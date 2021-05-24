Театральную труппу из Туркменистана ждут в Казани на международном фестивале

Эльвира Кадырова

Театральная труппа из Туркменистана примет участие в XV Международном театральном фестивале тюркских народов «Науруз», который пройдет в Казани с 6 по 11 июня 2021 года.

В программе фестиваля 22 театра и свыше 500 участников из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и национальных республик России, сообщает министерство культуры Татарстана.

Репертуар мероприятия охватывает всемирную классику, этнические притчи и современную драматургию.

«Проведение фестиваля в этом году примечательно тем, что он проходит в Год родных языков и народного единства, объявленного в Республике Татарстан Президентом Рустамом Миннихановым. Международный театральный фестиваль тюркских народов «Науруз – это возможность не только пообщаться, посоревноваться, но и обратиться к нашим корням, это поиск общих принципов, ценностей, которые будут актуальны для всего театрального сообщества тюркских народов», – подчеркнула первый заместитель министра культуры Татарстана Юлия Адгамова.

Основной целью «Науруза» является укрепление межтеатральных связей и взаимное обогащение театральной культуры тюркских и других народов России и зарубежных стран. Впервые Фестиваль «Науруз» состоялся в 1989 году по решению Союза театральных деятелей СССР в Алма-Ате. После распада СССР фестиваль не проводился в течение 5 лет. Идея проведения «Науруза» возродилась по инициативе Татарстана в 1998 году. Фестиваль получил статус международного и проводится один раз в четыре года в Казани.

Учредителями Фестиваля являются Министерство культуры РТ в рамках реализации национального проекта «Культура», при поддержке Союза театральных деятелей РФ и Союза театральных деятелей РТ. Организатором мероприятия выступает Татарский государственный Академический театр им.Г.Камала. /// nCa, 24 мая 2021 г.