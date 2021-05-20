ООН объявила Аральский регион зоной экологических инноваций и технологий

Эльвира Кадырова

Генеральная Ассамблея ООН приняла единогласно резолюцию об Объявлении Приаральского региона зоной экологических инноваций и технологий. Соавторами документа, инициированного Узбекистаном, выступили более 50 государств, в том числе Туркменистан, Азербайджан, Казахстан, Россия, Таджикистан, Беларусь.

Высыхание Аральского моря стало одной из крупнейших экологических катастроф современности. По словам представителя Узбекистана, представившего резолюцию, ухудшение экологической ситуации в регионе будет иметь далеко идущие социально-экономические, гуманитарные и медицинские последствия.

Принятая Генассамблеей без голосования резолюция нацелена на поощрение научно-исследовательской консультативной деятельности в интересах дальнейшего восстановления и улучшения окружающей среды, сохранения природных ресурсов и повышения качества жизни населения региона Приаралья.

В этом контексте ООН призывает государства-члены, международные финансовые учреждения разрабатывать и внедрять экологически безопасные технологии, а также энергосберегающие и водосберегающие технологии в соответствии с Целью 17.7 (партнерство) Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

Генеральная Ассамблея ООН подчеркивает важность активизации регионального сотрудничества в реализации совместных мероприятий по преодолению последствий Аральского кризиса и стабилизации экологической обстановки в регионе Приаралья, предотвращению дальнейшего опустынивания и смягчению негативных экологических и социально-экономических последствий путем стабильного применения методов лесомелиорации песчаных образований на высохшем дне Аральского моря.

Общая площадь солевых пустынь, образовавшихся на месте водоема, составляет более 5,5 млн гектаров, и пыльные бури на многие тысячи километров разносят ядовитые соли, предствля угрозу для здоровья людей и в целом всего живого.

Туркменистан географически расположен вблизи к зоне Аральского бедствия, что ощутимо в северных частях страны. В связи с этим, туркменские экологи и ученые давно уже ведут работу по минимизации пагубного воздействия экологической катастрофы.

Весной этого года около 20 тысяч саженцев быстрорастущих, засухо- и морозоустойчивых лиственных деревьев высажены вдоль трассы, ведущей к возвышенности Ботендаг в Дашогузском велаяте.

Кроме того, ведется создание буферной лесной зоны площадью 20 тысяч гектаров на восточном берегу Сарыкамышского озера на возвышенности Ботендаг. Предпочтение отдается солеустойчивым и почвоукрепляющим растениям, например это – черный и белый саксаул, черкез, кандым./// nCa, 20 мая 2021 г.