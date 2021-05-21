Центральноазиатская конференция в Татарстане: Россия подтверждает долгосрочный и стратегический характер партнерства в Центральной Азии

Эльвира Кадырова

В четверг, 20 мая, в Казани открылась двухдневная конференция международного дискуссионного клуба «Валдай» на тему «Россия и Центральная Азия перед вызовами нового мира – совместный путь в будущее». В работе форума принимают участие более 60 экспертов из 16 стран, в том числе из России, Афганистана, Белоруссии, Великобритании, Венгрии, Германии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Узбекистана, Франции и Эстонии.

Участников конференции на открытии поприветствовал Президент Татарстана Рустам Минниханов, отметивший символичность проведения центральноазиатского форума клуба «Валдай» в Казани, поскольку Татарстан служит «ярким примером многовекового диалога культур, местом встречи Востока и Запада».

«Республика Татарстан активно участвует в процессах евразийской интеграции, реализует совместные гуманитарные и экономические проекты с государствами Центральной Азии», – подчеркнул Минниханов.

Укреплению стратегического партнерства с государствами Центральной Азии способствуют развивающиеся торгово-экономические связи, добавил он.

Россия и Центральная Азия – стратегические партнеры

«Для России государства Центральной Азии – это стратегические партнеры, с которыми нас объединяют общая история, язык и тесные человеческие связи», – заявил Андрей Руденко, заместитель министра иностранных дел России, генеральный директор второго департамента стран СНГ МИД РФ.

В подтверждение того, насколько успешно сегодня развиваются экономические связи между Россией и регионом Центральной Азии, Руденко привел несколько значимых цифр.

Так, общий объем российских накопленных инвестиций в регионе ЦА приближается к 50 млрд долл. США. В Казахстане объемы накопленных капвложений достигли 36 млрд долларов, в Узбекистане — превысили 10 млрд долларов, в Таджикистане — 1,5 млрд.

Несмотря на неблагоприятное влияние пандемии, странам не только удалось сохранить, но даже кое-где увеличить показатели двусторонней торговли. Совокупный товарооборот России со странами Центральной Азии в 2020 году вырос до 28,5 млрд долларов США.

В Центральноазиатском регионе плодотворно работают более 10 000 российских и совместных предприятий, которые представлены практически во всех сферах экономики.

«Эти цифры опровергают бытующий в последнее время тезис о том, что у России якобы нет экономических интересов в Центральной Азии и Россия якобы собирается оттуда уходить. Это совершенно не так. Уходить оттуда мы не собираемся и не уйдем», — подметил Андрей Руденко.

Также замминистра рассказал о планах России по развитию энергетического и водного сотрудничества с центральноазиатскими странами. Речь идет о том, что Россия предлагает своим партнерам из ЦА новейшие технологии в атомной отрасли. Кроме того, имеются перспективы взаимодействии в сфере развития возобновляемых источников энергии.

Россия намерена принять участие в восстановлении единой энергетической системы Центральной Азии.

Сферой приложения совместных усилий может стать улучшение экологической ситуации в районе Арала. Также по словам Руденко, «в настоящее время готовится специальная программа по оказанию поддержки странам Центральной Азии в сфере водопользования на 2021–2030 годы».

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Россию и Центральную Азию связывает не только общее историческое прошлое, когда все шесть стран входили в состав единого государства. Геополитический ландшафт в регионе и в Евразии в целом стремительно меняется, что обусловлено такими событиями как вывод американских войск из США, пандемия, обостряющиеся геостратегическая конкуренция между ведущими игроками мировой политики. Таким образом, назрела необходимость своеобразной сверки позиций в том числе и в экспертном сообществе, которое обладает определённым влиянием в формировании решений политиков. Отличной платформой для этой цели служит нынешняя Центральноазиатская конференция клуба «Валдай».

Ее дискуссии осветят вопросы, представляющие наибольшую важность для России и пяти центральноазиатских государств, а именно социальные последствия пандемии для России и Центральной Азии; будущее безопасности в центральноазиатском регионе; влияние изменений в мировой экономике на Россию и страны Центральной Азии; особенности российской политики в центральноазиатском регионе./// nCa, 21 мая 2021 г.