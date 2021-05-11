В Ашхабаде начнет работу международный нефтегазовый инвест-форум

Международный форум по привлечению иностранных инвестиций в нефтегазовый сектор Туркменистана, приуроченный к юбилейной, 30-й годовщине Независимости страны, пройдет 12-13 мая 2021 года в Ашхабаде в здании Торгово-промышленной палаты.

Организаторами выступают госконцерны «Туркменгаз» и «Туркменнефть», госкорпорация «Туркменгеология», а также Министерство финансов и экономики Туркменистана в партнерстве с ХО «Туркмен Форум» при поддержке британской компании GaffneyCline.

Это престижный бизнес-форум, который проводится с целью привлечения инвестиций в нефтегазовый сектор Туркменистана, развития и укрепления сотрудничества между государственными организациями Туркменистана и международными партнерами.

В Форуме примут участие около 500 участников из 42 стран, представляющих более 160 международных нефтегазовых и инвестиционных компаний, а также ведущие эксперты крупных международных структур и финансовых институтов, включая Всемирный банк, Азиатский банк развития, ЭСКАТО, Международный энергетический форум, Исполком СНГ, Глобальный газовый центр, Форум стран-экспортеров газа и многие другие.

В работе Форума примет личное участие делегация высокого уровня из Азербайджана, в том числе президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев и заместитель министра экономики страны Ровшан Наджаф.

В ходе мероприятия будет представлен подробный обзор инвестиционных возможностей Туркменистана в нефтегазовой сфере, последних нефтехимических проектов и проектных возможностей, а ведущие мировые нефтегазовые компании поделятся своим видением и опытом.

Пленарное заседание будет посвящено теме «Глобальныe тенденции развития энергетических рынков и перспективам развития взаимовыгодного сотрудничества», в которой выступят министр финансов и экономики Туркменистана Мухамметгельды Сердаров, торговый представитель премьер-министра Великобритании в Туркменистане Баронесса Николсон Уинтерборнская, генеральный секретарь Международного энергетического форума (МЭФ) Джозеф Мак-Монигл, Исполнительный секретарь Экономической и социальной комиссии Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО ООН) Армида Салсиа Алисджахбана.

Также в рамках Форума будут обсуждаться следующие темы: 1. Роль финансовых институтов в поддержке глобальной энергетической повестки дня; 2. Трубопроводные проекты как движущая сила перехода к низкоуглеродистому будущему; 3. Шельфовые месторождения Каспийского моря: опыт освоения и новые инвестиционные возможности; 4. Инвестиционные проекты в монетизации углеводородов – взгляд в будущее.

Целью проведения форума является расширение возможностей привлечения прямых иностранных инвестиций в нефтегазовую промышленность Туркменистана, активизация регионального диалога по дальнейшему устойчивому развитию энергетического сектора. Мероприятие позволит улучшить информированность потенциальных инвесторов о новых инвестиционных проектах в нефтегазовой и газохимической отраслях, в том числе по оптимизации добычи нефти и газа и разработке месторождений на шельфе туркменского сектора Каспийского моря. Кроме того, в рамках Форума состоится церемония подписания важных контрактов и меморандумов.

В связи с ограничениями на международные поездки, Форум будет также представлен в онлайн-формате, что расширит состав его участников, предоставит иностранным партнёрам доступ ко всем сессиям, включая проведение встреч с руководством нефтегазового и финансово-экономического комплексов Туркменистана.