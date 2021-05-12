ЕБРР проведет семинар для представителей тепличных хозяйств Туркменистана

Эльвира Кадырова

Европейский Банк реконструкции и развития (ЕБРР) приглашает представителей тепличных хозяйств на онлайн семинар «Продвижение тепличных технологий в Туркменистане», который состоится 31 мая.

Данное мероприятие будет посвящено передовому опыту и инновациям в области выращивания овощей и ягод в теплицах.

На конференции также будет возможность получить индивидуальную консультацию от экспертов в этой области:

– Кис Коулман – международный эксперт в области агробизнеса. Он вырос в семье, которая с 1901 года занимается переработкой фруктов и овощей. Он возглавляет семейный бизнес по маринованию с заводом в Южной Индии более 30 лет. Экспертиза Киса помимо переработки включает значительный опыт в области подрядного сельского хозяйства в Европе и Индии.

– Иен Энгховен – международный эксперт по разработке проектов, консультациям и обучению в области сельского хоз-ва (теплицы). Ключевые области: гидропонное сельское хозяйство, высокотехнологические/средне-технологические решения для теплиц, климат контроль, оптимизация производства, работа с культурами, IPM. У Иена 15 лет опыта работы в тепличном хозяйстве, включая выращивание тепличных томатов. Теперь Иен также консультирует по вопросам сбора и анализа данных с использованием современных технологий для компаний в тепличном бизнесе.

– Тим Мортон – фермер, который занимался фруктами и стал международным экспертом по ягодам без косточек. Специализация Тима – ягоды, включая клубнику, малину, голубику и чернику, обладает обширным опытом для выполнения проектов в любых климатических условиях. Тим был вовлечен в проекты с ягодами по всему земному шару, от Восточной и Центральной Европы до Африки, включая Кению, Южную Африку, Зимбабве, Эфиопию, Египет, Марокко и Тунис. Он может выполнять проекты по ягодам «под ключ», управлять фермой, проектировать проекты и составлять бюджет.

Участие в семинаре бесплатно. Мероприятие финансируется Европейским Союзом.

Семинар состоится онлайн в Zoom 31 мая 2021, 14:00 – 18:00.

В случае заинтересованности, необходимо заполнить форму регистрации и выслать ее до 24 мая на адрес: knowhowturkmenistan@ebrd.com

В случае возникновения вопросов, следует, обратиться, по следующим контактам: Зибагозель Оразова, Тел: +993 65 724653, Email: orazovaz@ebrd.com, Программа «Консультации для малого бизнеса», Европейский Банк Реконструкции и Развития. /// nCa, 12 мая 2021г.