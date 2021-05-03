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Спецпредставитель Наталья Герман обсудила по телефону текущую ситуацию на Кыргызско-Таджикской границе с Министрами Иностранных Дел Кыргызстана и Таджикистана

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Спецпредставитель  Наталья Герман провела телефонные переговоры с Е.П. Русланом Казакбаевым, Министром иностранных дел Кыргызстана, и Е.П. Сирожиддином Мухриддином, Министром иностранных дел Таджикистана, в ходе которых обсудила  текущую ситуацию на кыргызско-таджикской границе. Оба министра проинформировали об усилиях своих правительств по ослаблению напряженности и поиску мирного решения, включая переговоры на самом высоком политическом уровне. Министры упомянули о прекращении огня и создании совместной рабочей группы для разработки мер по предотвращению повторения подобных инцидентов в будущем.

Спецпредставитель Наталья Герман выразила глубокое сожаление в связи с гибелью людей и ранениями. Спецпредставитель приветствовала диалог между президентами Таджикистана и Кыргызстана и возобновление работы межправительственной комиссии по делимитации и демаркации границы. Она выразила поддержку шагам, направленным на деэскалацию ситуации, и призвала активизировать усилия по поиску долгосрочного решения приграничных споров мирными средствами.

Организация Объединенных Наций готова оказать любую необходимую поддержку./// nCa, 3 мая 2021 [Пресс-релиз РЦПДЦА от 30 апреля 2021г.]

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