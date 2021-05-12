Решение Проблемы лежит у нас под ногами

Волкан Бозкыр

О чем вы думаете, когда слышите слово «опустынивание»? Песчаные дюны, медленно наползающие на плодородные пашни? Сахара и Гоби, захватывающие Африку и Азию? Пересыхающие реки и ручьи? Несомненно, всё это входит в понятие «опустынивание». Но главным последствием опустынивания является деградация земель — до такой степени, что поврежденная почва больше не поддерживает жизнь.

Почва — это гораздо больше, чем просто грунт. Здоровая почва жизненно необходима для здоровой планеты. Земля у нас под ногами скрывает богатейший мир растений, животных и микробов, многих из которых не разглядеть невооруженным глазом. Но именно от них зависит наше выживание. На этом недооцененном ресурсе зиждутся сельское хозяйство и пищевая промышленность. Он помогает регулировать выбросы парниковых газов и поддерживает силы растений, животных и людей.

Но сегодня более одной пятой части суши планеты, включая более половины наших сельскохозяйственных угодий, находится в плачевном состоянии. Ежегодно из‑за опустынивания, деградации земель и засухи теряется более 12 миллионов гектаров земли. Эти потери негативно сказываются на благосостоянии более 3 миллиардов человек, особенно бедных и сельских общин в развивающихся странах. В то же время поспешное преобразование земель в сельскохозяйственные угодья без учета общего состояния окружающей среды приводит к тому, что в атмосферу выбрасываются углерод и закись азота. Ускоряется процесс изменения климата, сокращается биоразнообразие, и расцветают инфекционные заболевания. Все это ставит под угрозу запасы воды, средства к существованию и нашу способность противостоять стихийным бедствиям и экстремальным погодным явлениям.

Если не принять меры прямо сейчас, ситуация будет только ухудшаться. В течение следующих 25 лет деградация земель может привести к уменьшению мирового объема производства продовольствия на целых 12 процентов, что, в свою очередь, спровоцирует 30‑процентный рост мировых цен на продовольствие. Если мы не начнем действовать, мы никогда не достигнем целей в области устойчивого развития.

Однако основания для надежды есть, и их немало, ведь совместными усилиями мы можем добиться значительных успехов. Как мы убедились на примере разработки вакцин против COVID‑19 в ошеломительно сжатые сроки, при наличии желания и ресурсов человечество способно совершать поистине удивительные подвиги.

Восстановление 350 миллионов гектаров деградированных земель к 2030 году может вывести из атмосферы от 13 до 26 гигатонн парниковых газов. От каждого доллара, потраченного на восстановление земель, в том числе в рамках трудоемких проектов с использованием низкоквалифицированной рабочей силы, можно ожидать экономическую отдачу в размере не менее 9 долларов. Восстановление земель не только поможет создать «зеленые» рабочие места в самых различных отраслях, но и позволит нам выращивать более питательные сельскохозяйственные культуры, обеспечить безопасность чистой воды, решить проблему утраты биоразнообразия, а также смягчить последствия изменения климата и адаптироваться к ним.

Идет ли речь о городских жителях, которым нужны надежные поставки фруктов и овощей, или о владельцах островных гостиниц, которые рассчитывают на заповедные пляжные зоны и качающиеся пальмы для привлечения туристов, или о пациентах больниц, чья жизнь зависит от лекарств, полученных из природных источников, ясно одно: на планете нет ни одного человека (как, впрочем, нет и ни одного существа), чье существование не было бы связано с землей.

Итак, что вы можете сделать, чтобы помочь защитить нашу землю и почву? Простым шагом в этом направлении станет отказ от нерационального использования продуктов питания, ведь когда фермеры обрабатывают землю для производства продуктов, которые мы не едим, это лишь истощает нашу почву без необходимости. А если вы живете в городе, вы можете вместе с местными властями принимать участие в озеленении вашего города, например с помощью таких инноваций, как сады на крышах и вертикальные леса.

Здесь, в Организации Объединенных Наций, содействие восстановлению земель является важным компонентом нашей работы. В ближайшие месяцы впервые в истории в один и тот же год пройдут основные конференции по выполнению трех Рио‑де‑Жанейрских конвенций — Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием, Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата и Конвенции о биологическом разнообразии. Это уникальная возможность задуматься о здоровье нашей планеты и о том, что мы можем сделать, чтобы его улучшить и защитить само наше существование.

Со своей стороны, 20 мая в легендарном зале Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке я проведу совещание высокого уровня по вопросам опустынивания, деградации земель и засухи. В ходе этого совещания — первого подобного совещания более чем за десять лет — мы вспомним предыдущие достижения, выявим пробелы в наших коллективных усилиях и придадим импульс усилиям по проведению упомянутых выше трех крупных конференций. Совещание послужит нам напоминанием о том, что проблема деградации земель реальна и с ней нужно бороться. Мы узнаем, как три, казалось бы, разных вопроса — климат, биоразнообразие и опустынивание — на самом деле неразрывно связаны между собой. Оно также подтолкнет нас к более решительным глобальным действиям.

Генеральная Ассамблея — это единственный орган, в работе которого все 193 государства — члена Организации Объединенных Наций участвуют на равных. Поэтому лучшей платформы для решения проблем, которые выходят за рамки границ и затрагивают всех нас, просто не существует. Когда речь идет о самой земле, на которой мы стоим, о живительной почве, которая поддерживает наше существование, нельзя терять времени. Возможно, конференции высокого уровня и не улучшат ситуацию в одночасье. Однако если мы придем к соглашению по данному вопросу, обменяемся передовым опытом и вместе предпримем реальные шаги, нам удастся сменить курс. В конечном итоге мы не можем не обратить вспять процессы опустынивания, деградации земель и засухи, ведь другого выбора у нас нет. Но для этого нам потребуется объединить усилия. Нам придется несколько изменить свое поведение. И я надеюсь, что Организация Объединенных Наций может рассчитывать на вашу поддержку.

Дополнительную информацию см. на сайте: www.un.org/pga/75/event/high–level–dialogue–on–desertification–land–degradation–and–drought/

/// nCa, 12 мая 2021 (в сотрудничестве с системой ООН в Туркменистане) — Волкан Бозкыр – председатель Генеральной Ассамблеи ООН