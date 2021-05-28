Взгляд на Китай сквозь золотые высказывания – 6-й выпуск

Цянь Найчэн, Посол Китая в Туркменистане

1.В течение года с лишним меняется эпидемиологическая ситуация, постоянно появляется новая мутация вируса. По всему миру продолжает расползаться эта серьёзнейшая пандемия, с которой человечество столкнулось в последние 100 лет. Насущная задача мирового сообщества состоит в скорейшем преодолении эпидемии и обеспечении экономического роста.

2.Борьба с коронавирусом ведется ради народа и должна крепко опираться на народ. Практика показала, что для окончательной победы необходимо уделять первоочередное внимание безопасности и здоровью людей, с максимальной политической ответственностью и отвагой предпринимать экстренные меры в ответ на чрезвычайный инцидент, прикладывать максимальные усилия для выявления нового случая заражения и выздоровления больного, уважать жизненные ценности и достоинства каждого человека.

3.В борьбе с инфекцией нового типа прежде всего должны придерживаться научного подхода и соблюдать научную закономерность. Эта тотальная война требует системного реагирования. Необходимо использовать лекарственные препараты и нелекарственные методы лечения, сочетать постоянно проводимые противоэпидемические меры с экстренными мерами противодействия, координировать противоэпидемическую работу и социально-экономическое развитие.

4.Коронавирус в лишний раз нас учит, что человечество разделяет общую судьбу. Перед лицом пандемии мы должны претворять в жизнь концепцию сообщества единого здравоохранения человечества, объединять усилия для достижения победы над вспышкой, решительно противостоять разного рода попыткам политизации, стигматизации и дискредитации. Политическая манипуляция ничем не поможет противоэпидемической борьбе в собственной стране, а препятствует международному сотрудничеству и принесет больше горя народам всего мира.

5.Вакцина должна стать глобальным общественным благом. В настоящее время все острее стоит проблема дисбаланса в плане вакцинации. Необходимо отказаться от «вакцинного национализма», эффективно урегулировать вопросы производства и распределения вакцин, обеспечить их доступность и ценовую приемлемость для развивающихся стран.

6.Необходимо укреплять и активизировать роль ООН и ВОЗ, совершенствовать глобальную систему профилактики и контроля над заболеваниями, повышать готовность к пандемиям, предупреждению и реагированию на них. При этом очень важно придерживаться принципа «совместного обсуждения, совместной реализации и совместного пользования», учитывать мнение развивающихся стран, чтобы соответствовать их рациональным требованиям. Нужно повышать способность мониторинга, предупреждения, реагирования на серьезные заболевания, усиления исцеления, а также способность мобилизации и обеспечения материальных резервов, противодействия дезинформации и оказания поддержки развивающимся странами.

7.Китай предоставляет помощь в виде вакцин более чем 80 развивающимся странам, экспортирует вакцины в 43 стран. Это в том случае, когда не хватало мощностей по производству, а спрос внутри страны оказался огромным. Китай выделил 2 млрд долл. США для оказания помощи пострадавшим от коронавируса развивающим странам и восстановления социально-экономического развития. Материальная помощь предоставлена более 150 странам и 13 международным организациям. Китай поставил странам мира более 280 млрд защитных масок, 3,4 млрд защитной одежды и 4 млрд набора реактивов для тестов.

8.В ближайшие три года Китай дополнительно выделит 3 млрд долл. США для преодоления пандемии в развивающихся странах и восстановления их социально-экономического развития. На основе уже поставленных 300 млн доз вакцин Китай приложит максимум усилий для увеличения поставок и будет поддерживать отечественных производителей вакцин в передаче технологий развивающимся странам и совместном производстве.

9.Заявив о поддержке отмены прав интеллектуальной собственности на вакцины, Китай выступает за скорейшее принятие решения ВТО и другими международными институтами. Китай предлагает создать международный форум сотрудничества по вакцине, который позволит разным странам-разработчикам и производителям, предприятиям и заинтересованным сторонам обсуждать пути справедливого и рационального распределения вакцин./// nCa, 28 мая 2021 (в сотрудничестве с Посольством Китая в Туркменистане)