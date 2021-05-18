Туркменистан и Татарстан настроены на расширение многосекторального партнерства

Эльвира Кадырова

Сегодня, 17 мая, в Ашхабаде состоялись переговоры между Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

В начале встречи, Рустам Минниханов ещё раз выразил слова соболезнования в связи с кончиной отца Гурбангулы Бердымухамедова – Мяликгулы Бердымухамедова.

Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что Татарстан занимает особое место в стратегическом партнёрстве России и Туркменистана.

В свою очередь Рустам Минниханов отметил, что дружественные отношения Президентов двух стран способствуют самому тесному контакту на уровне регионов.

Стороны также отдельно выделили важность рабочей группы по экономическому, научно-техническому сотрудничеству.

Переговоры между туркменской и татарстанской делегациями

Переговоры продолжились в расширенном формате с участием делегаций Туркменистана и Татарстана.

По итогам 2020 года объём товарооборота между сторонами составил 107 млн. долларов. Основной экспорт из Татарстана – это средства наземного транспорта, каучук, оборудование и механические устройства. В свою очередь в Татарстан поставляются преимущественно пластмассы и изделия из них, овощи и т.д.

Туркменистан – один из самых крупных потребителей автомобильной техники марки «КАМАЗ» в Средней и Центральной Азии. Сегодня парк автомобилей «КАМАЗ» в стране насчитывает более 9 тыс. единиц. В Туркменистане представлена практически вся серийная линейка грузовиков «КАМАЗа» – самосвалы, тяжёлая и полноприводная техника, а также большая гамма спецтехники на базе шасси КАМАЗ, специально разработанная для многих отраслей народного хозяйства данного государства. Новые автомобили и спецтехника на шасси КАМАЗ эксплуатируются в тяжёлых условиях пустыни. На данный момент имеется контракт на поставку 1982 ед. техники в Туркменистан в 2019-2021 гг. До августа этого года планирует отгрузить последнюю партию из 189 единиц.

«У нас очень большие намерения по расширению сотрудничества по линии КАМАЗа», – отметил Гурбангулы Бердымухамедов. Президент Татарстана сообщил, что компанией подготовлена дорожная карта по разным направлениям, в том числе электробусы.

Кроме того, активное сотрудничество развивается по линии ПАО «Татнефти». В частности, компания имеет контракт по оказанию услуг по повышению нефтеотдачи пластов. В период 2019–2020 гг. проведены ремонтные работы на 120 скважинах Заказчика, дополнительно добыто свыше 106 тыс. тонн дополнительной нефти. В января 2021 года в Филиале ПАО «Татнефть» в Туркменистане произведен запуск производства по ремонту насосно-компрессорных труб.

Компания ООО «УК «КЭР-Холдинг» в 2009 году открыла свой филиал в Туркменистане. Компания сотрудничает с Государственными концернами «Туркменнебит» и «Туркменгаз», с которыми на текущий момент имеет два действующих контракта в части энергетического и нефтедобывающего рынка.

Казанский вертолетный завод поставил первый вертолет в 2009 году. До 2015 г. в Туркменистан было поставлено 11 вертолетов. А по итогам подписанных прямых контактов между АО «КВЗ» и Агентством «Туркменховаеллары» в 2020-2021 гг. поставлены 1 вертолет Ми-17-1В в медицинском варианте исполнения и 1 вертолет АНСАТ в медицинском варианте исполнения.

Отдельно Президент Туркменистана остановился на вопросах сотрудничества по линии информационных технологий. «Мы на следующей неделе заложим фундамент смарт-сити (умный город). Нас интересует ваш опыт в вопросах цифровизации в административной сфере, сфере услуг, жилищно-коммунального хозяйства и т.д.», – сказал Гурбангулы Бердымухамедов.

«Мы готовы присутствовать и работать дальше во всех сферах», – заключил Рустам Минниханов.

Стороны договорились о необходимости увеличения объемов товарооборота и номенклатуры.

Также Президент Бердымухамедов и Президент Минниханов осмотрели вертолет Ми-17-1В в медицинском варианте исполнения, который недавно был поставлен в Ахшабад.

Президент Туркменистана заявил о готовности рассмотреть предложения по дальнейшему сотрудничеству с КВЗ. /// nCa, 18 мая 2021 (на основе пресс-релизов пресс-службы Президента Татарстана)