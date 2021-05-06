Выездное заседание Государственного совета безопасности – Создание Конноспортивного комплекса для Вооруженных Сил и правоохранительных органов

Президент Бердымухамедов провел выездное заседание Государственного совета безопасности в районе у подножия гор Копетдаг, где большие участки земли используются вооруженными силами и правоохранительными органами в качестве подсобных хозяйств для выращивания фруктов, овощей, некоторых культур, животноводства и птицеводства.

Руководители вооруженных сил и правоохранительных органов представили отчеты за период с января по апрель 2021 года.

Перед началом встречи состоялась церемония закладки фундамента конноспортивного комплекса, который будет обслуживать потребности вооруженных сил и правоохранительных органов.

Занимая площадь в 40 гектаров, комплекс будет рассчитан на 500 лошадей.

В церемонии закладки фундамента, помимо руководителей вооруженных сил и правоохранительных органов, приняли участие курсанты 1-го специализированного военного училища имени Бердымухамеда Аннаева Министерства обороны.

Около четырех лет назад в этой школе были открыты курсы для курсантов с целью подготовки к получению профессии военной медицины и хирургии. По окончании школы, желающие получить степень военного врача или медицинского работника, могут сдать вступительные экзамены и поступить в медицинский университет. Специальность пересекается с областью спортивной медицины и хирургии.

Сообщение TDH:

В сегодняшнем мероприятии приняли участие и курсанты 1-й специализированной военной школы имени Бердымухамеда Аннаева Министерства обороны. В беседе с ребятами Президент страны расспросил их об успехах в учёбе, досуге, а главное, насколько они заинтересованы в своей будущей профессии.

В свою очередь, юные курсанты рассказали, что получают современное образование, осваивают новейшие технологии, выразив Президенту Гурбангулы Бердымухамедову признательность за проявляемую заботу о подрастающем поколении.

Один из учащихся поделился своей мечтой стать военным психологом. Одобрив выбор курсанта и похвалив его за интерес к профессии, глава государства отметил востребованность сегодня этой научной дисциплины во всём мире и дал совет юноше быть настойчивым в достижении поставленной цели, много читать, расширяя свой кругозор.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что молодёжи в свободное от учёбы время важно заниматься спортом, приобщаться к труду, чем-то увлекаться. Современные цифровые системы вместе позволяют получать всестороннее образование, следить за инновационными разработками, что станет залогом их дальнейших успехов в учёбе и продвижения по службе, сказал глава Туркменистана, дав молодым курсантам свои наставления.

Как отметил Президент, в эпоху научно-технического прогресса молодёжь, особенно юное поколение, должна изучать компьютерные технологии, что позволит идти в ногу со временем. В данной связи требуется современный подход к организации учебного процесса с внесением изменений в программы и методы обучения. Необходимо развивать способности молодёжи в этом направлении. В то же время необходимо прививать подрастающему поколению любовь к Родине, развивать у них интерес к национальным ценностям./// nCa, 6 мая 2021 г. [выдержка из сообщения TDH, 5 мая]