Президент Бердымухамедов посетил завод по производству синтетического бензина в Ахалском велаяте

Президент Бердымухамедов вылетел на вертолете в четверг, 20 мая, в Овадан-депе в Ахалском велаяте, где находится завод по производству синтетического топлива из природного газа. На GTL-заводе в качестве сырья используется природный газ, из которого производится бензин, соответствующий стандартам качества Euro 5, и несколько других видов продукции.

Президент побеседовал со специалистами, работающими на предприятии, и ознакомился с производственным процессом.

Здесь же состоялось выездное совещание с участием руководителей нефтегазового комплекса, в том числе ректоров профильных образовательных учреждений.

Ниже опубликован соответствующий материал агентства TDH:

Директор Ахалского завода по производству бензина Д.Сапбаев отчитался о состоянии дел на предприятии. Как отмечалось, всё производство функционирует в соответствии с установленными требованиями.

Ежесуточно производится 1800 тонн бензина, эта высококачественная продукция, соответствующая экологическим требованиям, на основе заключённых контрактов поставляется в Афганистан и страны Европы.

Кроме того, сообщалось о ведущейся работе по строительству второй очереди завода. При этом отмечалось, что при подготовке проекта будет целесообразным внедрить инновации, цифровую систему, с тем, чтобы усовершенствовать производственный процесс.

Заслушав отчёт, Президент указал на то, что необходимо постоянно держать под контролем высокое качество продукции. Учитывая возрастающий спрос в мире на экологически чистый бензин, нужно расширять рынки сбыта в зарубежных странах, сказал глава Туркменистана и дал соответствующие поручения.

Государственный министр – председатель Госконцерна «Türkmengaz» Б.Аманов отчитался по вопросам увеличения добычи, переработки и экспорта природного газа.

Как отмечалось, с этой целью выполняются комплексные мероприятия по наращиванию объёмов добычи «голубого топлива», повышению продуктивности скважин, а также освоению новых скважин, использованию передовых технологий и цифровой системы.

Кроме того, сообщалось о ходе работ по освоению газового месторождения «Galkynyş», проводимых совместно с надёжными зарубежными партнёрами.

Глава государства Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что эффективное решение задач, связанных с переработкой природного газа, увеличением объёмов его поставок за рубеж, наряду с укреплением экономики страны, обеспечит эффективный характер межрегионального сотрудничества. Именно поэтому работы, проводимые в этом направлении, должны опираться на передовой опыт и высокие достижения науки, а также инновационные технологии, и дал ряд поручения.

Затем выступил председатель Государственного концерна «Türkmenhimiýa» Н.Ныязлыев, который отметил, что в результате политики по развитию и диверсификации национальной экономики, включая химическую промышленность, инфраструктура данного сегмента совершенствуется с каждым годом.

Наша страна не ограничивается только экспортом углеводородных ресурсов, но и перерабатывает сырьё, производя химическую продукцию, пользующуюся высоким спросом на мировом рынке. Только за последние годы были реализованы такие масштабные проекты, как строительство новых производственных комплексов «Marykarbamid», «Garabogazkarbamid», полимерный завод в Киянлы и завод по производству бензина из природного газа в Ахале. Все эти предприятия оснащены инновационными технологиями и считаются экологически чистыми производствами.

Также принятые госпрограммы в перспективе предусматривают претворение в жизнь ещё ряда крупных проектов по развитию газохимической промышленности. В настоящее время ведущие компании развитых стран мира проявляют интерес к реализации этих проектов.

Наряду с уже налаженным производством аммиака, карбамида, полиэтилена и полипропилена, бензина, в нашей стране имеются огромные возможности для создания новых мощностей по переработке углеводородных ресурсов, в том числе по выпуску метанола, поливинилхлорида, поливинилацетата, формальдегида и водорода.

В области глубокой переработки природного газа сегодня можно выделить три основных направления. В частности, на основе синтетического газа можно наладить производство синтетического аммиака и азотных удобрений. Второе направление – производство метанола, который широко применяется в процессе изготовления различных формальдегидных смол, пластмасс, искусственных волокон, а также другой продукции. Получив смеси пропана-бутана, можно использовать их для производства целого спектра продуктов: нафтена и синтетического каучука, высококачественного топлива, полиэтилена и полипропилена по технологии превращения природного газа в сжиженный.

Кроме того, отмечалась целесообразность уделить особое внимание возможностям налаживания и широкого изучения производства водорода, разрабатываемого в качестве стратегии «топлива будущего» в развитых странах мира.

Сделав акцент на важных задачах, поставленных перед Государственным концерном «Türkmenhimiýa», глава Туркменистана указал на необходимость дальнейшей переработки богатых углеводородных ресурсов страны.

Далее ректор Международного университета нефти и газа имени Ягшигельды Какаева Б.Атаманов проинформировал о проводимых комплексных работах по подготовке высококвалифицированных специалистов для современных предприятий нефтегазовой отрасли.

