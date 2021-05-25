Расширенное заседание Кабинета министров накануне празднования 140-летия со дня основания Ашхабада

Торжества и празднества, приуроченные к 140-летию со дня основания Ашхабада и чередой тянувшиеся с начала года, завершатся сегодня пышной кульминацией.

24 мая 2021 года под председательством Президента Бердымухамедова состоялось расширенное заседание кабинета министров. Центральным пунктом повестки дня стало празднования 140-летия со дня основания столицы Туркменистана.

Президент поздравил народ с замечательным преобразованием Ашхабада за прошедший год и отметил, что работа по повышению престижа мегаполиса будет продолжена.

Вице-премьер Дурдылыев (строительство, энергетика с дополнительным портфелем в качестве курирующего Ашхабад) сообщил, что 24-25 мая проводится XX Международная Универсальная выставка “Белый город Ашхабада”, посвященная нынешним и будущим планам развития города.

25 мая состоится церемония закладки фундамента нового жилого комплекса в северной части Ашхабада. Кроме того, 140 двухэтажных коттеджей будут переданы жильцам в районе Чоганлы.

Вице-премьер Овезов (транспорт, связь) сообщил о том, что 25 мая к транспортному парку столицы присоединятся 400 автобусов марки Hyundai All New Super Aero City (для городских пригородных перевозок и междугородних маршрутов) и 200 легковых такси марки Toyota Corolla.

Председатель Меджлиса Мамедова сообщила, что в соответствии с недавно принятым постановлением палаты Президенту Бердымухамедову присвоено звание “Почетный гражданин города Ашхабада”.

Вице-премьер, министр иностранных дел Мередов отчитался о проводимой работе по открытию в Ашхабаде Представительств Управления ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС), Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) и Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (ИРЕНА).

Он сообщил, что 1 мая 2020 года Ашхабад стал членом Всемирной федерации туристических городов. В рамках сотрудничества с ЮНЕСКО во второй половине текущего года ожидается принятие соответствующего решения о включении туркменской столицы в Сеть творческих городов ЮНЕСКО в категории “Дизайн”.

Мередов добавил, что в настоящее время готовятся предложения по повышению роли Ашхабада на региональной и международной арене. В частности, разрабатывается Национальный план по укреплению сотрудничества по различным направлениям между столицей и 11 зарубежными городами, с которыми установлены побратимские и дружеские отношения. Также рассматривается вопрос о присоединении Ашхабада к международной организации “Объединенные города и местные власти” (UCLG). Наряду с этим изучаются возможности создания в столице Центра волонтеров с целью стимулирования граждан к здоровому и активному образу жизни, а также обеспечения экологического благополучия.

Президент сообщил, что 25 мая стартует строительство нового столичного района, который будет называться “Ашхабад сити”.

Глава государства подписал постановление по вопросам строительства жилого комплекса “Ашхабад Сити”, который будет построен на севере столицы. В соответствии с документом в целях осуществления контроля за строящимися объектами в жилом комплексе “Ашхабад Сити” при Министерстве строительства и архитектуры будет создана Дирекция строящихся объектов.

Президент Бердымухамедов также подписал Распоряжение об объявлении конкурса на достижение самых высоких результатов по всем социальным, экономическим и культурным показателям по итогам 2021 года среди этрапов велаятов и городов с правами этрапов, а также этрапов города Ашхабада. Победивший этрап получит денежную премию в размере одного миллиона долларов США. /// nCa, 25 мая 2021 г.