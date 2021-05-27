Министр иностранных дел Узбекистана посетил Туркменистан

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов посетил Туркменистан 26 мая 2021 года. Он провел встречу с министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым, за которой последовало подписание ряда двусторонних документов.

Узбекского министра также принял президент Туркменистана.

В ходе встречи обсужден ряд вопросов, представляющих взаимный интерес. Стороны подчеркнули наличие значительного потенциала для укрепления партнерства в ряде областей.

Рассмотрены вопросы управления и рационального использования общих водных ресурсов в регионе.

Стороны пообещали и впредь поддерживать друг друга на международных и региональных форумах.

Ниже приведен пресс-релиз МИД Туркменистана о визите Камилова:

26 мая 2021 года в Ашхабад с рабочим визитом прибыла делегация Республики Узбекистан во главе с Министром иностранных дел А.Х.Камиловым.

В ходе визита глава внешнеполитического ведомства Республики Узбекистан был принят Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

Затем состоялась церемония подписания двусторонних документов, а именно Соглашения между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Узбекистан о Совместной туркмено-узбекской межправительственной комиссии по водохозяйственным вопросам и Дополнительного соглашения к Соглашению между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Узбекистан о возмездном землепользовании. Подписи под документами поставили Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов и Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов.

Далее в МИД Туркменистана состоялась встреча туркменской и узбекской делегаций во главе с министрами иностранных дел. Повестка дня встречи была весьма насыщена. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития двусторонних связей в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

Отмечена значимость организации взаимных визитов на высшем уровне способствующих углублению межгосударственных связей. Стороны также высказались за продолжение совместной работы по совершенствованию договорно-правовой базы сотрудничества.

Министры высоко оценили уровень сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами двух стран и договорились поддерживать данную динамику. Дипломаты подтвердили схожесть позиций в деле поддержания безопасности, стабильности и социально-экономического роста в регионе и за его пределами.

Стороны выразили заинтересованность в дальнейшем развитии двусторонних торгово-экономических отношений. В этом контексте отмечена значимость поддержания активной деятельности межправительственных механизмов, а также контактов на уровне специалистов и представителей частного сектора. Также обсуждены ключевые аспекты сотрудничества в сфере транспорта, энергетики, сельского и водного хозяйства и других.

Дипломаты обсудили культурно-гуманитарное сотрудничество, включая сферу здравоохранения. Обсуждались возможности организации совместных мероприятий на текущий год, в том числе по сохранению и популяризации историко-культурного наследия двух стран. Подчеркнута значимость укрепления сотрудничества между регионами двух стран./// nCa, 27 мая 2021 г.