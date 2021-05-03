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Министры иностранных дел Казахстана и Туркменистана обсудили подготовку к визиту Президента Токаева

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3 мая состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с Министром иностранных дел Республики Казахстан Мухтаром Тлеуберди.

Руководители внешнеполитических ведомств обсудили вопросы подготовки к предстоящему в 2021 году официальному визиту Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Туркменистан.

Стороны обменялись мнениями по подготовке к очередному заседанию Межправительственной туркмено-казахстанской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, которое запланировано к проведению в канун визита.

Также внимание было уделено наиболее актуальным вопросам, двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Министры обсудили тему проведения в текущем году VI Каспийского Саммита в Туркменистане.

В целях рассмотрения вопросов двустороннего сотрудничества на системном уровне, стороны договорились продолжать регулярные политические консультации между министерствами иностранных дел двух стран.  ///nCa, 3 мая 2021 г.

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