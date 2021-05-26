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Президент Туркменистана выступил на Глобальном круглом столе “Добывающие отрасли как двигатель устойчивого развития”

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Президент Туркменистана Бердымухамедов выступил с речью 25 мая 2021 года на глобальном круглом столе, проведенном под эгидой ООН, по теме «Добывающие отрасли как двигатель устойчивого развития». Мероприятие, организованное Генеральным секретарем Антониу Гутеррешем, проходило в формате видеоконференции.

Это был последний из пяти круглых столов, посвященных Инициативе по финансированию развития в эпоху COVID-19 и в последующий период (FFDI).

На круглых столах рассматривался ущерб от Covid-19 и пути восстановления в ряде секторов, в том числе, такие темы как инвестиции, доходы, задолженности, незаконные финансовые потоки, технологии и климатические меры, а также ситуация в добывающих отраслях.

Идея состояла в том, чтобы наладить диалог, которые могут бы привести к выработке глобальных планов реагирования и восстановления в рамках Инициативы FFDI.

Вот несколько абзацев из соответствующего релиза, опубликованного на сайте ООН по реагированию на Covid-19:

«Пандемия дает единственный в жизни шанс поддержать правильный переход от ископаемого топлива к превращению добывающих отраслей в двигатель низкоуглеродного, устойчивого и инклюзивного будущего. Переход к зеленой энергетике, ускоренный кризисом, также открывает огромные возможности для создания новых рабочих мест, устранения социального и экологического неравенства и поддержки развивающихся стран, многие из которых богаты ресурсами, необходимыми для революции в области возобновляемых источников энергии.

Этот круглый стол завершает серию из пяти региональных круглых столов, проведенных за последние несколько месяцев в сотрудничестве с Региональными экономическими комиссиями ООН при поддержке ПРООН, ЮНКТАД, ДЭСВ и ЮНЕП. В нем примут участие на высоком уровне главы государств и правительств, Генеральный секретарь и заместитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, Исполнительные секретари Региональных экономических комиссий и ключевые заинтересованные стороны из частного сектора, гражданского общества и научных кругов».

Ссылки на документы:

Выступление Президента Бердымухамедова на круглом столе

Уважаемый Генеральный секретарь!

Позвольте поблагодарить Вас за приглашение принять участие в этом представительном международном форуме.

Прежде всего, хотел бы подчеркнуть, что Туркменистан, полностью разделяя озабоченность в связи с негативным воздействием промышленных выбросов в окружающую среду, последовательно и решительно выступает за самую тесную координацию и согласованность международных усилий, направленных на минимизацию существующих в этой связи рисков и вызовов.

Убеждены, что ключевым фактором здесь должна быть неуклонная и всеобщая приверженность Парижскому соглашению по изменению климата. Именно этот документ призван определять всю глобальную экологическую и природоохранную повестку в нынешнем столетии, обеспечивать высокую эффективность международно-правовых механизмов по её выполнению.

Присоединившись к этому фундаментальному документу, Туркменистан активно взял курс на предметное сотрудничество с ООН, другими специализированными международными структурами по его повсеместной имплементации.

В настоящее время, согласно обязательствам по Парижскому соглашению, в Туркменистане при поддержке Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Программе развития ООН (ПРООН) идёт разработка Четвёртого Национального сообщения об изменении климата и Первого двухгодичного сообщения. Планируется, что оба документа будут представлены в Секретариат ООН в начале 2023 года.

Совместно с Организацией Объединённых Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) мы также ведём подготовительную работу по реализации двух крупных проектов по защите озонового слоя.

Готовы и дальше тесно сотрудничать с этими и другими международными структурами, всеми заинтересованными государствами.

Являясь одной из крупнейших в мире ресурсодобывающих стран и полностью осознавая в этой связи свою ответственность, Туркменистан прилагает максимальные усилия по сохранению баланса между производственными целями и задачами по охране окружающей среды.

Принятие в 2019 году новой редакции Национальной стратегии Туркменистана об изменении климата обеспечило все необходимые правовые, организационные и технологические условия для выполнения экологических задач, послужило основой для кардинального расширения списка адаптационных мероприятий.

Сегодня этот список охватывает практически всю систему экономической и производственной жизнедеятельности государственного и частного секторов экономики.

В течение последних лет неуклонно снижается углеродоёмкость производимой в Туркменистане продукции.

Приведу несколько цифр.

По экспертным оценкам, проведённым в рамках третьего Национального сообщения Туркменистана, в перспективе до 2030 года рост экономики будет сопровождаться снижением удельного веса энергопотребления на единицу ВВП. Таким образом, будет наблюдаться тенденция к снижению темпа роста выбросов углекислого газа до 122,0% в 2025 году и до 118,1% – в 2030 году.

В стране широко внедряются адаптационные меры по восстановлению лесов и улучшению землепользования для смягчения климатических воздействий. В рамках Общенациональной программы озеленения «Зелёный пояс» созданы обширные лесные полосы вокруг городов с использованием прогрессивных водосберегающих методов полива.

Только в этом году в стране планируется высадить дополнительно 30 миллионов саженцев.

Эта работа рассчитана на долгосрочную перспективу, будет вестись целенаправленно и максимально эффективно, в том числе на принципах государственно-частного партнёрства.

Уважаемые участники!

Подтверждая свою твёрдую приверженность объединению и укреплению международных усилий перед лицом нынешних серьёзных экологических угроз, Туркменистан предлагает ряд конкретных и неотложных шагов.

В частности, считаем необходимым приступить к разработке Стратегии ООН, нацеленной на осуществление мер по развитию низкоуглеродной энергетики. Второе наше предложение – это создание под эгидой ООН международной «Дорожной карты» по развитию водорода в качестве одного из приоритетных направлений в энергетике.

Как инициатор этих предложений, Туркменистан готов в ближайшее время приступить на экспертном уровне к обсуждению путей и критериев их реализации.

Приглашаем к сотрудничеству.

Желаю участникам «круглого стола» успехов в реализации поставленных целей. /// nCa, 26 мая 2021 г.

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