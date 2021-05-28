Налаживание партнерских отношений для достижения Повестки дня на период до 2030 года в Туркменистане

Ашхабад, 26 мая 2021 года – ООН в Туркменистане созвала первое в 2021 году очередное заседание Координационной группы партнеров по развитию, целью которого было повышение коллективного вклада в достижение ЦУР в Туркменистане.

На совещании основное внимание было уделено изучению возможностей сотрудничества между партнерами ООН по развитию для реализации приоритетов Рамочной программы Организации Объединенных Наций по сотрудничеству в области устойчивого развития (РСООНРР), а также определению областей, представляющих общий интерес, и путей расширения и практической реализации совместных усилий.

И.О. постоянного координатора ООН в Туркменистане проинформировал участников об общих приоритетах сотрудничества, направленных на ускорение достижения ЦУР в стране.

“Поскольку достижение Повестки дня на период до 2030 года требует беспрецедентного сотрудничества и партнерства между секторами и границами, объединение усилий с партнерами по развитию из государственного и частного секторов является важным предварительным условием успеха”, – отметила г-жа Кристин Вейганд, и.о.постоянного координатора ООН.

Сопредседатели пяти Групп по результатам со стороны ООН представили основные направления и приоритеты в таких областях, как:

• Укрепление государственного управления и верховенства права;

• Устойчивая диверсификация экономики;

• Укрепление управления окружающей средой и устойчивости к изменению климата;

• Качественное, инклюзивное здравоохранение и социальная защита;

• Качественное образование и подготовка.

В ходе презентации главы учреждений ООН подчеркнули необходимость объединения усилий в реализации вышеуказанных приоритетных направлений, предложив примеры возможностей для дальнейшего укрепления партнерских отношений.

После презентации Стратегии мобилизации ресурсов и партнерства в рамках Фонда ООН представители Посольства Великобритании, GIZ, USAID и АБР в Туркменистане представили приоритеты своих страновых программ, которые дополняют вышеуказанные приоритетные области ООН, и предложили потенциальные сферы для дальнейшего сотрудничества с ООН и другими партнерами по развитию для обеспечения согласованности и коллективной поддержки повестки дня развития в стране.

Координационная группа Партнеров по развитию была создана для укрепления усилий правительства по повышению эффективности и согласованности сотрудничества в области развития в процессах национального планирования в Туркменистане путем усиления координации между активными партнерами по развитию в целях достижения задач по ЦУР.

Цель группы состоит в том, чтобы усилить партнерскую поддержку Туркменистана путем содействия эффективному сотрудничеству в целях развития, а также укрепления коммуникации и координации, с тем чтобы избежать того, чтобы несколько партнеров по развитию инвестировали в параллельные проекты, не зная об усилиях друг друга, и обеспечить, чтобы параллельные проекты дополняли друг друга. /// ООН в Туркменистане