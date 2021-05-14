Президент Туркменистана провел телефонные переговоры с Президентами Казахстана, Афганистана, Кыргызстана, премьер-министром Японии

Президент Бердымухамедов провел телефонные переговоры с Президентами Казахстана, Афганистана и Кыргызстана, а также премьер-министром Японии.

Телефонный разговор с Президентом Казахстана Касым–Жомартом Токаевым

Президенты обменялись приветствиями по случаю праздника Ид аль-Фитр (Ораза-Байрам).

Как отметили лидеры двух стран, двусторонние отношения во всех сферах, включая политическую, торгово-экономическую и гуманитарную, развиваются удовлетворительно.

Собеседники выразили уверенность в том, что взаимное партнерство будет и впредь развиваться динамично. ближайшие дни вырастет до новых высот.

Телефонный разговор с Президентом Афганистана Ашрафом Гани

Президенты обменялись приветствиями по случаю праздника Ид аль-Фитр и кратко затронули весь спектр двустороннего взаимодействия.

Президенты выразили единое мнение о в том, что проект строительства газопровода ТАПИ (Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия) и проект ТАП (ЛЭП Туркменистан-Афганистан-Пакистан) являются примерами прочного партнерства между двумя странами.

Главы двух государств отметили, что транзитно-транспортный Лазуритовый коридор (Афганистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция) внесет значительный вклад в развитие межрегиональных торгово-экономических связей.

Президент Афганистана поблагодарил президента Туркменистана за его постоянную активную поддержку страны и афганского народа.

Телефонный разговор с Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым

Президенты обменялись приветствиями по случаю праздника Ид аль-Фитр и обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес.

Президент Туркменистана поздравил своего кыргызского коллегу с успешным проведением референдума и принятием новой Конституции.

Стороны обсудили перспективы налаживания партнерства в областях, представляющих взаимный интерес, включая прямые контакты между деловыми кругами обеих стран.

Телефонный разговор с премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой

Стороны выразили удовлетворение состоянием взаимовыгодного партнерства и подтвердили готовность к укреплению диалога.

Президент Туркменистана высоко оценил роль японских партнеров в планах развития Туркменистана и заявил, что японским компаниям и финансовым институтам в стране будет оказана вся необходимая поддержка.

Обозначив нефтегазовый сектор, энергетику, транспорт и связь, водное хозяйство и текстильную промышленность в качестве стратегических направлений сотрудничества, стороны подчеркнули необходимость дальнейшей работы по потенциальным проектам.

Была высоко оценена роль японских учебных заведений и компаний в кадровой подготовке туркменских специалистов.

Глава Туркменистана сообщил, что в настоящее время в Лебапском велаяте завершаются работы по строительству газотурбинной электростанции с участием японской компании «Sumitomo Corporation». Церемония открытия объекта запланирована на третью декаду августа, сказал туркменский лидер, пригласив Премьер-министра Японии Ёсихидэ Суга посетить Туркменистан для участие в данном мероприятии. /// nCa, 14 мая 2021 г.