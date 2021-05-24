В Туркменистан поступят автомобили «ГАЗ» из России

Эльвира Кадырова

14 единиц транспортной техники от российского производителя ГАЗ направились в Туркменистан.

Отправку 9 автобусов и 5 бортовых автомашин марки «ГАЗ» по железной дороге осуществил филиал АО «РЖД Логистика» в Санкт-Петербурге, сообщается в пресс-релизе РЖД.

Состав с транспортными средствами, для транспортировки которых используются универсальные платформы, отправился по маршруту ст. Купчинская (Россия) – ст. Гыпджак (Туркменистан) 19 мая.

Он пересечет границы Казахстана через погранпереход Болашак и преодолеет более 4,7 тыс. км.

«РЖД Логистика» осуществила доставку груза с территории завода-изготовителя на терминал. В рамках данной перевозки компания оказывает клиенту полный перечень экспедиторских услуг, включающий прием транспортных средств на терминале, хранение груза, разработку и согласование схем погрузки, погрузку, крепление транспортных средств и платформ в сцепке, оформление документов и оплату необходимых тарифов и сборов. Кроме того, «РЖД Логистика» организует предоставление информации по движению подвижного состава и осуществляет мониторинг перевозки на протяжении всего пути следования груза./// nCa, 24 мая 2021 г.