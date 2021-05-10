Туркменистан чествует ветеранов Второй мировой войны

Эльвира Кадырова и Равиля Кадырова

Вторая мировая война, известная как Великая Отечественная война на территории бывшего Советского Союза, явилась одним из самых болезненных эпизодов в истории человечества. Миллионы людей всех возрастов и из всех слоев общества принесли в жертву самое дорогое – ценой свободы стали кровь и жизнь, и они, не раздумывая, заплатили эту цену.

Туркменистан, который в то время входил в состав Советского Союза, потерял во время войны почти 10% своего населения. Молодые люди из Туркменской Республики сражались бок о бок со своими соотечественниками на всех фронтах, устанавливая новые стандарты мужества и самопожертвования.

Ветераны той войны и их супруги – заветная часть нашей живой истории. С течением времени их число сокращается. Мы ценим каждую минуту, проведенную с ними.

По традиции, в этом году Туркменистан провел ряд мероприятий в честь и память о героях, отдавших свои жизни, и ветеранах, которые до сих пор с нами.

«Наши доблестные соотечественники, плечом к плечу с представителями других народов проявили беспримерный героизм и любовь к Родине на полях сражений жестокой войны 1941-1945 годов – трагического и кровопролитного периода в мировой истории», – говорится в праздничном Обращении Президента Гурбангулы Бердымухамедова к соотечественникам.

Как отмечается в послании, следуя лозунгу «Всё для фронта! Всё для победы!», туркменские женщины передали в Фонд обороны 7392 килограмма золотых и серебряных украшений, внеся весомый вклад в приближение победы.

На прошлой неделе в разных уголках Туркменистана прошли мероприятия, посвященные Дню великой победы. Кульминацией марафона торжеств стала церемония возложения цветов к Мемориальному комплексу «Народная память» вечером 9 мая. В церемонии, которую возглавил Президент Бердымухамедов, приняли участие ветераны, старейшины, члены Кабинета министров, Государственного совета безопасности, представители, зарубежного дипломатического корпуса, аккредитованного в Туркменистане, общественные деятели. Затем, состоялся поминальный ужин садака в память о соотечественниках, не вернувшихся с войны.

В соответствии с президентским указом, ветеранам войны, а также вдовам погибших на войне солдат были вручены денежные подарки в размере 200 манатов и ценные подарки.

Накануне празднования 76-летия победы в Совместной туркмено-российской школе им.АПушкина состоялась традиционная акция «Бессмертный полк». Под волнующие звуки военных маршей учащиеся и учителя школы пронесли портреты своих прадедов и родственников – ветеранов и участников сражений на фронтах войны.

7 мая в столичном Музее изобразительных искусств прошла выставка туркменских художников, посвященная событиям военных лет. Гости экспозиции познакомились с работами Юлии Данешвар, Александра Саурова, Евгения Адамова, Владимира Павлоцкого, Якуба Аннанурова, Аннадурды Алмамедова. Каждое представленное на выставке полотно, рассказало маленькую историю, став частью написанной на языке красок оды под названием – путь к победе.

В дни празднования 76-й годовщины Великой Победы в свет вышло второе, дополненное издание I тома книги-мемориала «Hatyra» (память), которая представляет собой историко-документальный труд, посвящённый памяти солдат и офицеров – Туркменистанцев, погибших или пропавших без вести в годы ВОВ.

На минувшей неделе Туркменистан в числе 11 стран-членов ОБСЕ выступил с совместным заявлением по случаю 76-летия Победы во Второй мировой войне. Заявление призывает мировое сообщество «бережно относиться к воинским захоронениям, мемориальным комплексам, памятникам и обелискам в честь погибших в борьбе с нацизмом и фашизмом».

Подписанты заявления выразили поддержку всеобъемлющего диалога на основе равноправия и взаимоуважения в целях укрепления системы международной безопасности и доверия. /// nCa, 10 мая 2021 г.