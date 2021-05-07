Иран создает свободную торговую зону на границе с Туркменистаном

Эльвира Кадырова

Иранский Совет по целесообразности одобрил создание свободной торгово-промышленной зоны в городе Инче-Борун провинции Голестан на границе с Туркменистаном, сообщают иранские СМИ. Инче-Борон – является одним из ключевых пунктов вдоль маршрута железорудного коридора Казахстан-Туркменистан-Иран (север-юг).

Хади Агшенас, губернатор Голестана, подтвердив это известие, сообщил, что свободная зона Инче-Борун занимает территорию около 12 000 гектаров и протягивается на 40 км от границы Инче-Борун до промышленного города Этрек в одноименной особой экономической зоне.

Парламентарии Ирана весьма положительно отнеслись к решению относительно статуса Инче-Боруна. Иранский консультативный совет принял решение о формировании свободной торговой зоны в Инче-Боруне еще в 2019 году. Но Совет Стражей решил, что законопроект не соответствует действующему законодательству. В итоге, для решения конфликтной ситуации спорный законопроект был направлен в Совет по целесообразности в соответствии с существующим порядком.

Рамазан Али Сангдовини, представитель парламента от провинции Горган, считает, что наличие железных дорог, портов, промышленного города площадью 1000 гектаров, таможенной инфраструктуры, автомагистралей, а также присутствие различных этнических групп в этом регионе, выгодно отличает его от других свободных зон в стране.

«Коридор север-юг, проходящий через свободную зону Инче-Бурун, – это единственный маршрут, который соединяет Иран с Евразией, Центральной Азией и Китаем», – говорит он.

В Энергетической комиссии парламента ИРИ отмечают, что торговля с такими странами как КНР, Казахстан, Туркменистан может вызвать положительные трансформации в иранской экономики, поскольку Китай считается одной из крупнейших экономик в мире, Казахстан – значимый экспортер зерна, а Туркменистан обладает углеводородными ресурсами.

Кроме того, как подметили депутаты, большинство свободных зон, созданных в прошлом, не смогли достичь своих целей и превратили скорее в зоны товарного импорта товаров. Инче-Борун в перспективе может стать центром переработки и производства новой продукции, где могут быть созданы различные промышленные предприятия. Такие прогнозы связаны с тем, что в отличии от существующих СЭЗ, в Инче-Борун будет сформирован сухой порт, построено зернохранилище и другие терминалы.

Высший совещательный орган при аятолле Али Хаменеи или иначе, Совет по целесообразности Ирана объявил о создании свободных торгово-промышленных зон еще в нескольких провинциях – Мехран провинция Илам, Ардебиль провинция Ардебиль, Систан провинция Систан и Белучестан), Бане-Мариван провинция Курдистан, Бушер провинция Бушер и Гаср-е Ширин провинция Керманшах.

Согласно существующему законодательству Ирана, в СЭЗ и ОТЗ-ОЭЗ (особые торговые зоны, особые экономические зоны) действуют налоговые льготы, льготы по экспорту, импорту и налогу на коммерческую прибыль.

Между тем закон, регулирующий правовое положение свободных торгово-экономических зон, все еще на стадии обсуждения и возможно будет принят у течении ближайших двух-трех месяцев.

В условиях неопределённости по вопросу снятия американских санкций в отношении нефтяного сектора Ирана, власти ИРИ возлагают на СЭЗ большие надежды, видя в них в сложные времена бустеры экономического развития, источник привлечения инвестиций и возможность создания новых рабочих мест. /// nCa, 7 мая 2021 г.