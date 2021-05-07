Телефонный разговор министров иностранных дел Туркменистана и Китайской Народной Республики

7 мая 2021 года состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с Министром иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И.

В ходе данного разговора главы внешнеполитических ведомств обсудили широкий круг вопросов, связанных с выполнением договоренностей, достигнутых в ходе телефонного разговора состоявшегося между Президентом Туркменистана Г.М.Бердымухамедовым и Председателем КНР Си Цзиньпинем 6 мая текущего года.

Стороны подчеркнули высокую значимость дальнейшего развития традиционно дружественных отношений стратегического партнёрства между двумя государствами и народами.

Также большое внимание было уделено вопросам подготовки и проведения встречи министров иностранных дел «Центральная Азия – Китай» запланированной на 12 мая 2021 года в г.Сиань.

Министры иностранных дел подчеркнули, что эффективным механизмом межгосударственного взаимодействия является Комитет по сотрудничеству между Туркменистаном и КНР, работающего по четырем основным направлениям: торговля, энергетика, безопасность и культура.

В этой связи стороны особо обсудили предстоящий визит делегации Туркменистана возглавляемой Сопредседателем вышеуказанного Комитета выезжающей в Китай для обмена мнениями по активизации работы настоящего Комитета.

В завершении телефонного разговора стороны подтвердили необходимость укрепления дружбы и сотрудничества между Туркменистаном и Китаем. ///МИД Туркменистана, 7 мая