В данной связи в учебные планы этого высшего учебного заведения были введены соответствующие предметы, в том числе по изучению оборудования и новейших технологий, используемых на полимерном заводе в Киянлы, карбамидном заводе на Гарабогазе, заводе по производству бензина из газа в Ахалском велаяте, а также Гарлыкском калийном горно-обогатительном комплексе, и были заново составлены учебные программы.

Также с учётом технологий, используемыми на заводе по производству синтетического топлива, начата подготовка специалистов по специальности «Химическая технология переработки нефти и газа» для нефтегазовой отрасли, химической промышленности и др., бакалавров, обучающихся на английском языке по направлению «Химическая технология», а также студентов по специальности «Стандартизация и сертификация» и «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов». Кроме того, студенты, в соответствии с получаемыми специальностями, направляются на крупные перерабатывающие комплексы для прохождения практики.

Как сказал ректор, с момента запуска завода по производству бензина из газа в Ахале и до сегодняшнего дня на этот крупный комплекс были направлены выпускники данного высшего учебного заведения. Сообщалось также о работах, выполняемых в связи с экологическими особенностями газохимических производств.

Резюмируя доклад, Президент Гурбангулы Бердымухамедов сделал акцент на важности активизации взаимовыгодного сотрудничества с международными университетами и другими престижными учебными заведениями, использования современных систем связи в подготовке высококвалифицированных специалистов, проведении научно-исследовательских работ. Также туркменские студенты должны регулярно участвовать в престижных международных конкурсах, их научные разработки должны внедряться в производство.

В свою очередь, директор Научно-исследовательского института природного газа Государственного концерна «Türkmengaz» Б.Пирныязов проинформировал, что в деятельности Концерна применяются современные технологические разработки.

В настоящее время на заводах газового месторождения «Galkynyş» проводятся научные исследования по повышению качества товарного «голубого топлива».

Институтом также сделан технико-экономический анализ строительства газохимических заводов. Результаты направлены в Государственный концерн «Türkmengaz».

Наряду с этим, прозвучала информация о том, что специалистами НИИ природного газа осуществляется предварительная технико-экономическая и научная оценка строительства на расположенном в Ахале заводе по выпуску бензина из газа объекта по выпуску 6 тысяч тонн изобутана в год, а также нового современного газохимического комплекса в приморском регионе.

Среди крупных инвестиционных проектов по наращиванию сырьевой базы отрасли Президент Гурбангулы Бердымухамедов выделил промышленное освоение супергигантского месторождения «Galkynyş», ресурсы которого, вместе с месторождениями «Ýaşlar» и «Garaköl», оцениваются в 27,4 триллиона кубометров.

Наша страна, являющаяся одним из мировых лидеров по запасам природного газа, входит в число производителей экологически чистого топлива на Евразийском пространстве. Мировой спрос на электроэнергию неизменно растёт, особенно на природный газ, являющийся экономичным и безвредным для окружающей среды видом топлива. Электроэнергетическая индустрия обеспечивает «голубым топливом» газоперерабатывающие кластеры и нефтехимическую отрасль, которые выпускают широкий спектр продукции, в частности, бытовые и промышленные товары, минеральные удобрения и т.д. Наряду с этим, будет расти и потребление природного газа жилищно-коммунальной и транспортной сферами.

Вместе с тем, в перспективе упор будет делаться на развитии возобновляемых источников энергии, а также водородной энергетики, инновациях в области энергосберегающих технологий и цифровизации ТЭК, что обусловлено растущей озабоченностью мирового сообщества проблемами изменения климата. Исходя из этого, глава государства распорядился усилить темпы осуществляемых в данном направлении работ.

Далее Президент Гурбангулы Бердымухамедов предоставил слово заместителю Председателя Кабинета Министров Ш.Абдрахманову, который доложил о положении дел в топливно-энергетическом комплексе страны и предстоящих работах. Как отметил вице-премьер, открытие этого завода, состоявшееся в июне 2019 года при участии главы государства, запустило цепочку новых научно-технологических инициатив.

Топливно-энергетический комплекс занимает ключевое место в национальной экономике, так как именно в нём сосредоточен колоссальный ресурсный, промышленный и научный потенциал, подчеркнул Президент Гурбангулы Бердымухамедов. Внедрение в этот сегмент передовых достижений в области науки и технологий не только обеспечит его интенсивное развитие, но и позволит укрепить позиции Туркменского государства на глобальном энергетическом рынке.

В этом контексте была подчёркнута важность строительства уникального и единственного в мире завода по выпуску экологически чистого синтетического бензина из природного газа, который значительно повлияет на увеличение экспортного потенциала нашей страны.

Глава государства распорядился держать под постоянным контролем деятельность комплекса и призвал сфокусироваться на решении вопросов, касающихся укрепления кадрового потенциала производственных предприятий отрасли посредством подготовки высококвалифицированных специалистов.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов сделал акцент на необходимости планомерной модернизации производства за счёт внедрения передовых научно-технологических разработок.

Выразив уверенность, что собравшиеся внесут достойный вклад в решение поставленных задач по развитию отрасли, глава государства пожелал им успехов в работе и отбыл с места события.

/// nCa, 21 мая 2021 г.