 июля 2020 года. Он был подготовлен в ответ на призыв Генерального секретаря ООН разработать скоординированные действия на страновом и глобальном уровнях по противодействию коронавирусной инфекции в рамках единых стандартов для таких планов. /// ООН в Туркменистане